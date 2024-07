Vielseitiger Camper mit untypischen Lösungen

Bis zu fünf Personen können je nach Grundriss im Lyseo TD nächtigen. Das geht entweder in einem Heckbett oder Hubbett in der Dinette sowie auf der umbaubaren Sitzgruppe selbst.

Wenn unübliche Grundrisse auf Wintertauglichkeit und bis zu fünf Schlafplätze in einem Teilintegrierten treffen, muss es sich wohl um einen Bürstner Lyseo TD (2023) handeln. Dieses Reisemobil macht vieles anders als in der Klasse üblich. Das sind Preis und Ausstattung.

Preis: Bürstner Lyseo TD (2023) ab 78.690 Euro

Ein typischer Teilintegrierter hat sein Bett im Heck, ist bedingt wintertauglich und genügt oft auch nur für maximal vier Übernachtungsgäste. Bei Bürstner darf der Lyseo TD hier (grundrissabhängig) etwas aus der Reihe tanzen und bietet die ein oder andere Lösung, die den typischen Aufbau hinterfragen. Der Einstieg in den Bürstner Lyseo TD (2023) gelingt ab 78.690 Euro (Alle Preise: Stand Juli 2024) mit dem kompaktesten Grundriss Lyseo TD 594 auf gerade einmal 5,99 m Länge. Am oberen Ende der Preis- und Längenskala liegt der Lyseo TD 727 G für mindestens 84.700 Euro und einer Länge von 7,36 m. Insgesamt stehen sieben Aufbauten zur Auswahl, darüber hinaus auch als separate Baureihe zwei Lyseo TD Gallery-Grundrisse mit Aufstelldach-Alkove als Besonderheit. Die Basis des Teilintegrierten stellt jedoch stets der Camper-Bestseller Fiat Ducato, Kund:innen müssen hier lediglich bei Antrieb und Getriebe die passende Kombination für Fahrkomfort und Budget wählen.

Innenraum: Wintertauglichkeit ab Werk

Mit dem Bürstner Lyseo TD (2023) versprechen die Wohnmobil-Spezialist:innen aus dem badischen Kehl einen ganzjahrestauglichen Teilintegrierten. Dafür sorgt unter anderem der bei jedem Fahrzeug standardmäßig beheizte Thermo-Doppelboden. Für Wärme sorgt ab Werk – mit Ausnahme des TD 594 – eine Truma Combi 6-Gasheizung. Auf Wunsch lässt sich diese auch durch die Combi 6 E tauschen, die auch im Elektro- oder Gas-Elektro-Mischbetrieb läuft.

Da zwischen den unterschiedlichen Grundrissen eine Längendifferenz vom immerhin 1,37 m klafft, fallen Aufbau und Ausstattung jeweils etwas anders aus. Die Modelle TD 594 und TD 684 G haben etwa im Frontbereich ein Hubbett für zwei Personen über der Dinette, die wiederum optional ebenfalls zum Doppelbett umgebaut werden kann – somit bieten beide bis zu vier Schlafplätze. Im Heck bleibt so genügend Platz für ein großzügiges Raumbad samt Kleiderschrank, was bei 5,99 (TD 594) beziehungsweise 6,89 m (TD 684 G) Außenlänge keine Selbstverständlichkeit ist. Die Grundrisse Lyseo TD 690 G und 727 G setzen dagegen auf Längs-Einzelbetten im Heck mit kleinem Variobad in der Fahrzeugmitte. Optional bieten sie bis zu fünf Schlafplätze durch eine umklappbare Dinette in der Front.

Die Grundrisse Lyseo TD 732 und 736 setzen wiederum auf ein Queensize-Zentralbett im Heck, gepaart mit einem Raumbad mit separater Dusche im Gang zwischen Wohn- und Schlafbereich. Auch diese beiden Grundrisse bieten bis zu fünf Reisenden einen Schlafplatz. Einen Sonderweg geht der Bürstner Lyseo TD 644 G: Das Bett, hier ein Hubbett, ist im Heck, genauso aber auch die Lounge, die bereits standardmäßig zum Doppelbett umfunktioniert werden kann. Dafür wandert das Raumbad mit separierter Dusche direkt hinter die Fahrerkabine. Die Küche befindet sich dagegen bei nahezu allen Grundrissen an derselben Stelle – gegenüber der Aufbautüre. Und sie ist zudem nahezu identisch eingerichtet: Es steht stets ein Dreiflammen-Gaskocher zur Verfügung, der Kompressor-Kühlschrank fasst (grundrissabhängig) zwischen 133 und 175 l.

Auf Wunsch gibt es einen vollwertigen Gas-Backofen an Bord. Optisch lässt sich der Camper mit dem "Harmony"-Paket innen wie außen etwas aufhübschen, darunter mit 16-Zoll-Alufelgen, einem aufstellbaren Glasdach über der Fahrerkabine oder Ambientebeleuchtung im Interieur. Die technischen Daten der Grundrisse gleichen sich weitergehend. Sowohl Frisch- wie Abwassertankvolumen (100 bzw. 90 l) sind identisch, dasselbe gilt auch für den Gasflaschenstauraum (2x 11 kg) und die Stehhöhe an Bord von immerhin 205 cm. Während jedes Modell eine kleine Heckgarage beherbergt, bieten die meisten Modelle mit Heckbett (außer TD 594, 732 und 736) auch eine vollwertige Fahrradgarage.

Basis: Fiat Ducato

Für den Bürstner Lyseo TD (2023) setzt der Hersteller stets auf das beliebteste Camper-Basisfahrzeug, den Fiat Ducato. Zur Wahl steht ein 2,2-l-Turbodiesel in zwei Leistungsstufen. Ab Werk leistet der Antrieb 140 PS (103 kW), gegen Aufpreis ist der Vierzylinder auch in der Version mit 180 PS (132 kW) im Angebot. Während bei der Basis-Motorisierung optional ein Automatikgetriebe geordert werden kann, ist diese bei der leistungsstärksten Variante serienmäßig angeflanscht. Der Camper wird stets auf einem "Heavy"-Chassis von Fiat aufgebaut. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt für die Grundrisse unter 7,0 m Länge (594, 644 G, 684 G und 690 G) 3,5 t, die drei Grundrisse mit 7,19 beziehungsweise 7,36 m Länge (727 G, 732 und 736) sind ab Werk auf 3,85 t aufgelastet.

Die Basis kommt ab Werk mit Tempomat und manueller Klimaanlage. Gegen Aufpreis sind aber auch LED-Scheinwerfer, eine elektronische Parkbremse oder ein Infotainmentsystem mi Zehn-Zoll-Touchscreen an Bord. Wer auf Fahrassistenzsysteme im Wohnmobil nicht verzichten mag, bekommt mit dem "Safety Paket" auch einen Notbremsassistenten, einen Spurhalteassistenten oder Licht- und Regensensor.