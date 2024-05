Teilintegrierter auf Fiat- oder Ford-Basis

Weitere Details: integrierte Beleuchtung, Ambienteleuchten und eine Vielzahl an geräumigen Staufächern.

Carado bietet für seinen T447 (2024) zwei unterschiedliche Chassis an.

Mit einem Handgriff lassen sich zudem Fahrer- und Beifahrersitz drehen, um am L-förmigen Tisch Platz zu nehmen.

Wohnmobilspezialist Carado stellt mit dem Modell Carado T447 (2024) gleich zwei teilintegrierte Wohnmobile auf Basis des Fiat Ducato oder Ford Transit auf die Räder.

Preis: Carado T447 Teilintegriert ab 64.999 Euro

Der Carado T447 (2024) zählt zu den teilintegrierten Wohnmobilen, basiert auf dem Fiat Ducato und kostet mindestens 64.999 Euro. Auf einer Länge von über sieben Metern bietet er viel Platz für die gesamte Familie, dazu eine gemütliche Sitzecke, ein großzügiges Raumbad mit separater Dusche und zwei große Längs-Einzelbetten im Heck. Die langen Einzelbetten lassen sich im Handumdrehen zu einer großen Liegefläche erweitern.

Beim Carado T447 Edition24 (2024) handelt es sich ebenfalls um ein teilintegriertes Wohnmobil, allerdings auf Ford Transit-Basis. Es kostet mindestens 71.099 Euro, bietet aber mehr Serienausstattung wie beispielsweise einen Tempomat, ein Multifunktionslenkrad, eine Faltverdunkelung im Fahrerhaus, Komfort-Drehsitze und eine Combi-6-Gasheizung.

Innenraum: Viel Platz mit zwei bis fünf Schlafplätzen

Mit einer Gesamtlänge von 7,39 m und einer Breite von 2,32 m sowie einer Stehhöhe von 2,10 m bietet der Carado T447 (2024) Platz für die gesamte Familie. Für eine entspannte Reise sorgen ein Kühlschrank mit 98 l Fassungsvermögen und eine Combi-Gas-Heizung. Mit 122 l Frischwasser und einem 92 l Abwassertank lässt sich ein paar Tage autark leben. Fünf Steckdosen versorgen elektronische Geräte mit Energie, dazu sind noch vier USB-Ports an Bord. Für mehr Aufbewahrungsmöglichkeiten sind die Regale an einer Seite halb geschlossen, die Winkelküche ist praktisch und gleichzeitig platzsparend angeordnet.

Foto: Carado

Ebenso gut durchdacht: Mit einem Handgriff lassen sich zudem Fahrer- und Beifahrersitz drehen, um am L-förmigen Tisch Platz zu nehmen. Praktisch: Das Raumbad mit separater Duschkabine und die Betten im Heck können mit einer Trenntür zum Wohnbereich abgetrennt werden – für zumindest ein bisschen Privatsphäre. Für mehr Platz im Wohnbereich kann auch die Tischplatte entfernt werden. Die Längsbetten im Heck lassen sich verbinden, ein Hub-Bett im Bug gibt es optional. Für mehr Licht in der Wohnkabine sorgt ein Fenster in der oberen Fronthaube.

Beim Carado T447 Edition24 (2024) ab 71.099 Euro bietet das Heck entweder zwei Längsbetten oder ein Queensbett. Der Kühlschrank mit einem Fassungsvermögen von 156 l und einem 29-l-Frostfach ermöglicht auch einen längeren Aufenthalt auf dem Campingplatz. Praktisch fürs Wintercampen ist der isolierte Abwassertank. Gekocht wird auf einem platzsparenden Zweiflammen-Gaskocher. Weitere Details: integrierte Beleuchtung, Ambienteleuchten und eine Vielzahl an geräumigen Staufächern. Dazu kommen eine Markise, ein TV-Paket mit 22-Zoll-Fernseher und Rahmenfenster zur Edition hinzu und runden die Ausstattung komfortabel ab.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato oder Ford Transit

Carado bietet für seinen T447 (2024) zwei unterschiedliche Chassis an. So setzt der T447 auf das Chassis des Fiat Ducato und bietet damit eine Fahrzeuglänge von 7,39 m. Sein 2,2-l-Vierzylinder-Diesel leistet 140 PS (103 kW), die zulässige Gesamtmasse liegt bei 3,5 t. Der Carado T447 Edition24 basiert auf dem Ford Transit und bietet damit eine Fahrzeuglänge von 7,36 m. Sein 2,0-l-Vierzylinder leistet 130 PS (96 kW), das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 3,5 t.