Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der Eura Profila T 720 QF (2022) ist ein Teilintegrierter im angesagten Vis-à-Vis-Layout mit komfortablem Queensize-Bett. Das ist der Preis und der Grundriss des Wohnmobils.

Wie gut sich ein klassisches Doppelbett im Heck und eine Sitzgruppe mit gegenüberliegenden Längsbänken ergänzen, beweist der Eura Profila T 720 QF (2022), der die Grundriss-Varianten des Teilintegrierten zu einem Preis von 76.750 Euro (Stand: März 2022) erweitert. Besonders der Wohnbereich profitiert mit seinem großzügigen Raumgefühl und dem lichtdurchfluteten Ambiente von der modernen Sitzanordnung. Die beiden je einen Meter breiten Sofas ermöglichen es einerseits, gemütlich am Tisch Platz zu nehmen, gewähren bei weggeklappter Tischplattenhälfte aber zugleich einen bequemen Durchstieg ins Fahrerhaus, wo zwei Drehsessel montiert sind. Während der Fahrt lassen sich die Längsbänke zudem in zwei Einzelsitze mit Gurtsicherung umgestalten – und zur Nacht entsteht aus der Sitzgruppe ein großes Doppelbett. Doch den komfortabelsten Schlafplatz stellt natürlich das höheneinstellbare Zentralbett im Heck dar. Der geräumige Sanitärbereich zwischen Wohn- und Schlafraum des Eura Profila T 720 QF (2022) lässt sich per Tür und Schiebe-Elementen separieren. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Gebrauchtes Wohnmobil kaufen – zehn Tipps im Video:

Preis & technische Daten des Euro Profilia T 720 (2022)

Zu den Vorzügen des Eura Profila T 720 QF (2022) zählt neben der gehobenen Ausstattung ferner die geräumige Küche samt klappbarer Arbeitsplatten-Erweiterung, hoch montiertem 142-Liter-Kühlschrank und dreiflammigem Gas-Herd. In der Außenlänge legt das neue Modell um 16 Zentimeter zu und misst 7,58 Meter, die Breite beträgt 2,32, die Höhe 2,88 Meter. Das Gewicht bleibt noch unter der 3,5-Tonnen-Schwelle, lässt sich aber optional auf 4,25, beziehungsweise 4,4 Tonnen anheben. Allerdings ist der hochwertig eingerichtete Eura Profila T 720 QF (2022) kein Schnäppchen: Er startet bei 76.750 Euro – inklusive der jüngst angehobenen Preise für das Fiat-Basisfahrzeug. Übrigens: Den neuen Grundriss gibt es auch für die Modelle Profila RS (mit zusätzlichem Hubbett) und den vollintegrierten Integra.

Wohnmobile Eura Mobil Profila (2022): Preis & techn. Daten Profila jetzt auch auf Sprinter-Basis

Diese Produkte brauchen Sie als Camper-Besitzer:in: