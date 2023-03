Der Renault Clio 5 ist seit Mai 2019 erhältlich. 2020 reichen die Franzosen zwei neue Diesel und einen Hybrid sowie 2023 die Autogas-Motorisierung TCe 100 LPG nach. Das sind die Maße und der Preis.

Preis: Renault Clio (2019) ab 18.250 Euro

Der Renault Clio 5 ist seit Mai 2019 erhältlich und steht zum Preis ab 18.250 Euro (Stand: März 2023) in den Verkaufsräumen. Basis des kleinen Galliers ist eine neue Plattform, die den Namen CMF-B trägt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Renault Austral (2022) im Video:

Antriebe: Ab März 2023 auch wieder mit Autogas

Die Motorenpalette des Renault Clio (2019) deckt Stand März 2023 ein Leistungsspektrum von 67 bis 140 PS (49 bis 103 kW) ab. Der einzige Diesel, der Blue dCi 100, leistet 100 PS (74 kW). Als reine Benziner stehen der SCe65 mit 67 PS (49 kW), der TCe 140 mit 140 PS (103 kW) sowie der TCe90 mit 91 PS (67 kW) zur Wahl – letzter ist optional auch mit dem stufenlosen CVT-Getriebe X-Tronic (Automatik) verfügbar.

Der Renault Clio Hybrid (E-Tech), der einen 1,6 Liter großen Saugmotor mit einem kleinen E-Motor zu einer Systemleistung von 140 PS (103 kW) kombiniert, ist derzeit nicht bestellbar.

Ab März 2023 bietet Renault den Clio zum Preis ab 20.800 Euro (Stand: März 2023) auch wieder die Autogas-Motorisierung TCe 100 LPG an. Der bivalente Antrieb lässt sich sowohl mit Superbenzin als auch mit Flüssiggas (LPG = Liquefied Petroleum Gas) nutzen. Die Reichweite bei vollem Benzin- und Autogastank beträgt laut Renault bis zu 1000 Kilometer. Im Autogasbetrieb stößt der Kleinwagen ungefähr zehn Prozent weniger CO2 aus als im Benzinmodus. Darüber hinaus entstehen bei der saubereren Verbrennung keine Rußpartikel und nur geringe NOx-Emissionen. Zusätzlich zum 39-Liter-Benzintank verfügt die LPG-Variante in der Reserveradmulde über ein Autogastank aus hochfestem Stahl mit 32 Liter Fassungsvermögen. Ein Füllstoppventil begrenzt die Befüllung des Flüssiggastanks auf 80 Prozent. Hinzu kommen ein Rückschlagventil und ein Sicherheitsventil, so dass der Renault Clio (2019) uneingeschränkt Zufahrt zu Parkhäusern und Tiefgaragen hat. Per Knopfdruck lässt sich jederzeit vom Autogas- in den Benzinmodus wechseln. Die Einfüllstutzen für beide Kraftstoffe finden sich hinter einer Klappe, der Tankvorgang für Autogas selbst nimmt nur rund zwei Minuten in Anspruch. Das Kofferraumvolumen bleibt trotz des zweiten Tanks unverändert.

Exterieur: Das sind die Maße

Die durch den seit 2009 amtierenden Designchef Laurens van den Acker eingeführte Renault-Formensprache mit dem großen Marken-Rhombus und der stark skulptural gestalteten Karosserie führt auch der Renault Clio (2019) weiter. Der Kühlergrill wird ein wenig größer und die auffälligen Tagfahrlicht-Sicheln schneiden in Zukunft wie bei Mégane und Talisman in die Kotflügel ein. Die Maße des Kleinwagens betragen 4060 Millimeter Länge, 1798 Millimeter Breite und 1440 Millimeter Höhe.

Die digitalen Instrumente sind in 7,0 oder 10 Zoll ausgeführt. Foto: Renault

Interieur: Vertikaler Touchscreen dominiert das Armaturenbrett

Beim Innenraum spricht der Hersteller vom sogenannten "Smart Cockpit". Prägendes Merkmal ist nämlich der zentrale, 9,3 Zoll große "Easy Link"-Monitor im Hochformat. Mehr Soft-Touch-Oberflächen und eine reduzierte Tastenleiste sollen den Innenraum im Vergleich zum Vorgänger spürbar aufwerten. Hinter dem neu gestalteten Lenkrad sitzen in allen Varianten des Renault Clio (2019) digitale Instrumente – standardmäßig im 7-Zoll-, gegen Aufpreis im 10-Zoll-Format mit erweiterten Funktionen. Die neue Lenkrad-Generation erhält zwar mehr Bedientasten, auf den zusätzlichen Radio-Bediensatellit will Renault aber offenbar immer noch nicht verzichten. Alle Varianten werden mit einer elektronischen Handbremse ausgeliefert, die mehr Ablagen in der Mittelkonsole ermöglicht. Zahlreiche Anschlüsse für Multimediageräte und eine Fläche für induktives Laden gehören heutzutage zum guten Ton. Das Kofferraumvolumen wächst auf 391 Liter – Bestwert unter den Kleinwagen. Neue Sitze, die sowohl durch höheren Komfort als auch mit hochwertigeren Materialien glänzen sollen, runden den Innenraum ab.

Assistenzsysteme: Das bietet der Clio

In der Einstiegsversion sind unter anderem Assistenzsysteme wie Spurhalteassistent, Berganfahrhilfe und Verkehrszeichenerkennung Teil des Serienumfangs.

Crashtest: fünf von fünf Sternen

Beim Euro NCAP-Crashtest sammelt der Renault Clio (2019) die volle Punktzahl und somit fünf Sterne. Mit 96 Prozent genießen Erwachsene besten Insassenschutz, dicht gefolgt von Kindern, die zu 89 Prozent geschützt sind. Fußgänger:innen und Radfahrende genießen einen 72-prozentigen Schutz. Die Sicherheitsunterstützung in Form von Geschwindigkeitsbegrenzer, Gurtwarner, Spurassistent und Notbremsassistent für außerorts punktet zu 75 Prozent.

Der Renault Clio im Check:

Fahreindruck: So schlägt sich der Polo-Gegner

Der Renault Clio (2019) punktet im ersten Aufeinandertreffen nicht nur mit einer guten Verarbeitung, sondern auch mit einer guten Bedienlogik. Der Kleinwagen ist sehr harmonisch abgestimmt und gefällt mit einem gesunden Mix aus Fahrkomfort und -dynamik. Der ausgesprochen fahrsichere Franzose lässt sich auch durch schlechte Fahrbahnbeschaffenheiten nicht aus der Ruhe bringen und bügelt lässig das Gröbste weg. Negativ fällt hingegen die schlechte Übersichtlichkeit auf: Massive C-Säulen beschränken nicht nur das Raumgefühl in der zweiten Reihe, sondern auch das Sichtfeld nach schräg hinten. Das macht die nun verfügbare Option einer 360-Grad-Kamera schlagartig attraktiv. Leider ist deren Bild, das im Zentraldisplay erscheint, qualitativ nur mittelmäßig.

