Wir haben fünf zuverlässige Kleinwagen mit positiver Mängelstatistik zusammengestellt. Als Gebrauchtwagen gehen Audi A1, Mini One, VW Polo, Mazd21 und Suzuki Swift als Tipp durch. >> Mehr zum Thema Gebrauchtwagen

Audi A1 1.2 TFSI

Seit 2010 kann man den Ingolstädter Premium-Anspruch auch im Kleinwagen-Segment erfahren. Der Audi A1 überzeugt mit solider Technik aus dem VW Polo, sieht dazu edel aus und bietet einen markentypisch hochwertig eingerichteten Innenraum. Wer ohnehin nur die vorderen Sitze nutzt, ist mit dem Dreitürer gut beraten. Eine bessere Alltagstauglichkeit und mehr Platz im Fond bietet jedoch der fünftürige A1 Sportback, der gebraucht knapp 500 Euro teurer gehandelt wird. Mit seinem sportlich abgestimmten Fahrwerk und der recht direkt ausgelegten Lenkung wirkt der Audi A1 der gerade abgelösten ersten Generation wendig und agil. Bei besonders straff abgestimmten Exemplaren mit S-Line-Sportpaket lässt allerdings der Federungskomfort zu wünschen übrig. Für flinke Fahrleistungen im Stadtverkehr ist der 86 PS starke Vierzylinder 1.2 TFSI völlig ausreichend. Darüber hinaus kennt die Motorenauswahl kaum Grenzen: Fünf Turbobenziner in elf Leistungsstufen mit bis zu 256 PS stehen zur Wahl. Die Diesel mit 90 bis 143 PS erfüllen teilweise die Euro-6-Norm, spielen auf dem Gebrauchtwagenmarkt aber kaum eine Rolle. Typisch Audi ist die Vielfalt an Optionen und Extras. Hier lohnt ein genauer Blick in die Ausstattungsliste.

Audi A1 1.2 TFSI Baujahr 2013 Durchschnittliche Laufleistung (DAT) 73.000 Kilometer Preis 9025 Euro Positiv Top Verarbeitung, zuverlässige Technik, große Motorenauswahl, agiles Fahrverhalten Negativ Hohes Preis-Niveau, wenig Platz im Fond, kleiner Kofferraum, lange Preisliste

Fakten zum Audi A1 im Video:

Mazda2 1.5

Die zwischen 2007 und 2014 verkaufte zweite Generation des Mazda2 teilt sich ihre Plattform mit dem kürzlich abgelösten Ford Fiesta. Knackige Schaltgetriebe und eine sportlich-straffe Fahrwerksabstimmung sorgen für einen erfrischend dynamischen Auftritt. Mit dem stärksten angebotenen 1,5-Liter-Benziner (103 PS) ist der Mazda2 ordentlich motorisiert. Alternativ stehen ein weiterer Benziner mit 1,3 Liter Hubraum und 75 oder 84 PS sowie zwei Selbstzünder mit 68 und 95 PS zur Wahl. Die Materialauswahl im Innenraum beschränkt sich auf viel Hartplastik, das dafür bei gepflegten Exemplaren kaum altert. Ein wichtiges Kaufargument für den kleinen Japaner ist die hohe technische Zuverlässigkeit. Auch nach Jahren schneidet der Mazda2 in der Hauptuntersuchung überdurchschnittlich gut ab – abgesehen von den Spurstangen gibt es kaum Problemzonen.

Mazda2 1.5 Baujahr 2013 Durchschnittliche Laufleistung (DAT) 73.000 Kilometer Preis 7700 Euro Positiv Hohe Zuverlässigkeit, agiles Fahrverhalten, solide Technik, meist gute Ausstattung Negativ Recht einfache Materialien im Innenraum, straffes Fahrwerk, kleiner Kofferraum

Mini One 1.6

Als Lifestyle-Accessoire und Großstadt-Dynamiker nimmt der Mini eine besondere Rolle im Kleinwagen-Segment ein. Besonders die als Dreitürer bis Ende 2013 gebaute zweite Generation ist voll auf Fahrspaß getrimmt. Die Lenkung ist direkt ausgelegt, die Federung sportlich-straff, und die Motoren in Cooper (122 PS) und Cooper S (184 PS) sorgen passend dazu für höchst agile Fahrleistungen. Objektiv betrachtet reicht allerdings auch der 98 PS starke Vierzylinder im Mini One völlig aus. Zum lifestyligen Konzept des kleinen Briten gehört die riesige Auswahl an Lackierungen, Design- und Ausstattungsoptionen, mit denen sich der Mini personalisieren lässt. Günstig ist das alles nicht, dafür gibt es auf dem Gebrauchtwagenmarkt eine große Auswahl. Zudem gilt der Mini bis auf die korrosionsanfällige Abgasanlage als zuverlässig. Mehr zum Thema: Alles zu Mini

Mini One 1.6 Baujahr 2013 Durchschnittliche Laufleistung (DAT) 73.000 Kilometer Preis 8500 Euro Positiv Dynamisches Fahrverhalten, sehr originelles Design, kräftige Motoren, direkte Lenkung Negativ Hohes Preisniveau, wenig Platz, hartes Fahrwerk, teils billig wirkende Materialien

Suzuki Swift 1.2

Mit langlebiger Technik und leichtfüßigem Fahrverhalten genießt der Suzuki Swift einen echten Geheimtipp-Status unter den gebrauchten Kleinwagen. Die bis 2017 verkaufte fünfte Auflage des Japaners wurde als Benziner mit 94 und 136 PS angeboten, zudem stand ein Diesel zur Wahl. Der Einstiegs-Benziner, optional sogar mit Allradantrieb, geht ausreichend kräftig ans Werk und passt gut zum agilen Charakter des Swift. Besonders vorn gibt es genug Platz, die Materialien im Innenraum könnten aber hochwertiger sein. Mehr zum Thema: Alles zum Suzuki Swift

Suzuki Swift 1.2 Baujahr 2013 Durchschnittliche Laufleistung (DAT) 73.000 Kilometer Preis 4957 Euro Positiv Muntere Saugmotoren, agiles Fahrverhalten, direkte Lenkung, bequeme Sitze, zuverlässige Technik Negativ Viel Hartplastik im Innenraum, kleiner Kofferraum, kaum Motorenauswahl

VW Polo 1.4

Der VW Polo gehört völlig zu Recht zu den beliebtesten Kleinwagen im Land. Mit seinem hochwertigen, soliden Wesen und der meist umfassenden Ausstattung ist besonders der 2017 abgelöste Polo V auch als Gebrauchtwagen begehrt – entsprechend hoch bleibt das Preis-Niveau. Verarbeitung und Ergonomie sind vorbildlich. Verschiedenste Benzin- und Dieselmotoren zwischen 60 und 220 PS stehen zur Wahl. Der 85 PS starke 1,4-Liter-Sauger ist recht laufruhig und bringt den Polo in 11,9 Sekunden auf Landstraßentempo.

VW Polo 1.4 Baujahr 2013 Durchschnittliche Laufleistung (DAT) 73.000 Kilometer Preis 7675 Euro Positiv Hochwertiger Innenraum, sehr ausgewogenes Fahrverhalten, große Auswahl an Gebrauchten Negativ Recht hohes Preisniveau, schwache Einstiegs-Motoren, hochpreisige Werkstätten