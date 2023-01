Der Renault Clio ist eine günstige und praktische Option, wenn man einen kleinen Gebrauchtwagen kaufen möchte. Allerdings ist der Franzose nicht frei von Tücken.

Positiv Variabler Innenraum, günstige Preise und Unterhaltskosten, große Motorenauswahl, modernes Multimediasystem Negativ Hakeliges Schaltgetriebe, Basis-Dreizylinder wirkt schwach, teils einfache Kunststoffe, wenige Sicherheitsoptionen

Ab 2012 war die vierte Generation des Renault Clio erhältlich, Sieben Jahre später folgte 2019 der aktuelle Clio Nummer fünf. Das Angebot an gut erhaltenen Gebrauchtwagen ist groß, viele gibt es zu einem attraktiven Preis. Der Innenraum erweist sich bei beiden Generationen als geräumig. In der ersten Reihe bietet der Franzose viel Platz, ins Gepäckabteil des Clio V passen 340 bis 1069 Liter. Als Familienauto empfiehlt sich der bis 2019 produzierte Kombi Grandtour mit bis zu 1380 Liter Laderaum. Ältere Fahrzeuge sollten allerdings genau begutachtet werden, denn die Mängelliste ist lang. So bereiten häufig die Achsaufhängungen, die Bremsen sowie unter anderem die Elektrik bei den Hauptuntersuchungen Probleme. Um solche Autos sollte man einen großen Bogen machen und lieber gleich in einen jüngeren Clio investieren. Für die Modelle ab 2019 stehen vier Motoren zur Wahl. Sie leisten zwischen 67 und 140 PS (49 bis 103 kW). Auch ein sparsamer Voll-Hybrid mit 143 PS (105 kW) Systemleistung sowie ein ebenso knausriger Diesel mit 100 PS (74 kW) sind verfügbar. Alle erfüllen die Euro-6-Abgasnorm. Der Basisbenziner reicht für den Stadtverkehr, mit dem 91 PS (67 kW) starken Turbobenziner geht es flotter voran. Daher gilt unsere Gebrauchtwagen-Empfehlung beim Renault Clio dem stärkeren der beiden Dreizylinder. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der Renault Clio (2019) im Fahrbericht (Video):

Den Renault Clio als Gebrauchtwagen kaufen

