Schöner wohnen im Tucson

Das Interieur kennen wir in ähnlicher Form aus dem Kona sowie aus den Ioniq-Modellen.

Unser Testwagen hat die stärkste Motorisierung, den 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid mit 252 PS (185 kW), an Bord.

Von außen kaum verändert, will das neue Hyundai Tucson Facelift vor allem mit seinen inneren Werten überzeugen.

Das neue Hyundai Tucson Facelift (2024) rollt zur ersten Testfahrt zur Redaktion der AUTO ZEITUNG. Kann es mit runderneuertem Innenraum das Auswärtsspiel für sich entscheiden?

Wenn das neue Hyundai Tucson Facelift (2024) auf dem Redaktionsparkplatz steht, ist es ein bisschen, wie wenn man den FC Bayern München zu Gast hat. Nur mit dem Unterschied, dass Neugier statt Bangen an der Tagesordnung steht: Das koreanische SUV hat in der aktuellen Generation viele AUTO ZEITUNG-Vergleichstests gewonnen. Fehler in seinen breit gefächerten Qualitäten zu finden – beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Deshalb verwundert es auch nicht, dass der Kader in Sachen Fahrwerk unverändert blieb.

Motorenseitig kehrt erfreulicherweise der Dieselantrieb zurück, auch wenn wir für die erste Testfahrt die Otto-Spitzenmotorisierung 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid mit 252 PS (185 kW) und Allradantrieb an Bord haben. Und während das Exterieur mit anderen Grill-Intarsien und neu angeordneten, optionalen Matrix-LED-Scheinwerfern denkbar bekannt wirkt, könnte man im Innenraum fast schon von einem Generationswechsel sprechen – so konsequent hat Hyundai dort Hand angelegt.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Hyundai Kona (2024) in der Kaufberatung (Video):

Verbessertes Raumgefühl im neuen Hyundai Tucson Facelift (2024)

Auch knapp vier Jahre nach seinem Debüt hat das Design des neuen Hyundai Tucson Facelift (2024) kaum an Wirkung verloren. Wie ein ungeschliffener Monolith steht die passenderweise in der Mineraleffekt-Farbe Ecotronic Grey lackierte Karosserie über den 19-Zöllern. Trotz seiner vielen, expressionistischen Linien wirkt das SUV nicht überfrachtet und gibt sich auch mit den nun dreidimensionaleren Scheinwerfer-Ansammlungen noch immer ordentlich spacig.

Zu diesem EIndruck passt das neue Cockpit des Tucson perfekt. Wir kennen es bereits aus dem jüngsten Kona und in ähnlicher Form auch aus den Ioniq-Modellen. Kern der Umgestaltung ist der neue, schwebende Anzeigenverbund, der ordentlich in die Breite geht und erstmals Apple CarPlay und Android Auto kabellos ermöglicht. Auch die Klimabedienung unterhalb der zwei 12,3 Zoll großen Displays hat die Marke überarbeitet: Drehregler für die Temperatur und weitere haptische Tasten erhöhen den Nutzerkomfort merklich. Das entschlackte Lenkrad wirkt mangels Hyundai-Logo hingegen etwas anonym. Der sehr luftig wirkende, aufgeräumte Innenraum geht zum Einen auf das Konto des Getriebewählhebels, der an die Lenksäule gewandert ist. Zum Anderen schaffen auch die nun zerklüftete Mittelkonsole sowie die Ablage auf der Beifahrerseite des Armaturenbretts Platz.

Die Konkurrenten:

Gleiten statt Galoppieren auf der ersten Testfahrt

Zum Start der ersten Testfahrt mit dem neuen Hyundai Tucson Facelift (2024) fällt aber auch auf, dass die grundsätzlich sehr komfortablen Sitze eine etwas kurze Beinauflage bieten. Ausfahrbar ist sie leider nicht einmal gegen Aufpreis. Lobenswert ist dagegen das aufpreispflichtige, neu eingeführte Head-up-Display. Die gut lesbaren Fahrdaten in der Windschutzscheibe sorgen dafür, dass man vor allem auf die Straße und nur selten auf die ebenfalls gut abgebildeten, reduzierten Digitalanzeigen blickt. Überhaupt funktioniert die Menüführung schnell, logisch und ohne große Eingewöhnungszeit. Wer einmal die große Bandbreite an Assistenzsystemen nach persönlichen Vorlieben justiert oder ausgeschaltet hat, kann sich ganz aufs entspannte Dahingleiten fokussieren.

Denn trotz seiner auf dem Papier kräftigen 252 PS (185 kW) setzt das neue Hyundai Tucson Facelift (2024) nämlich selbst bei Vollgas nie zu Gewaltausbrüchen an. Stattdessen entfaltet das SUV sein System-Drehmoment von 367 Nm auf die souveräne Tour und fast über das gesamte Drehzahlband hinweg. Es macht sich sogar ein Stück Ioniq-Feeling breit, wenn der Plug-in-Hybrid im elektrischen Modus weitestgehend lautlos über den Asphalt rollt. Der Verbrenner schaltet sich im Teillastbetrieb äußerst unaufdringlich zu und dröhnt nicht einmal jenseits von 5000 Umdrehungen penetrant. In puncto Wind- und Rollgeräuschen präsentiert sich der Tucson fein gedämmt. Zum sanften Fahrgefühl passt die komfortable Fahrwerksabstimmung. Auch holprige Landstraßen filtert die Aufhängung zufriedenstellend weg. Das bedeutet aber nicht, dass der Hyundai in Kurven zur Schaukel wird: Die Seitenneigung hält sich erfreulicherweise im Rahmen. Da verzeihen wir gerne, dass die Spreizung von Fahrwerk und Lenkung im Sportmodus nicht wirklich spürbar ist.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 18/2024 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV 4WD Technische Daten Motoren R4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 1598 cm³;

Permanentmagnet-Synchronmaschine Antrieb 6-Stufen-Automatik; Allrad Systemleistung 185 kW/252 PS bei 5500/min Systemdrehmoment 367 Nm 1000-4700/min Kapazität/Spannung 13,81 kWh (netto)/400 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4510/1865/1651 mm Leergewicht/Zuladung 2015/480 kg Kofferraumvolumen 558-1721 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 8,1 s Höchstgeschwindigkeit 186 km/h Verbrauch auf 100 km 1,2-1,3 l S und 18,3-19,4 kWh Elektrische Reichweite 62 km Kaufinformationen Grundpreis 54.050 € Marktstart Mai 2024 Alle Daten Werksangaben