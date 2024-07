Die Highlights mit dem Stern

2024 wächst das Angebot an Mercedes-Praktikern weiter: Sowohl der EQT als auch sein Gewerbebruder (e)Citan Tourer beziehungsweise die verbrennende Pkw-Variante T-Klasse werden optional verlängert und fahren dadurch mit sieben Sitzen vor.

2024 geht der Geländewagen mit mildhybridisierten Motoren, aufgefrischtem Design und Innenraum sowie erstmals rein elektrisch an den Start.

... dank E-Motor und kleiner Batterie nicht nur mehr Leistung an die vier Räder bringt, sondern sich auch zeitweilig abschaltet und den E-Antrieb alleine walten lässt.

Kaum ist der CLE, der die Coupés und Cabrios von C-Klasse und E-Klasse zu einem gemeinsamen Modell vereint, präsentiert, hat ihn auch schon AMG in die Finger bekommen.

Ob das elektrische GLA Facelift, die AMG-Varianten von CLE und E-Klasse oder der aufgefrischte G, der erstmalig auch rein elektrisch erhältlich ist – das sind alle Mercedes-Neuheiten 2024!

In der Quantität mögen die Mercedes-Neuheiten für 2024 gar nicht so beeindruckend wirken, darunter sind aber zwei technologische Highlights: So wird die Geländeikone Mercedes G-Klasse, die 2024 ein moderates Facelift erhielt, erstmalig von einer rein elektrischen Variante flankiert. Mercedes verspricht trotz eines Gewichts von mehr als drei Tonnen ein uneingeschränktes Geländeerlebnis. Außerdem bringt die Marke mit dem Stern den elektrischen Actros der nächsten Generation auf die Straße – erstmalig für die Langstrecke. Aus 600 kWh Batteriekapazität holt der Sattelschlepper eine Reichweite von 500 km.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Mercedes-AMG S 63 E-Performance (2023) im Fahrbericht (Video):

Mercedes-Neuheiten: Das sind die neuen Modelle 2024

Nicht vollelektrisch, aber nach dem neuesten Rezept des Hauses zumindest elektrifiziert sind der (vorläufige) Spitzen-CLE 53 und der Mercedes-AMG E 53. Entgegen der C-Klasse-Baureihe kommt bei beiden Varianten aber ein Reihensechszylinder zum Einsatz, um ihren oberklassigen Ansprüchen gerecht zu werden. Bis jetzt hat die Marke noch nicht verkündet, ob und wann die vorigen Ultimativ-AMG mit dem Kürzel 63 in CLE und E-Klasse aufschlagen werden. Was in der Theorie möglich wäre, beweist der 2024 eingeführte Mercedes-AMG GT 63 S E Performance mit 816 Hybrid-PS (600 kW). Ebenfalls neu beim GT 63 ist die Variante Pro, die mit leistungsgesteigertem V8 auf 612 PS (450 kW) und mehr Track-Tauglichkeit aufwartet.

Top-10 Der coolste Mercedes-Merch Ein absolutes Muss für Benz-Fans

Abgerundet werden die Mercedes-Neuheiten 2024 durch das in den Handel gekommene Mercedes EQA und EQB Facelift, den Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid, die Siebensitzer-Langversionen von Mercedes EQT, T-Klasse und (e)Citan sowie die überarbeitete Transporter-Baureihe V-Klasse, EQV und Vito. Alle neuen Modelle plus detailliertere Informationen zeigt die Bildergalerie!