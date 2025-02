Coole Typen unter Strom

Äußerlich ist die Elektro-Antriebstechnik an der Vorderachse in beiden Mazda ähnlich aufgebaut. Im MX-30 R-EV (links) findet neben der E-Maschine auch noch der kompakte Einscheiben-Wankelmotor seinen Platz.

Den E-Crossover Mazda MX-30 gibt es zweimal: als Batterie-elektrischen e-Skyactiv EV und als R-EV nach Mazda-Art mit Wankel-Kraftwerk an Bord. Ein Vergleich!

Selbst auf den zweiten Blick unterscheiden sich die beiden elektrisch fahrenden und zum Vergleich antretenden Mazda MX-30 e-Skyactiv EV und Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV nur durch ihre Farben. Doch während sich das Exemplar in Soul Red Crystal allein auf seinen bewährten Batterie-elektrischen Antrieb verlässt, hat der in Zircon Sand lackierte jüngere Bruder eine zweite Alternative zur Energieversorgung an Bord: den – auch nach seinem Erfinder Felix Wankel benannten – Kreiskolbenmotor, der seine Energie aus dem 50-l-Benzintank bezieht.

Mazda nutzt seine Jahrzehnte lange Wankel-Erfahrung und macht aus dem Elektroauto MX-30 nun ein Hybrid-Fahrzeug, in dem der schmal und kompakt bauende Rotationskolben-Verbrennungsmotor als Onboard-Kraftquelle für die Stromerzeugung dient. Diese Art von Elektroauto lässt sich am besten als serieller Plug-in-Hybrid beschreiben. Denn der Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV wird – wie sein Bruder ohne das R im Namen – immer von der E-Maschine an der Vorderachse angetrieben. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Mazda MX-30 (2020) im Video:

Mazda MX-30 e-Skyactiv EV und R-EV im Vergleich

Doch im Gegensatz zum reinen Mazda M-30 e-Skyactiv EV ist der Mazda M-30 e-Skyactiv R-EV nicht allein auf seine Batterie angewiesen, die auch deutlich kleiner und leichter ist als das Pendant im MX-30 EV. Den Gewichtsvorteil der kleineren Batterie gleicht der Wankelmotor jedoch mehr als aus. Selbst vom Fahrersitz aus fühlen sich die beiden MX-30 in diesem direkten Vergleich nahezu identisch an. Obwohl die E-Maschine im Batterie-elektrischen MX-30 EV mit 107 kW (145 PS) etwas schwächer ausfällt, gelingt es dem MX-30 R-EV mit seinem 125-kW-Antrieb (170 PS) nicht, davonzuziehen. Das bleibt übrigens auch außerhalb der Stadt und sogar auf der Autobahn so, wo beide Mazda MX-30 bei 140 km/h abgeregelt sind.

Beide Crossover sind mit identisch kompakten Abmessungen gut für die Stadt geeignet, in der sie ihr elektrospezifisches Sprintvermögen aus dem Stand bei jedem Ampelstart aufs Neue unter Beweis stellen können. Ausdauernder ist hier im Prinzip der rein elektrische MX-30, der laut WLTP-Norm eine – für die meisten Fahrprofile völlig ausreichende – Reichweite von 200 km schafft, innerorts sind es sogar bis zu 265 km. Der MX-30 R-EV kommt in der City nur 110 und im WLTP-Gesamtzyklus nur 85 km weit. Sein Vorteil: Er muss nicht sofort an die Ladesäule oder die Wallbox, sondern lässt einfach den über den 50-l-Tank versorgten Wankelmotor an, der über den Generator und die Leistungselektronik den Akku lädt und Strom für die E-Maschine liefert. Auf diese Weise summiert sich die maximale Gesamtreichweite auf etwa 680 km.

Auch der R-EV fühlt sich wie ein echtes E-Auto an

Für den Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV stehen die drei Fahrmodi EV (rein elektrisches Fahren bei genügend Batterieladung), Normal (vorzugsweise elektrisches Fahren, nach Absinken des Batterieladestands auf 45 Prozent lädt der Wankelmotor den Akku sukzessive nach) und Charge. Im Charge-Modus hält der Wankelmotor den Ladestand des Akkus auf einem einstellbaren Zielwert von bis zu 100 Prozent. Der hochverdichtende und sehr effektiv meist bei konstanter Drehzahl arbeitende Wankelmotor bleibt akustisch stets im Hintergrund. Insgesamt fühlt sich der Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV damit immer wie ein E-Auto an: kultiviert, agil, schnell – ganz gleich in welchem Modus.

Der MX-30 R-EV fährt natürlich am saubersten und effizientesten, wenn man die 17,8-kWh-Batterie regelmäßig am DC-Schnelllader (max. 36 kW Ladeleistung), am 11-kW-AC-Lader, an der Wallbox oder auch an der heimischen Steckdose nachlädt. Das drückt sich dann auch im Verbrauch aus, der nach WLTP-Standard auf 100 km bei nur 1,0 l Super und 17,5 kWh Strom liegt. Zum Vergleich: Unter identischen Bedingungen nach WLTP-Norm braucht der Batterie-elektrische Mazda MX-30 e-Skyactiv EV 17,9 kWh auf der 100-km-Distanz.

Unterschiedliche Technik bei identischem Preis

Abgesehen von der Energie-Bilanz unterscheiden sich Mazda MX-30 e-Skyactiv EV und R-EV im Alltags-Vergleich nur geringfügig voneinander. Beide wuseln flink und wendig mit präziser Lenkung und sprintfreudigem Antrieb durch die Stadt und über kurviges Terrain. Das Platzangebot vorn wie auch in der über die nach hinten öffnenden Fondtüren erreichbaren zweiten Reihe ist gut bemessen. Lediglich im Kofferraum hat der Wankel-MX-30 mit 355 bis 1155 l etwas weniger an Volumen zu bieten als der rein elektrische MX-30 EV (366 bis 1171 l). Beide überzeugen zudem mit einer schlüssigen Bedienbarkeit, reichhaltiger Ausstattung und einer sehr sauberen, hochwertigen Qualitätsanmutung, zu der auch der gute Fahrkomfort des eher sportlich abgestimmten MX-30 passt.

Wer täglich sein festes Pensum an überschaubarer Wegstrecke zu erledigen hat und viel in der Stadt unterwegs ist, fährt am effizientesten mit dem rein elektrischen Mazda MX-30 e-Skyactiv EV. Unter gleichen Bedingungen ebenso sauber und wirtschaftlich ist der Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, der sich darüber hinaus auf längeren Strecken flexibler einsetzen lässt. Die Preise der zwei Mazda MX-30 liefern bei der Wahl übrigens keine Entscheidungshilfe: Sie starten gleichermaßen bei jeweils 35.990 Euro.

Technische Daten von Mazda MX-30 e-Skyactiv EV und R-EV