Auch wenn der Bugatti Chiron in nur 2,5 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt, nach 6,5 Sekunden bereits die 200er Marke und in nicht einmal 14 Sekunden 300 km/h erreicht. Die Vmax beträgt 420 km/h.

Es ist das Spiel mit dem Feuer und das Ringen mit der Aerodynamik. Dennoch überbieten sich Sportwagenhersteller Jahr für Jahr mit höchsten Top-Speeds. Wir zeigen die Top-14 der schnellsten Autos der Welt. Neu dabei: der SSC Tuatara!

Die Fahrt mit einem der schnellsten Autos der Welt und einem Tempo jenseits der 400 km/h gleicht dem Ritt auf einer Kanonenkugel. Eine Windböe oder eine Bodenwelle genügen, schon werden Auto und Fahrende Spielball der Physik. Doch nichts macht dem Menschen mehr Spaß, als die Naturgesetze ein ums andere Mal zu überlisten und nochmals einen darauf zusetzen. Anders lässt sich der andauernde und allgegenwärtige Wettkampf um den Titel des schnellsten Serienautos der Welt nicht erklären. In unserer Top-14 der schnellsten Autos der Welt reicht die Skala von knapp unter 400 km/h – schon ein Audi RS 6 knackt spielend die 300er-Marke – bis zu unvorstellbaren 490 km/h (theoretisch). Schneller? Geht derzeit nicht! Den Anfang unserer Top-14 macht der Koenigsegg CCX, ein Mittelmotor-Sportwagen mit einer Systemleistung von brutalen 817 PS (601 kW). Zwischen 2006 und 2010 hat der schwedische Hersteller 29 Stück gefertigt. Der Mythos, Bugatti baue das derzeit schnellste Auto der Welt, haftet dem Chiron nach wie vor an. Tatsächlich aber beschleunigt der 1500 PS leistende 8,0-Liter-W16 den Bugatti Chiron auf eine Top-Speed von "nur" 420 km/h. Trotzdem geht der Mythos um die französische Sportwagen-Marke weiter, denn inoffiziell hat der Bugatti Chiron Super Sport 300+ in einer Vorserienversion bereits an der 500 km/h-Marke gekratzt. 490 km/h sollen es bei einem Testlauf gewesen sein. Eine offizielle Anerkennung der Guinness-Organisation gibt es dafür jedoch nicht. Die schnellsten Autos der Welt zeigen wir in der Bildergalerie! Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Mercedes-AMG One (2022) im Video:

Top-14: Das sind die schnellsten Autos der Welt