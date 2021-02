Die Auslieferungen in Deutschland haben in der zweiten Jahreshälfte 2020 begonnen.

Mit dem Mazda MX-30 haben die Japaner:innen 2020 ihr erstes batterieelektrisches Fahrzeug mit bis zu 200 Kilometern Reichweite auf den Markt gebracht. Gegenläufig öffnende Türen gewähren Einlass in den Innenraum. Das ist der Preis!

Der Mazda MX-30 ist das erste batterieelektrische Fahrzeug der Japaner:innen aus eigener Entwicklung, das zu einem Preis ab 34.490 Euro (Stand: Februar 2021) erhältlich ist. Der Elektro-Mazda basiert auf der neuesten Skyactiv-Plattform, die auch für einen reinen E-Antrieb entwickelt wurde und beispielsweise auch unter dem herkömmlich motorisierten CX-30 steckt. So überrascht es nicht, dass die Abmessungen des Elektro-Crossovers mit 4395 Millimetern Länge, 1795 Millimetern Breite und 1555 Millimetern Höhe annähernd denen des konventionell angetriebenen SUV entsprechen. Optisch fügt sich der Mazda MX-30 (2020) in die "Kodo"-Designsprache der Japaner:innen ein, erlaubt sich aber etwas mehr Profil durch schärfere Kanten etwa an der Schulterlinie. Beim Türkonzept unterscheidet sich das E-SUV jedoch von allen anderen Modellen: Die kleinen Türen im Fond lassen sich nämlich gegenläufig öffnen, was das Einsteigen in den Innenraum erleichtern soll.

Preis, Reichweite & Innenraum des Mazda MX-30 (2020)

Apropos Innenraum: Im Mazda MX-30 (2020) dominieren umweltfreundliche Materialien. So sind die Ablagen der "schwebenden" Mittelkonsole aus ökologisch angebautem Kork und textile Bezüge aus recycelten Plastikflaschen ersetzen beispielsweise echtes Leder. Zudem gibt es zusätzlich zum Display auf dem Armaturenbrett erstmals einen zweiten Touchscreen, der hinter dem Schalthebel platziert wurde. Kommen wir zum rein elektrischen Antrieb des Mazda MX-30 (2020): Eine 35,5 kWh große Hochvoltbatterie (brutto) steht für eine Reichweite von rund 200 Kilometern (nach WLTP). Mit einem Sprintwert von 9,7 Sekunden und einer Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h steht das Cruisen im Vordergrund, was der Crossover mit einem Durchschnittsverbrauch von 19,0 kWh auf 100 Kilometer (WLTP) belohnt. Zu einem späteren Zeitpunkt soll es zudem eine Version mit Range-Extender geben, bei der ein kleiner Wankelmotor und ein Generator Strom an Bord erzeugen.

