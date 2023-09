Flüsterleise Elektroautos? Laut der offiziellen Messung der Geräuschemission stimmt das so nicht, denn E-Autos sind überraschend laut. Das sind die Gründe.

Elektroautos sind erstaunlich laut

Ein Elektromotor läuft leiser als ein Verbrenner – so weit, so richtig. Doch bei Elektroautos spielt weit mehr als nur der Motor eine Rolle, wenn es um die Lautstärke geht. Die offizielle Messung ergibt: E-Autos sind überraschend laut. Zwar geht die Lautstärke der neu zugelassenen Autos in Deutschland immer weiter zurück – zwischen 2018 und 2022 von 70 auf 67,7 Dezibel – doch die steigende Anzahl der E-Autos trägt dazu kaum etwas bei. Besonders Autos von Tesla zählen laut KBA-Statistik zu den lauteren Fahrzeugen und liegen deutlich über dem Lautstärken-Durchschnitt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Grenzwerte bei Geräuschemission beim Auto im Video:

Ein Grund, warum E-Autos lauter sind, als man vielleicht denken würde, ist laut Michael Eber vom TÜV Süd das Fehlen einer Gangschaltung. "Und dann beschleunigen sie extrem stark - und das führt zu sehr viel lauteren Reifenabrollgeräuschen, auch wenn der Motor selbst gar nicht so laut ist", so Eber. Hinzu kommen Besonderheiten des Messverfahrens. E-Autos sind wesentlich schwerer als vergleichbare Verbrenner. Je stärker das Verbrenner-Auto im Vergleich zu seinem Gewicht ist, desto eher wird während der Messung ein hoher Gang im Test eingelegt - und Beschleunigen im fünften Gang ist sehr viel leiser als ein im zweiten Gang aufheulender Motor. Bei einem Elektroauto ist dies wegen der zumeist fehlenden Gangschaltung so nicht möglich, der E-Motor muss das hohe Gewicht in der gleichen Getriebeübersetzung aus jeder Lage heraus antreiben.

