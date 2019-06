Die Produktion von Batterien für E-Autos hat eine horrende CO2-Bilanz, wie eine ARD-Doku aufzeigt und auch schon eine schwedische Studie ermittelte!

Die CO2-Bilanz von E-Autos ist schlecht: Zu diesem kritischen Ergebnis kommen die Autoren Florian Schneider und Valentin Thurn in ihrem Beitrag für die ARD-Reihe "Die Story im Ersten", die am 3. Juni 2019 erstmals ausgestrahlt wurde. Schon bei der Produktion der Batterie eines durchschnittlichen Elektroautos werden demnach 17 Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen. Zum Vergleich: Ein Auto mit Verbrennungsmotor und einem durchschnittlichen Verbrauch von sechs Litern war da schon über 100.000 Kilometer auf den Straßen unterwegs. Somit würden bei der Herstellung eines E-Autos doppelt so viele Umweltschäden verursacht, wie bei der Herstellung eines vergleichbaren Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor. Das liege vor allem an Rohstoffen wie Lithium und Kobald, die zur Produktion der Batterien für Elektroautos benötigt werden und in ihren Abbauregionen für erhebliche Umweltschäden sorgen, heißt es in der ARD-Doku zur CO2-Bilanz von E-Autos. Als Beispiel dafür nennen die Autoren des Beitrags die argentinische Hochlandregion Jujuy in den Anden, wo eines der größten Lithium-Depots der Welt liegt. Der Rohstoff – auch "weißes Gold" genannt – wird hier durch Verdunstung aus Salzseen gewonnen, für deren Austrockung rieseige Becken angelegt werden. Bei dem Prozess entstehen jedoch giftige Dämpfe und das Ökosystem der Region wird enorm geschädigt. Zudem sinke der Grundwasserspiegel dramatisch: "Für eine Tonne Lithium vertrocknen zwei Millionen Liter Wasser – in einer extrem trockenen Region", rechnet Sarah Lincoln von "Brot für die Welt" vor den ARD-Kameras aus. Mehr zum Thema: Fünf Mal E-Mobilität im Überblick

"Was wäre, wenn alle E-Auto fahren?" – das Szenario Video:

ARD-Doku: Schlechte CO2-Bilanz von E-Autos (Batterie)

Verantwortlich für die schlechte CO2-Bilanz von E-Autos sind laut der ARD-Doku vor allem Batterien mit großer Reichweite. Hersteller wie BMW, Mercedes, Audi und Co. haben zuletzt entsprechende SUV-artige Modelle vorgestellt, mit denen man bis zu 600 Kilometer weit kommen soll. Dabei legt der durchschnittliche Deutsche nur etwa 39 Kilometer am Tag zurück – und käme daher auch mit einer Reichweite von 100 bis 200 Kilometern bestens zurecht. Dementsprechend seien kleine Elektro-Flitzer mit weniger Reichweite für die meisten Autofahrer vollkommen ausreichend und für den Stadtverkehr die vernünftigere Lösung, heißt es in dem Beitrag. Und auch bei Bussen und Taxis sei Elektromobilität tatsächlich ökologisch, rechne man die hohe Kilometerleistung der Fahrzeuge auf die Anzahl der Fahrgäste. Auch die vermehrte Verwendung "grünen" Stroms bei der Batterie-Produktion vermerken die Autoren als positiv. Das Fazit ihres Films zur CO2-Bilanz vin E-Autos: Der motorisierte und elektrifizierte Individualverkehr kann nicht die Lösung für die Rettung des Klimas und den Umweltschutz sein. Vielmehr sieht die ARD-Doku die Zukunft in der idealen Kombination verschiedener Verkehrsmittel. Mehr zum Thema: Forscher halten Fahrverbote für wirkungslos

Bei Bussen und Taxis ist E-Mobilität laut ARD-Doku durchaus ökologisch

Zu dem Schluss, dass die CO2-Bilanz von E-Autos deutlich umweltschädlicher ist als bisher angenommen, kommt auch eine schwedische Studie des IVL Swedish Environmental Research Institute. Wie die schwedische Fachzeitschrift "Ingeniøren" berichtet, haben Lisbeth Dahlhöf und Mia Romare, die Autoren der Studie, die Produktion der für Elektroautos so wichtigen Lithium-Ionen-Batterien untersucht. Ihre Studie zeigt, dass bei der Herstellung je Kilowattstunde (kWh) Speicherkapazität zwischen 150 und 200 Kilogramm Kohlendioxid-Äquivalente entstehen. Auf die zwei Elektroautos Tesla Model S und Nissan Leaf mit 100- und 30-kWh-Batterien hochgerechnet, bedeutete dies 17,5 beziehungsweise 5,3 Tonnen CO2. Zum Vergleich: Der jährliche Pro-Kopf-Ausstoß an CO2 in Deutschland beträgt knapp zehn Tonnen. Weiter rechnet die Studie vor, dass ein Auto mit Verbrennungsmotor rund acht Jahre fahren könne, ehe es die Umweltbelastung des Tesla Model S erreicht habe. Beim Nissan Leaf seien es immerhin fast drei Jahre. Deshalb fordern die Forscherinnen, dass die Autohersteller und die Verbraucher mit E-Autos mit kleineren Batterien auskommen müssten – was unweigerlich zur Reduzierung der Reichweite führt.

Studie: Elektroautos mit horrender CO2-Bilanz