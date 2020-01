Tempo 30 in der Stadt: Änderung der StVO Kommt das Tempo-30-Limit in Städten?

Um den Radverkehr sicherer zu machen, bringen die Koalitionsfraktionen ein Limit von Tempo 30 in der Stadt ins Spiel. Die geplante Änderung der Straßenverkehrsordnung von Verkehrsminister Scheuer geht ihnen nicht weit genug. Alle Informationen!

Geht es nach den Parlamentariern von CDU/CSU und SPD, könnte künftig ein Limit von Tempo 30 in der Stadt gelten. Unter anderem soll getestet werden, wie der Verkehr aussehen würde, wenn innerorts generell nur noch Tempo 30 erlaubt wäre und ein Limit von 50 km/h auf Hauptverkehrsstraßen eigens angeordnet werden müsste. Die von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geplante Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) zur Verbesserung der Sicherheit von Radfahrern geht den Koalitionsfraktionen nämlich nicht weit genug. Unter anderem plant Scheuer, einen ausreichenden Sicherheitsabstand beim Überholen von Fahrradfahrern durch Autofahrer festzuschreiben. 1,5 Meter innerorts und zwei Meter außerorts sollen demnach künftig im Gesetz stehen. Zudem könnte für über 3,5 Tonnen schwere Kraftfahrzeuge Abbiegen nur noch in Schrittgeschwindigkeit erlaubt sein. So sollen Abbiege-Unfälle in Zukunft möglichst verhindert und mehr Radfahrer auf die Straße gebracht werden. Mehr zum Thema: Abbiegeassistenten für Lkw​

