Die Studie des Gesamtverbands der Versicherer (GDV) kommt zu klaren Schlüssen: E-Autos sind zwar seltener in versicherungsrelevanten Fremd- und Eigenschäden verwickelt, deren Reparaturen aber bis zu 35 Prozent teurer. Die Gründe!

Elektroautos sind bei der Reparatur im Schnitt 30 bis 35 Prozent teurer als vergleichbare Verbrenner – das hebt eine Studie des GDV aus dem Oktober 2023 hervor. In der Kfz-Haftpflichtversicherung, also bei Unfällen mit Schäden an anderen Autos, verursachten E-Autos der Erhebung zufolge im Durchschnitt fünf bis zehn Prozent weniger Vorkommnisse als vergleichbare Verbrenner. In der Vollkasko-Versicherung, also den Schäden am eigenen Auto, entstehen bei den Stromern im Schnitt sogar rund 20 Prozent weniger Schäden.

Warum Elektroautos in der Regel teurer repariert werden, hat der GDV auch analysiert. Die Ursache liegt laut Pressemitteilung an den hohen Kosten für beschädigte Batterien. Tauschkriterien, Diagnose- und Reparaturmöglichkeiten seien verbesserungswürdig. Ein weiterer Punkt seien die sehr lang in Quarantäne gelagerten oder durch Vorsichtsmaßnahmen in Löschcontainern komplett zerstörte E-Autos. Weitere Gründe seien in den langen Standzeiten sowie hohe Stundenverrechnungssätzen der Werkstätten für Arbeiten an E-Autos zu finden. Es fehle noch an Erfahrung und bewährten Verfahren im Umgang mit schwer beschädigten Elektroautos.

Leslie & Cars fährt den VW ID.7 (2024) im Video:

E-Autos bis zu 35 Prozent teurer in der Reparatur als Verbrenner

Als Lösung schlägt der GDV vor, Batterien schon beim Design der Fahrzeuge so gut wie möglich vor Schäden durch Unfälle schützen. Werkstätten und Gutachter:innen sollten außerdem aussagekräftige Diagnosedaten zum Zustand der Batterie nach einem Unfall zur Verfügung gestellt werden. Außerdem brauche es wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Anleitungen für die Reparatur und/oder den teilweisen Austausch beschädigter Batterien sowie präzise Kriterien für den Umgang mit verunfallten Elektroautos. Darüber hinaus müssten mehr Fachkräfte für die Reparatur von E-Autos aus- oder weitergebildet werden.