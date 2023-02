Land Rover Defender und Ineos Grenadier wollen beide den 2016 eingestellten Defender beerben. Wessen Konzept kann im Vergleich mehr überzeugen? Wir lassen die beiden Geländewagen im Faktencheck gegeneinander antreten!

Schon das Design von Land Rover Defender und Ineos Grenadier zeigt, dass man auf unterschiedlichen Wegen zum gleichen Ziel gelangen will: den legendären Defender zu beerben. Fangen wir im Vergleich der Fakten mit dem an, der in der offiziellen Ahnengalerie ab 2019 auftaucht. Die Neuauflage des Defender hat mit ihrem Vorgänger fast nur noch den Namen gemeinsam. Zwar zitiert das Design an vielen Stellen den 68 Jahre lang gebauten Vorgänger, doch insgesamt wirkt der neue Defender deutlich moderner, fast schon futuristisch. Die bullige Front lässt den Urahn im Vergleich zierlich wirken. Kein Wunder: Ganze 20 Zentimeter mehr Breite belegen das Größenwachstum. Modernste LED-Lichttechnik deutet an, dass sich auch unter dem elegant geformten Blech einiges getan hat. Der Leiterrahmen als jahrzehntelanges Nonplusultra im Geländewagenbau hat ausgedient. Die robusten Starrachsen wichen Einzelradaufhängungen und auch Blattfedern findet man an der Neuauflage nicht mehr. Land Rover setzt also auf ein vollkommen neues Konzept: Die Karosserie in Monocoque-Bauweise soll ebenfalls robust sein und das neue Fahrwerk mit Luftfederung on- und offroad seine Kompetenz beweisen können. Während der Vorgänger nur missmutig befestigte Straßen unter die Räder nahm, stellt ihn die Neuauflage hier eindeutig in den Schatten. Den neuen Anspruch des Land Rover Defender kann man auch an der Motorenpalette festmachen: Unter 200 PS (147 kW) geht nichts mehr. Der vorläufige, 400 PS (294 kW) starke P400 ist zudem mit Mildhybrid-Technik ausgestattet. Darüber rangiert nur noch der Defender V8 mit 525 PS (386 kW). Leistungswerte, die sich deutlich vom zuletzt 122 PS starken Vorgänger differenzieren. Und wie startet der Ineos Grenadier in diesen Faktencheck? Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Land Rover Defender & Ineos Grenadier im Vergleich

Im Vergleich zum neuen Land Rover Defender sucht der Ineos Grenadier mehr optische Nähe zum Ur-Defender. Kein Wunder, war doch dessen Einstellungen der Startschuss zum Grenadier-Projekt. Der angeblich reichste Mann Englands, Ineos-Chef James Ratcliffe, wollte die Einstellung der 4x4-Ikone nicht hinnehmen und die Defender-Fertigung fortführen. Doch Land Rover machte den Plänen kurzerhand einen Strich durch die Rechnung, weshalb Ratcliffe die Eigenentwicklung vorantrieb. Das Ergebnis erinnert nicht nur im Design stark an den alten Defender, sondern fällt auch konzeptionell ganz ähnlich aus. Leiterrahmen und Starrachsen bilden die robuste Basis für den modernen Geländewagen alter Schule. Auch die Abmessungen liegen auf dem Niveau des alten Defender 110. Doch um nicht komplett bei Null anfangen zu müssen, holte man sich Expert:innen ins Team. Magna, die in Graz die G-Klasse fertigen, gehört ebenso dazu wie Carraro, die die Achsen für den Grenadier liefern. Motorenseitig nutzt man das Know-how der Bayerischen Motorenwerke: BMW liefert 3,0-Liter-Sechszylinder-Benzin- und -Dieselaggregate mit 249 PS (183 kW) und 550 Newtonmeter Drehmoment sowie 285 PS (210 kW) und 450 Newtonmeter. Jetzt wird spätestens klar, dass sich auch der Grenadier vom Ur-Defender emanzipieren wird. Den Kraftschluss übernimmt eine Achtstufen-Automatik von ZF. Ist also die Kombination aus klassischem Geländewagen-Aufbau und modernen Motoren der Schlüssel, um diesen Faktencheck für sich zu entscheiden?

Faktencheck: Ineos Grenadier als Land Rover-Defender-Nachfolger?

Der Herausforderer des neuen Land Rover Defender, der Ineos Grenadier, setzt auf geballte Offroad-Kompetenz und orientiert sich bei der Konstruktion stark am alten Defender. Dessen Geländeeigenschaften sind legendär und werden auch von der offiziellen Neuauflage nur mit Mühe erreicht. Diese setzt neben neuen Komponenten auf intelligente Software, die die konstruktionsbedingten Nachteile ausgleichen soll. Zum Vergleich: Die Bodenfreiheit ist dank der Luftfederung variabel und beträgt zwischen 218 und 293 Millimeter. Der Vorgänger hatte hier 249 Millimeter zu bieten – hier allerdings nur am nierdrigsten Punkt unter dem Hinterachsdifferential. Unter dem Fahrzeug selbst war es nochmal deutlich luftiger. Bei der Wattiefe hingegen schlägt die Neuauflage den Vorfahren mit 900 zu 500 Millimetern. Rampen- (30 zu 22-28 Grad) und Böschungswinkel (49/36 zu 30-38/38-40) fallen beim Oldie und vermutlich auch beim Ineos besser aus. Anders als der neue Land Rover Defender oder die Mercedes G-Klasse ist der Grenadier ein ziemlich analoger Allradler und verkneift sich neuzeitliche Extras wie unterschiedliche Fahrprogramme für unterschiedliche Untergründe. Mehr als die drei Sperren und die Untersetzung gibt es deshalb nicht zu verstellen.

Moderner Land Rover Defender oder klassischer Ineos Grenadier?

An der Kasse schlägt der Ineos Grenadier dem modernen Land Rover Defender ein Schnippchen. Der mit dem Ineos vergleichbare Fünftürer hat einen Grundpreis von 72.700 Euro (Stand: Oktober 2022). Zahlreiche Optionen und Pakete treiben den Preis allerdings schnell in dreistellige Bereiche. Der Ineos Grenadier hingegen startet bei 68.990 Euro. Günstiger ist der Defender nur als Dreitürer.

