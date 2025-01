Erstes Foto vom Lancia Gamma (2026): So kommt das Flaggschiff Lancia teasert neues Spitzenmodell an

Die italienische Marke Lancia plant einen Neustart in Europa. Teil der Kampagne: der Lancia Gamma, der 2026 als Flaggschiff der Marke starten soll. Ein erstes Foto soll Appetit anregen – das ist schon jetzt bekannt!

Preis: Der Lancia Gamma (2026) kostet schätzungsweise um die 40.000 Euro

Lancia setzt zum Neustart in Europa an. Den Startschuss gab dabei der schon 2024 präsentierte Lancia Ypsilon, der noch im selben Jahr auf dem italienischen Heimatmarkt debütierte und 2025 neben Deutschland auch in anderen europäischen Ländern verfügbar sein wird. Neben dem Kleinwagen sind auch noch weitere Modelle geplant. Eines davon: der Lancia Gamma, der als Flaggschiff der Marke gelten soll und nicht vor 2026 erscheint. Er baut auf der STLA Medium-Plattform von Stellantis auf und ist somit eng verwandt mit dem Opel Grandland und Peugeot 3008. Auch preislich orientiert er sich an seinen Konzerngeschwistern, die bei 36.400 Euro (Opel) und 40.080 Euro (Peugeot) beginnen. Mit Blick auf den Premiumanspruch der Marke Lancia rechnen wir mit einem Startpreis von mindestens 40.000 Euro für den Gamma (Alle Preise: Stand Januar 2025).

Antriebe: Lancia Gamma kommt elektrisch und hybridisiert

Eigentlich sollte der Lancia Gamma (2026) als reines Elektroauto erscheinen. Doch im Dezember 2024 hat der Hersteller verkündet, dass das Flaggschiff nicht nur elektrisch fährt, sondern auch als Hybrid erhältlich sein wird. Die Entscheidung begründet die Führungsebene mit der aktuellen Marktdynamik von batterieelektrischen Fahrzeugen. Außerdem könne man so unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen gerecht werden.

Daten zum Antrieb nennt Lancia zwar noch nicht, doch genügt hier ein Blick auf die Konzerngeschwister von Opel und Peugeot. Beide beginnen elektrisch bei rund 157 kW (210 PS). Während wir beim Opel noch auf die Long Range-Variante warten, ist die Version des Peugeot mit 170 kW (230 PS) minimal leistungsstärker und kommt bis zu 698 km weit. Auch eine Allradversion mit Dual-Motor ist bei Peugeot bereits bestellbar. Dann leistet das System 240 kW (320 PS). Sowohl der Dual Motor als auch der Long Range erhalten die größere 98-kWh-Batterie, während die Basis serienmäßig mit einem 73 kWh großen Energiespeicher ausgeliefert wird.

Für den (teilelektrifizierten) Verbrennerantrieb stehen zwei Motorisierungen im Stellantis-Regal bereit, die beide auch im Opel Grandland und Peugeot 3008 zum Einsatz kommen. Den Einstieg macht hier ein 1,2-l-Dreizylinder, der dank 48-V-Mildhybridisierung auf eine Systemleistung von 136 PS (100 kW) kommt. Darüber rangiert ein vierzylindriger Plug-in-Hybrid mit 195 PS (143 kW) Systemleistung. Alle genannten Optionen sind so auch beim Lancia Gamma (2026) denkbar.

Ex- & Interieur: SUV-Coupé mit abfallender Dachlinie geplant

Leider gibt es bis auf ein Teaserbild noch keine weiteren Exterieurbilder des Lancia Gamma (2026). Allen Anschein nach könnte es sich beim Italiener aber um ein SUV handeln. Medienberichten zufolge soll der Gamma auch eine zum Heck hin abfallende Dachlinie erhalten, wie etwa auch der Peugeot (e)3008 oder der Cadillac Lyriq. Wie der Opel Grandland dürfte auch der Italiener etwa 4,65 m lang und 1,90 m breit werden. Besagtes Teaserbild zeigt übrigens eine Detailaufnahme der Heckklappe. Gut zu erkennen ist die markante Rückleuchte mit dem senkrecht verlaufenden, mittigen LED-Streifen, wie sie auch der kleine Lancia Ypsilon trägt.

Wie der Innenraum des Lancia Gamma (2026) aussehen könnte, ist derzeit unklar. Während die Opel-Armaturen (Bild oben) wahlweise mit einem 10- oder 16-Zoll-Bildschirm ausgestattet werden, bietet Peugeot darüber hinaus auch ein 21-Zoll-Panoramadisplay an. Der Ypsilon nimmt vorweg, dass auch der Gamma eine interessante Mischung aus digitalen Selbstverständlichkeiten, nachhaltigen Materialien und italienischem Chic bieten könnte. Beispiel dafür ist die runde, tischähnliche Konsole namens Tavolino, die erstmals in der Lancia Pu+Ra HPE-Studie zu sehen war. Hinter "S.A.L.A." (steht für Sound, Air, Light, Augmentation) stecken die zentralisierten Audio-, Klima- und Beleuchtungsfunktionen, die auf Knopfdruck oder per Stimmeingabe veränderbar sind. Das Standardvolumen des Kofferraums könnte sich äquivalent zu den Konzerngeschwistern auf rund 500 l belaufen.