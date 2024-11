Lancias neuer Hot Hatch Ypsilon HF

Auch "S.A.L.A." (steht für Sound, Air, Light, Augmentation) geht mit dem Ypsilon erstmals in Serie. Dahinter stecken zentralisierte Audio-, Klima- und Beleuchtungsfunktionen, die auf Knopfdruck oder per Stimmeingabe veränderbar sind.

13 Jahre nach Marktstart des Vorgängers kehrt Mitte 2025 der Lancia Ypsilon nach Deutschland zurück. Während Informationen zum Preis noch auf sich warten lassen, zeigt Lancia den Innenraum und verrät technische Daten.

Preis: Lancia Ypsilon (2025) schätzungsweise ab 35.000 Euro

2025 kommt die Neuauflage des Lancia Ypsilon. Und zwar nicht nur nach Italien, wo der alte Ypsilon nach wie vor verkauft wird und sich besser schlägt als so manches Importmodell, sondern auch nach Deutschland. Preislich könnte sich der technische Zwilling von Opel Corsa Electric, Peugeot E-208 & Co. jenseits der 35.000 Euro einsortieren. Genauere Informationen zum Preis wird der Hersteller wohl erst kurz vor dem Marktstart 2025 verraten.

Antriebe: Vorerst rein elektrisch, später auch als Mildhybrid

Elektrischer Ypsilon

Der Lancia Ypsilon (2025) bedient sich der Technik, die wir auch von Opel Corsa Electric oder Fiat 600e kennen. Das heißt: als Plattform dient e-CMP des Stellantis-Konzerns und er wird von einer E-Maschine mit 115 kW (156 PS) und 260 Nm angetrieben. Ein Akku mit 54 kWh Kapazität liefert Energie, die für eine Reichweite von 403 km (WLTP) ausreicht. Am Schnelllader lädt der Ypsilon seine Batterie mit bis zu 100 kW innerhalb von 24 min von 20 auf 80 Prozent auf. Innerhalb von zehn Minuten sind wieder 100 km Reichweite im "Tank".

Ypsilon Mildhybrid

In Ländern, in denen die elektrische Revolution noch stockt, soll der Ypsilon künftig auch als Mildhybrid im Katalog stehen. Dessen 1,2-l-Dreizylinder-Benziner leistet 100 PS (74 kW) und von einem 48-V-System unterstützt. Die Kraftübertragung auf die Vorderachse übernimmt ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe.

Ypsilon HF

2025 erweitert der Lancia Ypsilon HF die Baureihe um eine elektrische Sportversion mit 177 kW (240 PS). Weitere Daten und Informationen verrät der italienische Autobauer zwar noch nicht, doch zeigen erste Bilder einen optisch dynamisch angehauchten Kleinwagen, der sichtlich tiefergelegt ist, auf großen, schwarz matt gehaltenen Felgen steht und dessen Anbauteile – Blenden an der Front, Radläufe und ähnliches – ebenfalls mit dem schwarz-weißen Kontrast in matter Farbe spielen. Die Fahrdaten dürften sich nicht allzu sehr von dem des Basis-Elektroautos unterscheiden, wohl aber (hoffentlich) das Fahrwerks-Set-up und das Ansprechverhalten des E-Motors. Genaueres erwarten wir zusammen mit den offiziellen Preisen für den deutschen Markt im Laufe des Jahres 2025.

Exterieur: Historische Reminiszenzen

Die klare und kühn gezeichnete Front des Lancia Ypsilon (2025) im Stil der Pu+Ra-Studie trägt das neue Markengesicht, das entfernt an Opels Vizor erinnert. Und weil zum Beispiel in Deutschland der letzte neue Lancia 2017 verkauft wurde, steht der Name größer denn je auf der Haube – irgendwie muss man ihn ja wieder in Erinnerung bringen. Hinten zeigt der Kleinwagen eine stilistische Nähe zur vielleicht sportlichsten Ikone der Marke. Denn die kreisrunden Heckleuchten mit integriertem "Y" sind inspiriert vom Stratos, der mal die Renn- und Rallyepisten dominiert hat. Die Maße dürften 4080 mm in der Länge betragen, 1760 mm in der Breite sowie 1440 mm in der Höhe.

Interieur: Lancia setzt auf Wohnzimmer-Feeling

Der Innenraum des Lancia Ypsilon (2025) bietet eine hübsche Mischung aus digitalen Selbstverständlichkeiten, nachhaltigen Materialien und italienischem Chic. Während die Bildschirmlandschaft mit zwei 10,25-Zoll-Screens einmal mehr an Opel erinnert, übernimmt der Ypsilon die runde, tischähnliche Konsole namens Tavolino, die erstmals in der Lancia Pu+Ra HPE-Studie zu sehen war. Mit ihr geht auch "S.A.L.A." (steht für Sound, Air, Light, Augmentation) erstmals in Serie. Dahinter stecken zentralisierte Audio-, Klima- und Beleuchtungsfunktionen, die auf Knopfdruck oder per Stimmeingabe veränderbar sind. Zudem ist Sala das italienische Wort für Wohnzimmer, was ebenfalls darauf hindeutet, dass es im Ypsilon komfortabel zugehen soll. Auch Massagesitze in der ersten Reihe gehören zur Ausstattung. Zum Kofferraumvolumen ist hingegen noch nichts bekannt.

Assistenzsysteme des Lancia Ypsilon (2025)

Ein 360-Grad-Kamera-System erleichtert das Rangieren mit dem Lancia Ypsilon (2025). Assistenzsysteme wie der Spurhalteassistent, der Stauassistent oder die adaptive Geschwindigkeitsregelung erlaubten zudem das automatisierte Fahren auf Stufe 2.

Fahreindruck: Typisch Stellantis

Obwohl Lancia den Anspruch hat, die Nobelfirma im Hause Stellantis zu sein, unterscheidet sich der neue Lancia Ypsilon bei der ersten Testfahrt charakterlich nicht von seinen Konzerngeschwistern Peugeot E-208 oder Opel Corsa. Gut, unterm Blechkleid steckt auch dieselbe Technik, doch wäre es wünschenswert, dass sich der hohe Qualitätsanspruch nicht nur in der Materialauswahl, sondern auch im Set-up zeigt.

Von Thomas Geiger