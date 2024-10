Ein hochwertiger Ducato für zwei

An Stauraum mangelt es auch in der Heckgarage nicht. Der Clou: Dank hochklappbarem Bett-Kopfteil fährt auch ein stehendes Fahrrad bequem mit.

Doch trotz der üppigen Maße bleibt der EB ein Avanti für zwei – plus einen Schlafplatz in der optional umbaubaren Sitzgruppe.

Ein Kastenwagen für zwei darf ruhig auch eine Spur größer sein. Der La Strada Avanti EB (2024) wächst im Vergleich zu vielen anderen Ducato-Campervans vor allem in die Höhe. Das ist seine Ausstattung!

Preis: La Strada Avanti EB (2024) ab 79.358 Euro

Es muss nicht immer der Vollintegrierte sein – auch wenn die Bauart wegen ihres meist üppigen Platzangebots gut und gerne von Paaren mit mehr Raumbedürfnis gewählt werden. Wie zwei Personen ebenfalls ohne Eingeständnisse bei Stehhöhe und Gepäckraum samt der beliebten Einzelbetten im Heck reisen können, beweist der Kastenwagen La Strada Avanti EB (2024) ab 79.358 Euro (Stand: Oktober 2024). Damit das ermöglicht werden kann, setzt die hessische Reisemobilmanufaktur auf einen Transporter mit derselben Herkunft wie ihr Fernweh erweckender Name: Bella Italia! Die Rede ist natürlich vom Campervan-Primus Fiat Ducato. Dieser rollt in seiner längsten Variante mit dem höchstmöglichen Dach nach Echzell, wo ihm in gewohnter Manier ein hochwertiger Ausbau verpasst wird.

Die Avanti-Baureihe ist sowas wie ein Klassiker im Portfolio, den es in unterschiedlichen Modellen vom 5,99 m langen Avanti L bis zum Superhochdach-Familienfreund La Strada Avanti EBF für vier gibt. Trotz dieser massentauglichen Vielfalt beschränkt sich der hessische Kleinserienhersteller auf eine Fertigungskapazität von knapp 300 Fahrzeugen im Jahr – selbst wenn die Nachfrage diese Zahl übertrifft. Das ermöglicht genaueste Verarbeitung für jedes einzelne Reisemobil, wovon insbesondere der fein eingekleidete Innenraum in Form von hohem Individualisierungspotenzial profitiert.

Innenraum: Viel Stauraum und Doppelboden

Kaum ein La Strada Avanti EB (2024) gleicht dem anderen. Das liegt weniger am Exterieur – denn hier gibt es nur sechs Grau-, Schwarz- und Weißtöne zur Wahl – sondern am vielfältig individualisierbaren Innenraum. Polster, Schrankklappen, der Möbelkorpus oder selbst der Dachhimmel – alles lässt sich nach Kundenwunsch gestalten. Die Ausstattung der optischen Unikate ist dagegen weitestgehend identisch. Der Aufbau – auch wenn er der typischen Kastenwagen-Form folgt – hat einige Überraschungen parat. Die meisten davon hängen mit dem Superhochdach des Ducato zusammen.

Dieses führt vor allem im Heckbereich zu einem ungewohnten Anblick. Denn die Einzelbetten im Camperheck liegen ungewohnt hoch. Das können sie schließlich auch – Raum über dem Scheitel ist reichlich vorhanden. Die Längsbetten messen 1,95, beziehungsweise 1,85 m in der Länge sowie je 80 cm in der Breite. Mit wenigen Handgriffen verwandeln sie sich durch eine herausziehbare Erweiterung – ebenfalls auf Tellerfedern – zu einer Liegewiese mit nahezu 200 auf 200 cm Fläche. Der eigentliche Clou wartet unter dem Kopfteil. Das Kopfteil kann während der Fahrt nach oben weggeklappt werden und schafft so eine Heckgarage, in der auch ein stehendes Fahrrad problemlos hereinpasst, ohne dass Lenker oder Rad abmontiert werden müssen. Neben den zwei Festbetten im Heck bietet La Strada den Avanti EB auch mit einem optionalen Bettumbau (185 x 60 cm) für die Sitzgruppe an – und somit streng genommen als Camper für 2+1 Personen, wobei der dritte Schlafplatz eher ein Notbett (Unsere Empfehlungen für Auto-Luftmatratzen) bleiben dürfte.

Der übrige Innenraum richtet sich großzügig an zwei Reisende. Vorne kommt eine klassische Halbdinette zum Einsatz, wie man sie aus vielen Campervans kennt. Die Zweier-Sitzbank lässt sich auf Wunsch auch mit einem Isofix-Halter für einen Kindersitz aufrüsten. Und auch die Küchenzeile im Avanti EB steht, wo man sie erfahrungsgemäß erwartet: im Schiebetürbereich. Der Einstieg kommt standardmäßig mit einem Insektenschutzgitter, sodass auch bei geöffneter Türe auf dem Zweiflammen-Gaskocher Mahlzeiten zubereitet werden können. Eine Arbeitsflächenerweiterung vergrößert die Küche in Richtung Fahrerhaus, der 80-l-Absorber-Kühlschrank ist dafür im Schrankmodul rechts neben der Küchenzeile untergebracht.

Gegenüber des schmalen Gangs – was bei 2,05 m Fahrzeugbreite nicht vermeidbar ist – befindet sich das Kompaktbad. Dieses ist mit einer Kassettentoilette, einem Festwaschbecken und einer integrierten Duschwanne zweckmäßig eingerichtet. Ein Fenster gibt es ebenfalls serienmäßig in der kleinen Nasszelle. Stauraum ist auch vorhanden, allerdings kein Kleiderschrankzugang aus dem Bad. Zur Aufbewahrung der Reiseoutfits stehen Schubladen unter dem hohen Heckbett zur Verfügung. Doch was ist mit Hemden und Blusen, die nicht gefaltet werden sollen? Hierfür baut La Strada zwei Kleiderstangen in den üppigen Doppelboden unter dem Bett. Apropos Doppelboden: Dieser ist ein weiteres Highlight des Hochdach-Campers. Er bringt nicht nur in verschiedenen Bodenklappen Werkzeuge und Gepäck oder Teile der Versorgungstechnik im Heck, wie Gaskasten (2 x 11 kg), Aufbaubatterie (100 Ah Gel-Batterie) oder Wassertanks (Frischwasser: 100 l, Abwasser: 90 l) unter, sondern lässt sich auch beheizen. Für warme Füße sorgen jedoch weder Heizelemente im Bodenbelag, noch Warmwasser. Durch Kanäle wird die Warmluft der serienmäßigen Truma Combi 4 durch den Unterbau geleitet.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Als Basis für den La Strada Avanti EB (2024) dient das italienische Transporttalent Fiat Ducato. Dieser kommt in der Größenversion L4H2 und ist damit 6,36 m lang und 2,89 m hoch. Als Antrieb stehen zwei Leistungsversionen des bekannten 2,2-l-Turbodiesels zur Verfügung. Den Einstieg macht der Vierzylinder mit 140 PS (103 kW) Leistung, gegen einen moderaten Aufpreis von 2784 Euro bekommen Camper:innen den Ducato auch mit 180 PS (132 kW). Zur Freude von Schaltmuffeln bestellen die Hess:innen den Fiat-Van stets mit dem Achtgang-Automatikgetriebe, welches damit ein Standardfeature des Avanti EB ist. Aufgrund der Größe steht der Kastenwagen auf dem Maxi-Chassis mit 4250 kg zulässiger Gesamtmasse. Auf Wunsch sind auch Ablastungen möglich, sofern es die Gewichtsbilanz samt Sonderausstattung möglich macht.

Die Ducato-Basis kommt stets ab Werk mit Tempomat und manueller Klimaanlage. Je nachdem, welche Pakete Interessent:innen wählen, ziehen gegen Aufpreis weitere Komfortfeatures, wie ein 10,0-Zoll-Fiat-Infotainmentsystem inklusive Navi, Apple CarPlay und Android Auto, eine elektrische Parkbremse oder eine Klimaautomatik ins Fahrerhaus ein. Selbst ein digitaler Rückspiegel, der auch als Rückfahrkamera fungieren kann, wird auf Wunsch eingebaut. Fiat bietet auch einige Sicherheitssysteme für den Ducato an, die zum Großteil im "Technikpaket 3" für 1665 Euro zusammengefasst sind. Darunter fallen etwa ein Spurhalteassistent, ein Abstandstempomat, ein Notbremsassistenten oder Licht- und Regensensoren.