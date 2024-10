Hoch hinaus im Avanti EBF

Mit Superhochdach und Hubbett bietet der La Strada Avanti EBF (2024) Platz für vier, ohne auf Stauraum verzichten zu müssen. Das sind Preis und Ausstattung des edlen Kastenwagens!

Preis: La Strada Avanti EBF (2024) ab 82.428 Euro

Ein La Strada ist ein eher seltener Gast auf Campingplätzen – aber das ist gewollt. Pro Jahr verlassen nur etwa 300 Reisemobile die Produktionshallen des hessischen Kleinserien-Herstellers. Das ermöglicht den Echzeller:innen jedoch den Blick aufs Detail und Kund:innen die Möglichkeit, ihr Wohnmobil auch wirklich zu ihrem Wohnmobil zu gestalten. Dass es nur drei Baureihen gibt, muss ebenfalls nicht stören, denn diese sind in eine Vielzahl an Grundrissen unterteilt. So etwa auch der Kastenwagen Avanti, der mit acht verschiedenen Aufteilungen, Längen und – eher ungewöhnlich – Dachhöhen angeboten wird. Der Familienfreund mit Superhochdach im Portfolio ist der La Strada Avanti EBF (2024). Mit einer Höhe von 2,89 m reizt er das Maximum aus, dass die Fiat-Ducato-Basis hergibt. Und auch die Länge von 6,36 m verspricht viel Bewegungsfreiheit im Innenraum. Tatsächlich hat das hohe Dach nicht nur Vorteile für die Stehhöhe.

Der Preis für den Kastenwagen mit vier Schlafplätzen und Hochdach beginnt bei 82.428 Euro (Stand: Oktober 2024) – und ist damit nicht besonders günstig. Doch La Strada aus dem hessischen Echzell bietet dafür einen Fiat Ducato mit gehobener Ausstattung und vielfältigen Möglichkeiten zur Individualisierung. Beispiel: Allein bei den Polstern stehen 19 unterschiedliche Muster zur Wahl – bei den Sonderstoffen "Unico" und "Verde" lässt sich sogar frei über die Farbe entscheiden. Die Möbel gibt es in neun Stilen, Klappen in sieben weiteren. Und selbst bei der Farbe des Dachhimmels bietet La Strada Kund:innen zwei Töne zur Wahl. Mehr gestalterischen Freiraum bieten auch die meisten Liner von der Stange nicht.

Innenraum: Dank Hubbett Platz für vier

Auf den ersten Blick wirkt der Innenraum des La Strada Avanti EBF (2024) ziemlich gewöhnlich. Die Aufteilung folgt dem klassischen Campervan-Muster: Sitzgruppe vorne, in der Mitte Bad und Küche, zwei Einzelbetten (185/195 x 80 cm) finden sich im Heck. Doch dann schweift der Blick unweigerlich nach oben. Das Superhochdach (H3) des Ducato macht den Kastenwagen insgesamt 2,89 m hoch und sorgt für ein entsprechend luftiges Raumgefühl im Campervan.

Foto: La Strada

Komplett hochgefahren fällt da auch kaum das Hubbett (175-200 x 130 cm) für zwei weitere Reisende ins Auge. Es schmiegt sich ans Dach und lässt sogar noch genug Platz für ein Zusatzfenster oberhalb des normalen Seitenfensters. Wird das Bett heruntergefahren, sind Küche und Sitzgruppe natürlich "belegt", aber nicht unnutzbar. Das gilt insbesondere für die Sitzgruppe, die sich optional bei Nacht in ein fünftes Bett (185 x 60 cm) verwandelt. Die Aufteilung macht ein Aufstelldach obsolet und vermeidet dadurch gleichzeitig eine weitere Kältebrücke im Innenraum, durch die in kalten Nächten auch der Wohnraum stärker abkühlt. Kein Wunder also, dass serienmäßig "nur" eine Truma Combi 4-Gasheizung für den 6,36 m langen Ducato genügt. Auf Wunsch baut La Strada jedoch auch eine leistungsstärkere Combi 6 oder 6E mit zusätzlichem Elektroheizstab ein. Wer unabhängiger von Gas – der Gaskasten bietet Platz für zwei Elf-Kilo-Flaschen – sein möchte, kann die Gasheizung auch gegen die Dieselheizungen Truma D6 oder D6E eintauschen.

Gas ist aber auch mit der optionalen Dieselheizung weiterhin an Bord notwendig – nämlich in der Küche. Denn gekocht wird auch im gehobenen Preissegment auf einem herkömmlichen Zweiflammen-Gaskocher. Und auch der Kühlschrank läuft serienmäßig als Absorber-Kühlschrank mit Gas. Auch hier können Camper:innen optional entscheiden, ob sie nicht lieber einen elektrischen Kompressor-Kühlschrank bevorzugen.

Das Kompaktbad macht mit den Maßen 80 auf 80 cm seinem Namen alle Ehren. Doch schließlich handelt es sich hier um einen Kastenwagen, und keinen Teilintegrierten, was bei der üppigen Stehhöhe vergessen werden kann. Dennoch bietet auch der schmale Campervan einiges an Stauraum. Neben Schubladen und Dachschränken verstecken sich auch im doppelten Fußboden praktische Fächer zum Verstauen von Kleinkram. Das Highlight versteckt sich derweil unter dem Festbett im Heck. Dieses liegt ungewöhnlich hoch, was sich auch von außen an den sehr hoch platzierten Heckfenstern erkennen lässt. Unter den Matratzen auf Froli-Tellerfedern befinden sich Stauschränke und eine großzügige Heckgarage. Da das Kopfteil des Betts nach oben wegklappbar ist, findet hier auch ein stehendes Fahrrad Platz.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Die Baureihe der Edelmarke setzt bereits seit einigen Jahren auf den Fiat Ducato – und auch das Modell La Strada Avanti EBF (2024) macht hier keine Ausnahme. Antriebsseitig steckt serienmäßig der 140 PS (103 kW) starke 2,2 Mulitjet unter der Haube. Gegen Aufpreis liefert La Strada den Avanti auch mit der 180 PS (132 kW) starken Version des Vierzylinders aus. Geschaltet wird bei beiden Motorisierungen über ein Achtstufen-Automatikgetriebe, was den Kastenwagen zu einem noch komfortableren Begleiter macht. Wer noch bequemer reisen möcht, kann den Campervan für 9496 Euro Aufpreis auch mit einer Luftfederung für beide Achsen ausstatten. Das Ducato-Maxi-Chassis des Kastenwagens ist ab Werk bereits auf 4,25 t aufgelastet und erlaubt so auch Sonderausstattung, wie etwa das Komfort-Fahrwerk. Je nachdem, wie viele Kreuze auf der Optionsliste gesetzt wurden, bietet der Hersteller eine optionale Ablastungen ohne Aufpreis an.

Die Ducato-Basis lässt sich auch im Fahrerhaus mit allerlei Komfortfeatures ausstatten: Keyless-Go und -Entry sind ebenso zu haben, wie ein 10,0-Zoll-Infotainmentsystem samt Smartphone-Konnektivität, eine Klimaautomatik, ein Digitalcockpit oder auch eine induktive Ladeschale für Handys. Für mehr Sicherheit beim Rangieren des immerhin 6,36 m langen Ducato gibt es eine akustische Einparkhilfe hinten sowie eine Rückfahrkamera (auch über einen digitalen Innenspiegel darstellbar). Optional helfen zudem ein Notbremsassistent, ein Spurhalteassistent oder eine Vekehrszeichenerkennung sicher am Zielort anzukommen.

Fahreindruck: Familienfreund mit massig Stauraum

Nicht immer ist es die Sparsamkeit, die drei- oder vierköpfige Familien im Kastenwagen verreisen lässt. Für den Preis des neuen La Strada Avanti EBF gibt es anderswo schon einen Teilintegrierten, aber den will die typische La-Strada-Kundschaft gar nicht, weil die kompakte Statur des Ducato und dessen unauffällige Optik viel besser in ihre Reisepläne passt. Wer gern am Rand der Altstadt nächtigt und am Gardasee auch mal in die Berge abbiegen will, weiß, was gemeint ist. Ein kleines bisschen Verzicht gehört natürlich dazu. Doch im edel gestylten, akkurat verarbeiteten Avanti ist das eine äußerst kultivierte Form der Askese.