Leichtmetall nicht immer besser als Stahl

Alu- oder Stahlfelgen? Die Meinungen können hier nicht unterschiedlicher sein. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Alle Infos zur Haltbarkeit, Gewicht, Design und zum Preisunterschied!

Der Unterschied zwischen Alu- oder Stahlfelgen besteht nicht nur in der Optik und der Widerstandsfähigkeit, sondern geht weit darüber hinaus. Doch für wen sind Stahlfelgen die bessere Wahl und worauf sollte man bei Alufelgen achten? Die AUTO ZEITUNG gibt in diesem Ratgeber einen umfassenden Blick auf beide Felgenarten. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Vor- und Nachteile von Alufelgen

Weil aus Aluminium gegossene oder geschmiedete Räder mehr Gestaltungsspielraum bieten, sehen Alufelgen oftmals besser aus als die eher funktionalen Varianten aus Stahl. Es gibt mittlerweile viele Designs und Finishes, womit man auch die Optik seines Fahrzeuges individuell verändern kann. Filigran, mehrspeichig oder massiv, matt oder glänzend, gebürstet, hochglanzverdichtet oder lackiert – Alufelgen erfreuen sich nicht nur in der Tuningszene großer Beliebtheit. Ein auffälliges Design ist aber auch mit höheren Kosten verbunden. Doch weiter zu den Vorteilen: Alufelgen werden fast immer in einem Stück gegossen und härten dann aus. Sie sind nicht so hart wie Stahl, flexibler und passen sich ihrer Umgebung besser an. Wer auf holprigen Straßen unterwegs ist, spürt dies weniger. Dafür können Alufelgen aber anfälliger auf Stöße reagieren und auch die Lackierung beziehungsweise die Klarlackbeschichtung kann darunter leiden. Gereinigt werden Alufelgen am besten mit speziellem Felgenreiniger (hier die besten Felgenreiniger in unserem Praxistest).

Mythos Gewicht

Für viele ist das Gewicht ein gutes Argument für Alufelgen, was auch Auswirkung auf den Kraftstoffverbrauch haben kann. Ein niedriges Gewicht sorgt für eine schnellere Beschleunigung und ein agileres Fahrverhalten. Lange Zeit war die Leichtigkeit von Aluminium auch ein wesentlicher Vorteil. Und natürlich ist der Hauptbestandteil Aluminium ein Leichtmetall – deshalb auch oftmals die Bezeichnung Leichtmetallfelgen – und nicht so schwer wie der zum großen Teil aus Eisen bestehende Stahl. Doch aufgrund des technischen Fortschritts ist der Gewichtsunterschied mittlerweile kaum noch der Rede wert. Es gibt jedoch einen weiteren Pluspunkt für Alufelgen, was besonders bei PS-starken Fahrzeugen von Vorteil ist: die bessere Wärmeableitung. Alufelgen können die beim Bremsen entstehende Wärme effizienter ableiten. Die Bremsscheiben und -trommeln werden besser gekühlt. Das ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt.

Stahlfelgen: die Vor- und Nachteile

Ein großer Vorteil von Stahlfelgen ist, dass diese robuster und unempfindlicher gegenüber Witterungsverhältnissen und Beschädigungen sind als die meist schickeren Alufelgen. Ob man den Bordstein erwischt oder im Winter großzügig Streusalz verteilt wird – beides macht einer Stahlfelge nicht so viel aus wie ihrem leichtmetallischen Wettbewerber. Hat man mit der Stahlfelge den Bordstein unsanft berührt, lässt sich dieser Fauxpas meist gut reparieren. Die Reparatur von Alufelgen ist hingegen aufwendiger und in einigen Fällen auch nicht möglich. Hinzu kommt, dass man Stahlfelgen besser montieren kann und das Auswuchten einfacher ist. Als Nachteil werden hingegen häufig die Radkappen genannt. Diese können abfallen oder auch gerne mal geklaut werden. Generell sind Stahlfelgen meist deutlich preisgünstiger als vergleichbare Aluminiumräder.

Alu oder Stahl: Was ist besser?

Optik? Preis oder Haltbarkeit? Ob man sich für Alu- oder Stahlfelgen entscheidet, ist immer eine individuelle Entscheidung und sollte nach dem Fahrstil sowie dem eigenen Geschmack gewählt werden. Wem die Belastbarkeit wichtig ist und die Optik weniger, ist Stahl wohl die richtige Wahl. Und auch wenn – entgegen vielen Mutmaßungen – kaum mehr signifikant verbesserte Fahrleistungen durch Alufelgen einhergehen, sind Leichtmetallräder für viele Autofans einfach schöner. Selbst einfache Modelle können mit Alufelgen optisch deutlich aufgewertet werden. Zudem können Alufelgen auch den Wiederverkaufs-Wert eines Autos erhöhen. Wer beides kombinieren möchte, kann im Sommer die schicken Alufelgen nutzen und im Winter mit dem Reifenwechsel auch direkt auf widerstandsfähigere Stahlfelgen wechseln.