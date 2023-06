Wie das Serienmodell aussehen könnte, zeigt die Studie Ioniq Seven, die am 17. November 2022 auf LA Auto Show ihr Debüt gefeiert hat.

Als drittes Modell der jungen Hyundai-Submarke soll der Ioniq 7 Anfang 2024 auf den Markt kommen. Ein Erlkönig dreht nun erste Testrunden. Zuvor hat die Studie Ioniq Seven Appetit auf das Serienmodell gemacht. Das wissen wir zu Preis und Reichweite des Elektro-SUV.

Ioniq Seven (2021) nimmt Serien-SUV Ioniq 7 (2024) vorweg

Mit dem Ioniq 7 will Hyundai Anfang 2024 ein großes Elektro-SUV auf den Markt bringen. Wie das Serienmodell aussehen könnte, zeigt die Studie Ioniq Seven, die am 17. November auf LA Auto Show 2021 ihr Debüt gefeiert hat. Das SUV dürfte preislich deutlich teurer ausfallen als der kleinere Ioniq 5, der bei 43.900 Euro (Stand: Juni 2023) startet. Bis zum Marktstart Anfang 2024 dürfte uns Hyundai aber noch mit näheren Informationen zum Ioniq 7 versorgen. Neben der Studie Ioniq Seven geben Erlkönigfotos nun einen Grund mehr zur Vorfreude. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antrieb: 800-Volt-Technik und 500 km Reichweite

Da der Ioniq 7 (2024) auf der E-GMP-Plattform von Hyundai aufbauen wird, ist auch die Ladetechnik klar: Die 800-Volt-Technik kennt man bereits vom Ioniq 5. Die Batterie ist im Unterboden zwischen den Achsen untergebracht und soll Reichweiten von annähernd 500 Kilometern ermöglichen. Ob das Elektro-SUV der neuen Submarke verschiedene Antriebskonfigurationen haben wird, ist noch nicht sicher. Denkbar sind ein- und mehrmotorige Versionen, letztere als Allradantrieb. Bestätigt ist bereits eine Variante des SUV mit zwei E-Motoren, die eine Systemleistung von 230 kW (313 PS) aufweisen.

Exterieur: Wie viel Seven steckt im Ioniq 7?

Der rund 5,30 Meter lange Ioniq 7 (2024) wird nach Ioniq 5 (Crossover) und Ioniq 6 (Limousine) das dritte Modell der noch jungen Submarke von Hyundai. Die quadratische Form der einzelnen LED-Elemente des Seven, die wir von den Rückleuchten des Ioniq 5 kennen, findet sich auch durch den Kühlöffnungen des Ioniq Seven wieder. Darunter sitzt der beleuchtete Schriftzug "Seven“. Die ersten Bilder eines im Juni 2023 abgelichtete Erlkönigs geben wenig Details vom finalen Design preis, bestätigen aber die große Nähe zur Studie. Der LED-Lichtkranz rund um die Heckscheibe wäre auch in Serie ein spannendes Feature und lässt sich andeutungsweise auch erahnen.

Interieur: Unkonventionell und hochmodern

Hyundai spricht beim Raumangebot des Ioniq 7 (2024) von einem "intelligenten Wohnzimmer" mit je nach Version sechs oder sieben Sitzen – sie sind zumindest bei der Studie Ioniq Seven Konventionen-brechend wie eine Eck-Couch angelegt. Drahtlose Konnektivität, ein Cinemascope-Display als Cockpit und ein digitaler Dachhimmel sind noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Hyundai greift – ob gewollt oder ungewollt – die Thematik der Pandemie auf, bietet allen Passagier:innen eine eigene Klimazone und rüstet die Studie mit einer desinfizierenden Schublade aus, die Smartphone, Mundschutz und Schuhe während der Fahrt von sämtlichen Keimen befreien soll.