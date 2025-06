Diese Stromer können Hänger ziehen

Wer nach Elektroautos mit Anhängerkupplung sucht, hat mittlerweile schon einige Modelle zur Auswahl. Die AUTO ZEITUNG bietet eine Übersicht der verfügbaren Modelle.

Diese E-Autos können Hänger ziehen

Elektroautos mit Anhängerkupplung werden immer zahlreicher, doch sind die praktischen Haken am E-Auto in der Regel nur gegen Aufpreis verfügbar. Wem eine Anhängelast von nur rund 750 kg ausreicht, um gelegentlich Gegenstände über kurze Strecken transportieren zu können oder einen Fahrradträger zu montieren, kann bereits aus einer immer länger werdenden Liste wählen. Der Grund, warum zahlreiche Hersteller noch immer auf die Option einer Anhängerkupplung verzichten, ist die Größe des Akkus beziehungsweise die daraus resultierende Reichweite. Denn an Drehmoment und einem ausreichend hohen Fahrzeuggewicht – schließlich darf jedes Auto maximal seine zulässige Gesamtmasse als Anhänger hinter sich herziehen – mangelt es Elektroautos in der Regel nicht.

Nachteil der E-Autos im Hängerbetrieb

Tatsächlich kann der Anhängerbetrieb die Reichweite eines Elektroautos um bis zu 70 Prozent senken, wie Praxistests bereits gezeigt haben. Welche Elektroautos sich ab Werk dennoch mit einer Anhängerkupplung ausrüsten lassen, zeigt unsere Tabelle unten sowie die Bildergalerie (Stand: April 2023). Hier reichen die Anhängelasten von 300 kg beim Hyundai Kona Elektro bis hin zu den bisher zugkräftigsten Pkw mit 2500 kg maximaler Anhängelast. Wer die sind, lösen wir auf – versprochen!

Elektroautos mit Anhängerkupplung in der Übersicht (Tabelle)