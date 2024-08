Das kann Wey schon jetzt

GWM Wey 03

Bei der Connectivity schöpft GWM aus dem Vollen: Alle Wey 03 werden mit dem 14,6 Zoll großen Infotainmentsystem ausgeliefert, das navigieren kann und via 4G mit dem Internet verbunden ist. Auch Android Auto und Apple CarPlay zählen zum Serienumfang. Weil es das AWD-Modell nur in der umfangreichen Luxury-Ausstattung gibt, ist auch eine Audioanlage von Infinity an Bord, die den Innenraum mit zwölf Lautsprechern beschallt – inklusive "Active Noise Control"-Funktion. Eine kabellose Ladefläche für das Smartphone, die elegant in die Mittelkonsole integriert wurde, ist hier ebenfalls serienmäßig. Weniger elegant wirkt die Software des Infotainments. Viele und teils recht kleine Schaltflächen, verteilt auf zahlreiche Untermenüs, erfordern Eingewöhnung – und die oft träge Reaktionszeit des Touchscreens verlangt nach Geduld. Zudem kann auch die Sprachsteuerung nicht überzeugen. Ladepausen lassen sich dafür mit Streaming-Inhalten von reuters.com füllen – oder aber mit einer Auswertung der erfreulich übersichtlich gestalteten Energiefluss-Grafiken.

Foto: Frank Ratering