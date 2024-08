Ora (engl.: Open, reliable, alternative) ist die Lifestyle-Submarke des chinesischen Automobilherstellers Great Wall Motor Company Ltd. (GWM). GWM gehört zu den absatzstärksten Fahrzeugbauern der Volksrepublik China, der sich in privater Hand befindet. Die chinesische Marke zeichnet sich durch eine Vielfalt an Submarken aus, die sich dem Angebot einer speziellen Fahrzeugbauart verschrieben hat.

Ora auch in Deutschland erhältlich

Hauptfokus der Submarke Ora ist die Entwicklung batterieelektrischer Crossover und Kleinwagen. Sie wurde 2018 auf der Beijing Auto Show vorgestellt – mitsamt dem ersten Modell, dem Ora iQ. Seit 2023 ist die Marke auch in Deutschland vertreten – zuerst mit dem 03, dann auch mit dem 07.