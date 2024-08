Die Great Wall Motor Company Ltd. (GWM) ist, wie der Name es bereits verrät, ein chinesischer Autobauer, der zu den größten und wachstumsstärksten ihrer Art zählt. Hauptsitz von Great Wall Motor ist Baoding in der Provinz Hebei. Das Markenlogo repräsentiert passenderweise die Chinesische Mauer und die Werte, die GWM mit den Modellen vertreten möchte: Robustheit und Langlebigkeit. 1984 gegründet, zählt das chinesische Unternehmen zum ersten Automobilhersteller der Volksrepublik China in privater Hand.

Great Wall Motor – erster privater Autobauer Chinas

Im Jahr 2021 eröffnete Great Wall Motor seine Europa-Zentrale in München. Einen europäischen Produktionsstandort im bulgarischen Lowetsch gibt ebenfalls. GWM zeichnet sich vor allem durch eine große Marken- und Modellvielfalt aus, die von Klein- bis Geländewagen fast jedes Marktsegment abdeckt. Unter den Namen Ora und Wey werden in Europa seit 2023 Kleinwagen sowie SUV mit Premiumanspruch vertrieben.