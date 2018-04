Ganzjahresreifen: Test und Tipps!

Allseason-Profile erreichen im Test zwar in einzelnen Kriterien oft sehr gute Resultate und können zum Teil selbst auf Schnee mit dem derzeit besten Winterreifen konkurrieren. Doch in der Summe ihrer Eigenschaften entpuppen sich Ganzjahresreifen immer wieder als Kompromisslösung. Gleiches gilt für den Sommerbetrieb. Dennoch: Ein guter Ganzjahresreifen ist mehr als nur eine Notlösung und sichert auch im Winter das Weiterkommen. Der Test legt offen: Wer meist Kurzstrecke fährt und sich die saisonale Wechselei – sowie die damit verbundenen Kosten – sparen will, ist auch mit diesen Reifen gut bedient. Jedoch sollte man sich stets bewusst sein, dass nur der Wechsel von Winter- und Sommerreifen das Optimum an Sicherheit ermöglicht.