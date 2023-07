Die weitere Serienausstattung umfasst drehbare Fahrer- und Beifahrersitze, einen klappbaren Induktionskocher in der Heckgarage sowie LED-Schwanenhals-Leuchte.

Standardmäßig an Bord: das große Aufstelldach mit doppelter Schlafmöglichkeit.

Seit 2017 ist der Pössl Campster eine günstige Einsteigermöglichkeit ins Campingthema. Seine Stärken sind die Vielseitig- und Alltagstauglichkeit. Für den Innenraum bietet Pössl zwei Varianten, bei der Motorisierung ebenfalls. Die Preise starten bei knapp über 40.000 Euro.

Preisgünstige Camper-Alternative Pössl Campster (2017)

Der Pössl Campster (2017) gilt als günstiger Konkurrent zu T6.1- oder V-Klasse-Ausbauten und ist damit eine vergleichsweise günstige Möglichkeit, in der Camper-Welt durchzustarten. Die Preise für den einfacheren, aber auch alltagstauglicheren Vanster-Ausbau starten nämlich schon bei 40.999 Euro (Stand: Juli 2023). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Innenraum: Zwei Konfigurationen M & Vanster

Je nachdem, wie alltagstauglich der Pössl Campster (2017) bleiben soll, bietet sich mal mehr die M- oder die Vanster-Konfiguration an. Während der M (siehe Foto unten) eindeutig eine fast vollwertige Camper-Ausstattung bietet, ist der Vanster für Gelegenheits- und Kurzurlaube die bessere Option – der Name ist also Programm. Das M-Layout zum Preis ab 49.599 Euro bietet fünf Sitz- und vier Schlafplätze. Die Serienausstattung umfasst ein Panorama-Aufstelldach mit zwei Schlafplätzen darunter, einen herausnehmbaren Küchenblock mit Kocher und Spülbecken, diverse Schrankausbauten, einen Beistelltisch, eine 95Ah-Aufbaubatterie, einen CEE-Außenanschluss für 230 Volt sowie zwei 220-Volt-Steckdosen im Wohnraum und eine 12-Volt-Steckdose im Armaturenbrett. Optional sind zudem eine Standheizung und eine fest installierte Kühlbox zu haben.

Da wirkt das Vanster-Layout mit fünf bis acht Sitz- sowie zwei Schlafplätzen (zwei weitere optional) schon deutlich dünner. Hier wird auf einen Camper-ähnlichen Ausbau nahezu komplett verzichtet. Das serienmäßige Aufstelldach bietet zwei Schlafplätze. Die weitere Serienausstattung umfasst drehbare Fahrer- und Beifahrersitze, einen klappbaren Induktionskocher in der Heckgarage mit 220-Volt-Außensteckdose sowie LED-Schwanenhals-Leuchte. Weder für gutes Geld, noch für warme Worte hat der Pössl Campster eine Toilette an Bord. Hier muss man sich mit Zubehör aushelfen.

Basisfahrzeug: Das ist der Citroën Spacetourer

Die Basis des Pössl Campster (2017) bildet der Citroën Spacetourer, der mit zwei Motorisierungen zu haben ist. Die technischen Daten des 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel lauten entweder 145 PS (106 kW) oder 177 PS (130 kW). Mit Maßen von 4950 Millimeter Länge, 1920 Millimeter Breite und 1990 Millimeter Höhe ist der Campster absolut tiefgaragentauglich.

Fahreindruck: vielseitig, kostengünstig und pfiffig

Mit dem Pössl Campster (2017) gibt es ein variables und detailstarkes Campingmobil für unternehmungslustige Familienmenschen, die das Freizeit-Budget nicht unbedingt nur in den fahrbaren Untersatz stecken wollen. Er ist gut gemacht und obendrein sehr sympathisch.

