Ford-Campervans mit Aufstelldach

Ebenfalls an Bord und in der Kompkatklasse nicht selbstverständlich: eine fest installierte Dusche.

Der Westfalia Kelsey (2024) auf Ford-Transit-Basis bringt frischen Wind in die Klasse der Campervans mit Aufstelldach. Zu einem attraktiven Einstiegspreis schickt er sich an, dem VW California Konkurrenz zu machen. Hier Details und Ausstattung!

Preis: Westfalia Kelsey (2024) auf Ford Transit-Basis ab 69.190 Euro

Mit dem Campervan auf große Entdeckungsreise gehen? Der in Greenwich geborene Entdecker Henry Kelsey, der im Auftrag der Hudson Bay Company im 17. Jahrhundert das Landesinnere von Kanada erkundete und als Namenspatron für den kompakten Campingbus Westfalia Kelsey (2024) herhielt, lässt einem da ja fast keine andere Wahl. Einen "Premium-Campervan mit allen Vorteilen einer Luxuslimousine" will der Wohnmobilhersteller Westfalia auf überschaubaren 5450 mm Außenlänge bieten. Das Ganze steht auf dem Fahrgestell des neuen Ford Transit Custom. Zu haben ist der Westfalia Kelsey (2024) zu einem Preis ab 69.190 Euro (Stand: August 2024). Somit ist er neben Westfalias Erfolgsmodell Club Joker bereits der zweite Camper aus dem Hause Westfalia, der auf dem Ford Transit aufbaut (zu sehen auf dem Caravan Salon 2024).

Und auf den ersten Blick klappt das mit dem Premium schon ganz prima: In den hell und gemütlich wirkenden Wohnbereich gelangt man durch eine der beiden seitlichen Doppel-Schiebetüren. Und das ohne unfreiwilligen Kopfkontakt mit dem Dachhimmel. Die Höhe des Westfalia Kelsey (2024) beträgt 2040 mm. Er ist somit groß genug, um den meisten Menschen das Betreten des Campervans im aufrechten Gang zu ermöglichen. Zum Vergleich: Bei der fünften, im Frühsommer 2024 vorgestellten Generation des Aufstelldach-Campers California auf Basis des aktuellen VW T7 ist nach oben hin bereits bei 1990 mm Schluss.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Innenraum: Elektrisch verstellbare Westfalia-Sitzbank

Highlight für alle Campingfans, die nachts hoch hinauswollen, ist sicher auch im Westfalia Kelsey (2024) das nach oben aufklappbare Aufstelldach. Einmal ausgefahren, entsteht im Dachgeschoss ein per Zugangsleiter erreichbares zusätzliches Doppelbett mit einer Liegefläche von 128 x 207 cm. Wenn das Bett hochgeklappt ist, beträgt die luftige Höhe 3140 mm. Das sorgt für ein Gefühl von Großzügigkeit, Luftigkeit und Weite auf bauartbedingt eher engem Raum. Zusatznutzen für alle Entdecker:innen mit Familienanschluss: Da die Küche über das Fahrzeugheck zugänglich ist, lassen sich Kinder, die auf dem Bett im Hochparterre spielen, problemlos beim Kochen im Auge behalten.

Foto: Westfalia

Die rechtsseitige Küchenzeile an Bord des Westfalia Kelsey (2024) bietet mit einem Doppelgaskochfeld, einer großen Arbeitsfläche und integriertem Warmwasserboiler alles, was für kleinere Gerichte aus der Campingküche nötig ist. Die Einkaufsliste für den Mehrtages-Trip im Campervan will allerdings wohlüberlegt sein: Zu viel frische Zutaten verpackt der 51-l-Kühlschrank nicht. Dazu stehen 50-l-Frischwasser und ein 57 l fassender Abwassertank zur Verfügung. Ein besonderer Clou im Wohnraum ist zweifellos die elektrisch verstellbare Sitzbank. Auf Knopfdruck entfaltet sie sich in wenigen Sekunden zu einem Bett für zwei Personen mit einer Liegefläche von 124 x 193 cm.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Zudem gibt es im Westfalia Kelsey (2024) zumindest für akute WC-Notfälle auf der Entdeckungstour eine permanente Toilette, was in der Klasse der kompakten Kastenwagen alles andere als selbstverständlich ist. Der modular nutzbare Esstisch kann auch als Campingtisch verwendet werden. Inwieweit die im Heckbad fest eingebaute Dusche mit Wanne und losen Sichtschutzvorhang den vom Hersteller propagierten Luxusanspruch wirklich einlöst, sei dahingestellt und ist vermutlich den individuellen Wellness-Ansprüchen überlassen. Dennoch ist auch das selten genug in Campervans der Kompaktklasse. Der Namenspatron aus dem 17. Jahrhundert jedenfalls hätte vermutlich seine helle Freude an so viel auf Knopfdruck fließendem Wasser an Bord gehabt.

Ähnliche Wohnmobile:

Basisfahrzeug: der neue Ford Transit Custom

Gleiches gilt vermutlich für die serienmäßig installierte robusten Dachreling, die für Outdoorfreunde eine sichere und hinreichend lange Transportmöglichkeit für Kajak, Paddel & Co. bereithält. Motorisiert wird das Freizeitgefährt auf dem neuen Chassis des Ford Transit Custom, der sich als Lieferwagen mit 3500 kg technisch zulässiger Gesamtmasse anschickt, auch in der neuen Generation Nutzfahrzeugsporen zu erarbeiten. Serienmäßig leistet der 2,0-l-Vierzylinder-Diesel 136 PS (100 kW). Seine Kraft schickt er an die Vorderräder.

Gegen noch nicht genannten Aufpreis geht die 170 PS (125 kW) leistende Allradvariante mit Achtgang-Automatik mit auf Entdeckungstour. Sie soll ab Ende des Jahres 2024 fürs Basisfahrzeug verfügbar sein. Zahlreiche Fahrassistenten und Komfortfeatures wie Klimaautomatik, drehbare und beheizbare Fahrer- und Beifahrersitze, Parksensor und Rückfahrkamera sowie ein Infotainment-System mit 5G-Modem und 13-Zoll-Bildschirm sind beim neuen Westfalia Kelsey (2024) Teil der Serienausstattung.