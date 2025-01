Das gibt es auf der CMT 2025 zu sehen

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Das Campingjahr beginnt traditionell schon Mitte Januar und auch dieses Jahr bildet keine Ausnahme. Die CMT öffnet am 18. Januar 2025 die Tore der Messe Stuttgart für Campingbegeisterte. Die AUTO ZEITUNG nennt Aussteller, Öffnungszeiten und Ticketpreise. Das kostet Parken und Campen vor Ort!

Ticketpreise und Öffnungszeiten der CMT 2025

Wenn es draußen noch fröstelt, lädt die Messe Stuttgart zum Jahresanfang traditionell zur nach eigenen Angaben weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, der CMT Stuttgart (Caravan, Motor und Touristik), ein. Und auch dieses Jahr bleibt es dabei: Vom 18. bis zum 26. Januar 2025 öffnet die CMT 2025 täglich die Pforten für Campingbegeisterte, Urlaubsziel-Entdecker:innen und Interessierte. Zu den Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr können sich Besucher:innen in zehn Hallen – sechs davon für Campingfahrzeuge reserviert – zu aktuellen Neuheiten und Trends bei Fahrzeugen und Campingzubehör sowie Reisezielen informieren. Das CMT-Partnerland ist im Jahr 2025 übrigens Indien.

Die Ticketpreise liegen je nach Besuchstag regulär zwischen 15 (Wochentag) und 17 Euro (Wochenende), Mittagstickets und 2-Tages-Karten sind ebenfalls zu ermäßigten Tarifen erhältlich. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren zahlen einen ermäßigten Tageskarten-Preis von fünf Euro, Kinder unter sechs Jahren dürften kostenfrei auf die Messe (Alle Preise: Stand Januar 2025). Tipp: Tickets online kaufen. Vor Ort kosten die Karten je drei Euro mehr, zudem ist im Ticketpreis auch eine VVS-Fahrkarte für Busse und Bahnen des Stuttgarter Nahverkehrs enthalten.

>> Hier geht es zur Webseite der CMT 2025

Hallenbelegung: Diese Aussteller kommen nach Stuttgart

Insgesamt öffnet die Messe Stuttgart zwischen dem 18. und 26. Januar 2025 zehn Hallen für Besucher:innen. Wichtig für Campingfahrzeug-Begeisterte sind auf der CMT 2025 dabei die Hallen 1, 3, 5, 8, 10 und C2. In Halle 1 (u.a. Ahorn Camp, Bürstner, oder Hymer), 3 (u.a. Adria, Pössl und Van Tourer) , 5 (u.a. Chausson, Malibu und La Strada), 8 und 10 (u.a. Knaus und Weinsberg) präsentieren Hersteller Reisemobile und Wohnwagen, während in der Galerie von Halle 1 Mini-Camper und Offroadmobile (Allrad-Camper von Eura, La Strada und Weinsberg auf Sprinter-Basis im Vergleich) präsentiert werden. Exklusiver geht es in Halle C2 zur Sache: Hier stehen Luxusliner und Premium-Reisemobile etwa von Concorde oder Morelo Besucher:innen zum Bestaunen und Probewohnen zur Verfügung. In Halle C1 gibt es zwischen dem 23. und 26. Januar Ausstellungen zum Themenbereich "Selbstausbau" zu sehen.

Halle 7 und 8 (zur Hälfte) stehen dagegen im Zeichen von Caravaning- und Campingzubehör. Hier können sich Besucher:innen rund um die Themen Campingmöbel, Gadgets, Zelte & Co. informieren. Eine besondere Rolle kommt auf der Messe Dachzelten (unsere Empfehlungen) zu. Sie sind zusammen mit den Campingfahrzeug-Vermietungen im Eingang Ost untergebracht.

In den Hallen 4 und 6 präsentieren sich die Reiseziele. Halle 4 steht dabei komplett im Zeichen des Partnerlandes Indiens für die CMT 2025. Eine Besonderheit ist Halle 9: Hier finden während der CMT 2025 gleich drei Tochtermessen statt. Am ersten Wochenende (18. - 20. Januar) lädt die "Fahrrad- & WanderReisen" Besucher:innen ein. Das zweite CMT-Wochenende (23. - 26. Januar) steht dagegen im Zeichen von "Golf- & Wellnessreisen" und "Kreuzfahrt- & Schiffsreisen".

>> Hier geht es zum interaktiven Hallenplan der CMT 2025

Auch interessant:

Anreise und Parken: So kommt man zur CMT 2025

Insgesamt stehen auf dem Messegelände, das direkt am Stuttgarter Flughafen und der A8 gelegen ist, für Besucher:innen der CMT 2025 6700 kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Die Parkplätze finden sich auf P26, in den Parkhäusern P20 und P21 ("Bosch-Parkhäuser") sowie den Tiefgaragen P22 und P23. Alle Parkhäuser sind direkt über die Bundesautobahn A8 erreichbar. Die Parkkosten liegen stets bei 3,50 Euro pro Stunde, die Parkgebühr für einen gesamten Tag liegt bei 33 Euro.

Insbesondere am Wochenende kann es an den Parkmöglichkeiten zu Wartezeiten und Engpässen kommen. Alternativ ist auch die Anreise per Bahn möglich. Die Station "Flughafen/Messe" wird im Stuttgarter S-Bahn-Netz von den Linien S2 und S3 (direkte Verbindung zum Stuttgarter Hauptbahnhof) sowie der U-Bahn-Linie U6 angesteuert. Wer online ein Ticket erworben hat, kann im gesamten Gebiet der VVS (Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart) den Nahverkehr kostenfrei mitbenutzen. Daher stehen Besucher:innen auch "Park + Ride"-Parkplätze (Park + Ride-Stellplätze des VVS, hier) im Großraum Stuttgart zur Verfügung.

Camping direkt vor der Messe: die Möglichkeiten

Besucher:innen, die mit ihrem eigenen Freizeitfahrzeug zur CMT 2025 anreisen möchten, haben die Möglichkeit, auf dem Messegelände zu übernachten. Hierfür stehen insgesamt sechs Parkplätze zur Verfügung:

P25/P26/P27/Lkw-Pool (keine Stromversorgung): 25 Euro pro Nacht

P28/P30 (inklusive Stromversorgung): 30 Euro pro Nacht

Reservierungen sind laut den Veranstalter:innen der Messe Stuttgart nicht möglich, daher sollte die Anreise möglichst früh erfolgen. Zudem sind insbesondere die Stellplätze mit Strom nur in begrenzter Menge verfügbar. Wichtig: Auf den Stellplätzen der Messe Stuttgart ist nur bargeldloses Zahlen möglich, während bei APCOA-Stellplätzen ausschließlich Bargeld akzeptiert wird. Die Veranstalter:innen appellieren daher, beide Zahlungsmittel bereitzuhalten.

Vor Ort stehen Camper:innen zudem Müllentsorgung (P28), eine Entsorgungsstation für Chemietoiletten (P28), Duschen und Toiletten (Tor 1, Lkw-Pool, nur Toiletten an Eingang West). Für warme Speisen und Frühstück stehen ab dem 13. Januar 2025 die Looß-Hütte sowie ein Foodtruck an Tor 1 zur Verfügung.