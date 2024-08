Vielseitigkeit ist die Stärke des Fendt-Wohnwagens

Der Allrounder im Angebot von Fendt-Caravan ist zweifelsohne der Fendt Bianco (2024) für zwei bis fünf Reisende – je nach Grundriss. Mit den zwei Baureihen Activ und Selection sowie insgesamt 16 Grundrissen ist der Wohnwagen "everybody's darling". Das ist die Ausstattung des günstigen Reiseanhängers.

Preis: Fendt Bianco (2024) ab 24.640 Euro

Leichte und günstige Wohnwagen bleiben beliebt – Anlass genug, den Fendt Bianco (2024) etwas aufzuwerten. Seit August 2024 bieten die Caravan-Spezialist:innen aus Bayerisch-Schwaben den vielseitigen Reiseanhänger, der sich zwischen dem Einstiegsmodell Apero und dem gehobeneren Tendenza bewegt, mit leicht modernisierter Optik und verbesserter Ausstattung an. Es bleibt aber weiterhin bei den zwei Linien Activ und Selection, die sich durch Kleinigkeiten wie die verwendete Heizung unterscheiden. Die Kosten bleiben mit einem Einstiegspreis von 24.640 Euro (Alle Preise: Stand August 2024) für den Activ 390 FHS bodenständig.

Ebenso bodenständig ist das Gewicht der Caravan-Baureihe: Die technisch zulässige Gesamtmasse beträgt je nach Modell zwischen 1500 und 1700 kg, die Zuladung zwischen 174 und 348 kg. Somit lässt sich ein Gespann aus einem potenten Kompaktwagen als Zugfahrzeug, etwa einen VW Golf VII 2.0 TDI, und einem der leichteren Wohnwagen noch mit einem Klasse-B-Führerschein in den Urlaub bewegen.

Innenraum: Fünf Kinderzimmer-Grundrisse verfügbar

Der Innenraum des Fendt Bianco (2024) ist zweckmäßig, aber auch recht modern, eingerichtet. Zum neuen Modelljahr bekommt der Caravan sowohl in den Activ- als auch Selection-Grundrissen für einen frischen Gesamteindruck zwei neue Polsterwelten mit den Namen "Almeria" (graue Polsterakzente) und "Pula" (blaue Polsterakzente) spendiert. Die Möbel bleiben auch mit der Modernisierung hell, freundlich und vor allem funktional. Zudem zieht nun auch im Bianco der neuartige Lift-Hubtisch bei einigen Grundrissen ein. Die Sitzgruppe dürfte dabei für viele Camper:innen auch der Grund sein, weshalb ein Grundriss mehr zusagt als ein anderer. Zur Wahl stehen etwa Mittelsitzgruppen oder die U-förmige Bug- oder Heck-Sitzgruppe. Das neue Modelljahr heißt auch: Doppel-USB-C-Steckdosen in Bug und Heck ersetzen die bisherigen USB-A-Ladepunkte und laden kleine Elektrogeräte nun schneller.

An der Grundrissvielfalt ändert die Modellpflege wenig – im Gegenteil, der Grundriss 495 SFE kehrt wieder ins Programm zurück. Damit sind wieder 16 Aufteilungen im Angebot. Der Caravan richtet sich zwar mit den Zwei- bis Dreibett-Grundrissen Activ 390 FHS, 465 SFH, 465 SGE und 515 SGD zwar auch an Paare, der Hauptfokus liegt jedoch auf der reisefreudigen Familie: Zwölf Grundrisse bekommen problemlos vier bis fünf Personen gebettet, fünf davon verfügen sogar über ein Etagenbett im Heck. Diese sind am "K" im Grundrisskürzel zu erkennen (Selection 515 SKM, 550 SKM; Activ 515 SKF, 550 KMG, 560 SKM).

Neben den angesprochenen Etagenbetten für Kinder (quer: 202x72 cm, längs: 190x75 cm) bietet der Bianco grundriss- und optionsabhängig zudem Liegeflächen für bis zu zwei Personen auf der umbaubaren Sitzecke (Ausnahme: Activ 465 SGE). Standard dagegen sind zwei feststehende Schlafplätze in Form eines französischen Betts (140 x 200-208 cm), zweier Einzelbetten (85 x 190-200 cm).

Küche und Bad sind dagegen bei den meisten Varianten vom Grundaufbau recht ähnlich – zumindest von der Ausstattung her. Die Küche kommt standardmäßig mit einem Dreiflammen-Gaskocher mit Glasdeckel, einer getrennt abdeckbaren Edelstahl-Spüle sowie einem 133-l-Absorber-Kühlschrank (mit Ausnahme Selection 465 TG: 98 l). Ähnliches im Bad: Waschbecken, Duschwanne und WC sind stets an Bord, die Anordung variiert zwischen Kompaktbädern mit integrierter Dusche oder jenen mit ausgelagertem Waschbecken samt Spiegelschrank. Besonderheiten gibt es in drei Grundrissen: Während der Bianco Activ 560 SKM ein Eckbad mit separater Duschkabine bekommt, findet sich in Activ 515 SGD und 550 SD ein großzügiges Raumbad quer im Heck. Das ändert jedoch nichts am Frischwasser-Reservoir: Ab Werk wird stets ein kleiner Festtank mit 25 l Volumen im Caravan verbaut. Der Grundriss Activ 560 SKM erhält den 45-l-Tank. Abwasser wird in einem fahrbaren 24-l-Kanister aufgefangen.

Bordtechnik: Die Heizung unterscheidet Activ und Selection

Der größte Unterschied zwischen den beiden Modellreihen Activ und Selection des Fendt Bianco (2024) fällt erst bei niedrigeren Temperaturen auf: die Heizung. Während die Activ-Grundrisse stets eine Truma Combi-Gasheizung (Combi 4 mit 4000 W Wärmeleistung; Combi 6 mit 6000 W) mit integriertem Warmwasserboiler (10 l) im Verborgenen eingebaut bekommen, erhalten Camper:innen mit den Selection-Modellen die deutlich platzsparendere Truma S 3004 (3500 W)- und S 5004 (6000 W)-Heizanlage. Ein externer Boiler sorgt auch hier für Warmwasser. Ab Werk sind die Heizungstypen jeweils auf reinen Gasbetrieb ausgelegt, gespeist durch zwei Gasflasche (je 11 kg) im Gaskasten über der Deichsel. Fendt Caravan bietet gegen Aufpreis jedoch auch die Combi E-Modelle für Mischbetrieb oder eine Elektro-Zusatzheizung an.

Eine Klimaanlage wird selbstverständlich ebenfalls angeboten – aber nur gegen einen Aufpreis von etwa 3080 Euro. Auch die schattenspendende Markise kostet extra, ebenso wie Multimediasysteme an Bord. Diese reichen von zwei Bluetooth-Lautsprechern im Innenraum bis hin zum Smart-TV mit Sat-Anlage oder einer Vorbereitung für Internetzugang im Caravan. Eine App-Steuerung ist dagegen für den Bianco gar nicht vorgesehen. Wer ein rollendes Smart-Home wünscht, muss zu den teureren Fendt-Baureihen Tendenza oder Diamant greifen.