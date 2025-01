Neue Heimat im Senara

Tabbert mischt die Mittelklasse auf: Mit grafisch klarem Innenraum-Design und attraktiven Preisen soll der Tabbert Senara (2024) zum neuen Bestseller der Premiummarke werden.

Tabbert Senara mischt die Wohnwagen-Mittelklasse auf

Ganz ohne einen tiefen Blick in den Caravan-Rückspiegel lässt sich die Marke Tabbert nicht erklären. Schließlich ist es noch gar nicht so lange her, dass die Comtesse- und Baronesse-Modelle mit Landhausmöbeln, Kronleuchtern und Marmoroptik auf die Reise gingen. Ganz so, als würde noch Alfred "Don Alfredo" Tabbert über das Design bestimmen, der legendäre Gründer der Luxusmarke. Vermutlich wäre der Selfmademan beim Betreten des neuen Tabbert Senara (2024) etwas konsterniert, denn das Einstiegsmodell hält so viel Abstand zum blühenden Barock wie ein überzeugter Caravan-Fan vom Robinson-Club. Anders gesagt: Der Senara ist ein moderner, stilsicher gestalteter Mainstream-Caravan, mit dem Tabbert die dicht besiedelte Mittelklasse aufmischen will. „"Wir konkurrieren jetzt auch mit Dethleffs und Bürstner", sagt Wolfgang Speck, CEO von Knaus Tabbert. Man merkt es am Preisschild: Der Einstieg in die Tabbert-Welt beginnt zum neuen Modelljahr schon bei 22.990 Euro (Stand: Dezember 2023).

Tabbert positioniert die neue Baureihe ein Stück unter dem bisherigen Einstiegsmodell Rossini. Das startet mit 6,69 m Länge, während es den Tabbert Senara (2024) auch als 6,06-m-Wagen mit drei Schlafplätzen gibt. Als Kingsize-Reisebegleiter für Familien qualifiziert sich dagegen der 8,37 m lange 620 DMK 2,5 mit fünf Betten und separierbarem Elternschlafzimmer. Dazwischen liegen fünf weitere Grundrisse mit Außenlängen zwischen 6,97 und 7,75 m. Alle sind 2,32 m breit, nur der 620er bietet mit 2,50 m eine Extraportion Bewegungsfreiheit. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tipps zum Wohnmobil-Kauf im Video:

Innenraum: Hell und modern ausgestattet

Zum Vorab-Debüt kuppelt uns Knaus Tabbert den Senara 460 E 2,3 mit klassischem Layout an: Doppelsofa im Heck, Küche und Bad in der Wagenmitte und Einzelbetten vorn. Überraschender als der Grundriss wirkt das von Markentraditionen unbelastete Design des neuen Volumenmodells. Mit hellem Holz- und Zementdekor, Tweedstoff und weißen Schrankklappen folgt es den aktuellen Einrichtungstrends der Branche. Auch das Tabbert-Designteam verzichtet neuerdings auf verchromten Kunststoff, stattdessen baut es die derzeit angesagten schwarzen Schwanenhals-Lesespots sowie (O-Ton) "aufwendigst gestaltete Schubladengriffe aus Metall" ein.

Foto: Hardy Mutschler

Dem Wunsch nach Individualisierung folgt der Tabbert Senara (2024) mit einer hinterleuchteten Bildergalerie, in der sich die schönsten Urlaubsfotos ausstellen lassen. Und in der Ecke darunter haben die Einrichter:innen einen exponierten Stellplatz für die Kaffee-Kapselmaschine vorgesehen. Die straff gepolsterte Sitzgruppe des Senara reicht für vier, die sich im zwei Meter breiten Innenraum durchaus auch fläzen können. Der Tisch fällt mit 100 auf 80 cm riesig aus, und auch sonst herrscht Großzügigkeit im komfortablen Mittelklasse-Caravan: Personen bis zu 1,90 m können aufrecht stehen, das längere der beiden Betten misst zwei Meter, und der Durchgang zwischen Küche und Bad ist 80 cm breit. Sieben Hängeschränke unter dem Dach, zwei Kleidertruhen und der große Stauraum unter den Betten nehmen das große Familiengepäck auf. Passend dazu lässt sich der 1170 kg schwere Senara in drei Stufen auf bis zu 1,8 t Gesamtmasse auflasten.