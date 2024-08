14 Grundrisse im Angebot

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Die Sitzgruppe lässt sich ebenfalls stets umbauen und ermöglicht so ein bis zwei Schlafplätze neben dem feststehenden Hauptbett.

Auch Betten – zwei bis sechs für Erwachsene plus Kinderschlafplätze (grundrissabhängig) – stehen stets zur Verfügung und lassen bis zu sieben Personen im Caravan nächtigen.

Eine Küche mit Dreiflammen-Gaskocher, Edelstahlspüle und Kompressor-Kühlschrank ist etwa immer an Bord.

Ab 23.370 Euro (Stand: August 2024) gelingt der Einstieg in die De Luxe-Baureihe von Hobby.

Mit nicht weniger als 14 Grundrissen möchte der Caravan Hobby De Luxe (2024) möglichst vielen Camper:innen gefallen. Wir stellen den Wohnwagen mit vielseitiger Ausstattung vor. Das kostet der Allrounder!

Preis: Hobby De Luxe (2024) ab 23.370 Euro

Der gute, alte Wohnwagen ist auch im Zeitalter von trendigen Campervans und günstigen Campingboxen eine weiterhin gefragte Alternative. Schließlich bleibt das mobile zu Hause bequem auf dem Campingplatz geparkt, während das Zugfahrzeug als kompaktes Expeditionsfahrzeug die Urlaubsregion erkundbar macht. Dazu kommt noch die Vielfalt der bewohnbaren Anhänger, wie etwa der Hobby De Luxe (2024) mit seinen 14 Grundrissen deutlich macht. Ab 23.370 Euro (Alle Preise: Stand August 2024) gelingt der Einstieg in den Allrounder aus dem schleswig-holsteinischen Fockbek mit dem 400 SFe für bis zu drei Personen. Mehr Platz nötig? Dann bieten die Grundrisse 460 UFe und 460 LU vier Schlafmöglichkeiten, mit den 490 KMF ab 25.620 Euro gibt es Kinder-Etagenbetten und somit bis zu fünf Betten. Bis zu sechs Personen nächtigen im mit mindestens 29.950 Euro teuersten De Luxe-Grundriss 515 UHL auf drei vollwertigen Doppelbetten. Wer sucht, findet im Programm der norddeutschen Campingspezialist:innen demnach den richtigen Caravan für die eigenen Bedürfnisse als reiselustiges Paar bis hin zur siebenköpfigen Familie.

Innenraum: 14 Konfigurationen für jeden Bedarf

Auf den ersten Blick wirkt der Hobby De Luxe (2024) mit seinen 14 Grundrissvarianten überfordernd – insbesondere für Neulinge. Dabei unterscheidet sich die Ausstattung der Caravan-Versionen nur marginal. Die Unterschiede zwischen den Grundrissen liegen in der Anzahl der Schlafplätze, der Anordnung von Sitzgruppe, Bad, Küchenzeile und Betten sowie den Außenmaßen – was sich grob an den Kürzeln der Grundrisse ablesen lässt. Bei der Ausstattung des Innenraums gleichen sich dagegen alle Grundrisse, denn je Caravan gibt es stets eine Sitzgruppe, mindestens zwei vollwertige Schlafplätze für Erwachsene, stets eine Küchenzeile mit Dreiflammen-Gasherd und Kompressor-Kühlschrank (98 – 157 l) sowie eine Nasszelle.

Bei den Schlafmöglichkeiten bietet Hobby im De Luxe (2024) nahezu genauso viele Möglichkeiten, wie es Grundrisse gibt. Neben Doppelbetten (Queensbett oder französisches Bett) oder Einzelbetten im Bug gibt es auch Varianten mit Mittel-Doppelbett. Etagenfreie und feststehende Heckbetten findet man dagegen nur im De Luxe 460 LU. Dazu gesellen sich Hubbetten über der Sitzgruppe, einer zum Bett umbaubaren Sitzgruppe sowie Etagenbetten für Kinder (Maße: 1840 x 700-730 mm). So ergeben sich zwei bis sechs Schlafplätze für Erwachsene, sowie für alle mit "K" gekennzeichneten Grundrisse zwei Kinderbetten. Das Maximum an Schlafplätzen bietet der Grundriss De Luxe 515 UHK mit Platz für fünf Erwachsene und zwei Kinder – womit es im Grundriss mit 6,35 m Aufbaulänge bei voller Belegung durchaus eng werden dürfte. Für Stauraum im Innenraum sorgen stets beleuchtete Kleiderschränke sowie im gesamten Caravan verteile Hängeschränke.

Je nach Bettposition wandert auch die Sitzgruppe zwischen Bug, Heck oder der Caravan-Mitte. Während in Bug und Heck auch U-förmige Sitznischen entstehen, bleibt der Mittellage ausschließlich eine Dinette mit gegenüberliegenden Sitzbänken vorbehalten.

Das Bad wird von Hobby entweder in Form eines Kompaktwaschraums mit integrierter Dusche (440 SF, 460 LU, 460 SFf, 490 KMF, 495 UK, 515 UHK, 515 UHL, 540 UL), Kompaktwaschraum mit ausgelagertem Waschbecken (400 SFe, 460 UFe, 540 KMFe, 560 KMFe) oder als großzügiges Raumbad (545 KMF) – auch mit separater Duschkabine (495 WFB) – ausgeführt. Mit Waschbecken, WC und Duschbrause sind die unterschiedlichen Badezimmer jedoch von ihrer Funktionsvielfalt her identisch ausgestattet.

Gegen Aufpreis lässt sich der Caravan mit Multimedia-Einrichtung oder (bei ausgewählten Grundrissen) mit mehr Funktionalität in der Küche mit einem Gasbackofen, einer Mikrowelle oder einer Dunstabzugshaube ausstatten. Für 289 Euro lässt sich der Camper auch per E-Trailer-App nivellieren und die Gasfüllstände checken. Ab Werk gibt es dagegen "Hobby Connect" als Smart-Home-Lösung zur Steuerung der Bordtechnik.

Bordtechnik: Autarkie nur gegen Aufpreis

Der Caravan Hobby De Luxe (2024) richtet sich – wie auch der Großteil der Konkurrenz – an Personen, die den Urlaub auf gut versorgten Campingplätzen verbringen. Autarkie bietet der Anhänger dagegen kaum. Wer dennoch auch mal abseits ausgetretener Pfade unterwegs sein möchte, greift zu einem der beiden angebotenen Autarkpakete. Zur Wahl steht eine 95 Ah AGM-Batterie oder – für erhöhten Strombedarf – eine 150 Ah Lithium-Batterie.

Immer an Bord ist dagegen eine Heizung. Bei den meisten Modellen handelt es sich um die Truma S-3004, die leistungsstärkeren Gasheizungen Truma Combi 4 (495 WFB) oder Truma Combi 6 (545 KMF, 560 KMFe) gibt es inklusive Warmwasserboiler (10 l). Diese übernimmt bei Grundrissen mit der S-3004-Heizung eine Therme. Gegen Aufpreis lässt sich auch der Fußboden mit Heizelementen erwärmen. Eine Dometic-Klimaanlage ist für 2528 Euro optional ebenfalls erhältlich.

Für die Wasserversorgung an Bord sorgt standardmäßig ein 25 l Frischwassertank in den kompakteren Varianten des De Luxe, größere Modelle erhalten bis zu 50 l Volumen. Für Abwasser steht jedoch stets derselbe nur 23,5 l fassende Rolltank zur Verfügung – häufiges entleeren ist also bei Gebrauch der bordeigenen Sanitäreinrichtungen Pflicht.

Basis: Stets als Einachser unterwegs

Der Hobby De Luxe (2024) ist ausschließlich auf einem einachsigen Chassis aufgebaut. Je nach Grundriss unterscheidet sich die technisch zulässige Gesamtmasse – sie richtet sich nach der Größe des Aufbaus. Die kleineren Grundrisse unter fünf Metern Aufbaulänge (400 SFe und 440 SF) sind ab Werk auf 1300 kg ausgelegt und damit die Leichtgewichte im Portfolio – können aber auf Wunsch auch für Zugfahrzeuge mit geringerer Anhängelast mit Nachteilen bei der Zuladung auf 1200 kg ab- oder für mehr Zuladung auf 1500 kg aufgelastet werden. Am oberen Ende der Gewichtsskala rangiert der 2500 mm breite und 6,37 m lange Aufbau des 560 KMFe mit einer Gesamtmasse von 1700 kg ab Werk. Auch hier ist eine optionale Auflastung möglich, diese beträgt maximal 2000 kg.