In Sachen Lackierung darf natürlich auch der "Grello" nicht fehlen. Manthey geht 2025 mit gleich drei Elfern an den Start.

Emil Frey Racing schickt ein Aufgebot von drei Ferrari 296 GT3 in der DTM an den Start.

Das sind die GT3-Boliden in der DTM 2025

Seit jeher befindet sich die DTM, die seit 2021 zwischen GT3-Boliden ausgefochten wird, in einem stetigen Wandel. Es lassen sich mittlerweile neun Epochen zählen, die jeweils mit neuem Reglement, neuen Autos und natürlich auch mit neuen Fahrer:innen einhergingen.

Kurze Geschichtsstunde: Angefangen 1984 mit einer klassenlosen Gesellschaft, traten ab 1988 bereits Autohersteller in die Rennserie ein und mischten mit teils unvorstellbar hohen Entwicklungskosten im dreistelligen Millionenbereich ordentlich mit. Nostalgiker:innen rufen sich die Zeit von 1993 bis 2003 als "Goldene Ära" der DTM ins Gedächtnis zurück, mit Fahrzeugen auf Basis des Opel Calibra oder der Mercedes C-Klasse.

Ab 2004 betraten wieder Renner auf Basis viertüriger Limousinen das Feld, ehe sie 2012 von Coupés abgelöst wurden. Was beide Reglements innehatten: aufwändige Technik, die teils aus der Formel 1 entstammte (Alle Weltmeister der F1-Geschichte). Seit 2021 wird das Starterfeld von GT3-Boliden besetzt. Für manche ein Stilbruch und der "Untergang" der DTM, doch eigentlich ist es nur ein weiterer Schritt in der turbulenten Geschichte der Rennserie. Die Fahrzeuge liegen so nahe beieinander wie nie, die Fahrer sind höchst erfahren.

Höchste Zeit also, sich einen Überblick über die Fahrzeuge der Saison 2025 zu verschaffen!

Aston Martin Vantage GT3 Evo

Es ist offiziell: Aston Martin kehrt nach fünf Jahren Pause wieder in die DTM zurück. Startete der Vantage damals noch im Class-1-Reglement, dient für den neuen GT3-Renner das 2024er Aston Martin Vantage Facelift als Basis. Der V8-Biturbo stammt wie in der Serie von Mercedes-AMG und leistet bis zu 600 PS (441 kW). Als Einsatzteam fungiert der belgische Rennstall Comtoyou Racing, der zwei Autos für die ebenfalls belgischen Piloten Gilles Magnus und Nicolas Baert bereitstellt. Comtoyou ist nicht nur in seinem Heimatland spätestens seit dem Gesamtsieg der 24h von Spa 2024 in aller Munde. Nicolas Baert ist übrigens der Sohn des Teambesitzers Jean-Michel Baert.

Audi R8 LMS GT3 Evo II

Obwohl Audi-Traditionsteam Abt 2025 auf Lamborghini umsattelt, verabschiedet sich der R8 noch nicht ganz aus der Deutschen Tourenwagen Masters. Land Motorsport meldet ein Auto, das Ricardo Feller pilotieren wird. Die Kombination Land-Feller verheißt Großes: 2021 holte der Schweizer mit dem Traditionsteam den Titel in der ADAC GT Masters. Mit dem R8 siegte Land Motorsport darüber hinaus auch schon beim 24h-Klassiker am Nürburgring. Der Audi R8 LMS GT3 Evo II gehört zu den alten Eisen des Motorsports: Die Ur-Version feiert 2025 bereits Zehnjähriges, während die aktuelle Ausbaustufe auch schon seit 2022 in Aktion ist. An Bord befindet sich ein V10-Mittelmotor mit 585 PS (430 kW) und 550 Nm Drehmoment. Das Leergewicht beträgt 1235 kg.

BMW M4 GT3 Evo

Für die Saison 2025 hat BMW seinen Boliden aufgefrischt und schickt ihn nun als M4 GT3 Evo ins Rennen. Die Modifikationen umfassen neue Stabilisatoren, größere Bremsscheiben, ein feiner justierbares Differential, Aerodynamik-Verfeinerungen am Heckflügel, an den Radhäusern und Außenspiegeln, eine leichtere Lackierung sowie die aus dem Serien-M4 bekannten LED-Scheinwerfer. Leistungsmäßig bleibt es beim Reihensechszylinder (So funktioniert ein Reihenmotor) mit drei Litern Hubraum und doppelter Turboaufladung für bis zu 590 PS (434 kW). In der DTM fährt der M4 seit 2022 mit und erfuhr noch in seinem Debütjahr den ersten Saisontitel mit Schubert Motorsport. Der Teamchampion der DTM 2024 wird 2025 erneut mit René Rast und Marco Wittmann an den Start gehen.

Ferrari 296 GT3

Früher noch unvorstellbar, gehört dank des GT3-Reglements längst auch Ferrari zu den gesetzten Größen in der DTM. Verantwortlich dafür ist 2025 wieder Emil Frey Racing, das gleich drei Ferrari 296 GT3 an den Start bringt. Im Gegensatz zum Serienmodell muss der Rennwagen auf einen zusätzlichen Elektromotor verzichten, sodass statt 830 PS (610 kW) "nur" 608 PS (447 kW) aus dem aufgeladenen V6 heraustrampeln. Das Drehmoment beläuft sich auf etwa 712 Nm. Interessant: Im GT3 fällt das Kühlsystem kleiner aus, während der Motor tiefer und weiter vorne montiert ist. Vor diesem sitzen in der DTM 2025 Jack Aitken, Thierry Vermeulen und Ben Green.

Ford Mustang GT3

Bei HRT, dem exklusiven Einsatzteam des Ford Mustang GT3, stehen die beiden Fahrer mittlerweile fest: Ins Volant des Muscle Cars greifen Arjun Maini und Fabio Scherer. Der Mustang wird von einem standesgemäßen 5,4-l-V8-Saugmotor angetrieben, der zwischen 550 und 600 PS (405 bis 441 kW) leisten soll. Das Auto basiert auf dem Mustang Dark Horse und nicht etwa auf dem 800-PS-Überflieger (588 kW) GTD (Hier geht es zur Nordschleifen-Zeit des GTD).

Lamborghini Huracán GT3 Evo2

Der Lamborghini Huracán GT3 hat bereits einige Jahre auf dem Buckel und macht seit 2015 die Rennstrecken der Welt mit seinem frei saugenden V10 unsicher. Er wurde in dieser Zeit öfters überarbeitet: Mit dem Evo2 befindet sich der Renn-Stier in seiner nun dritten Entwicklungsstufe. Dabei bestreitet der italienische Hersteller eine Vielzahl an GT-Rennserien und Markenpokale rund um den Globus und ist auch 2025 in der DTM mit gleich fünf Fahrzeugen vertreten.

Sowohl das GRT Grasser Racing Team (Fahrer: Jordan Pepper und Luca Engstler), Paul Motorsport (Fahrer: Maximilian Paul) als auch Abt Sportsline (Fahrer: Mirko Bortolotti und Nicki Thiim) setzen auf den Huracán GT3 Evo2. Damit hat Abt den Wechsel von Audi zu Lamborghini vollzogen und sich ein starkes Duo ins Auto geholt: Bortolotti ist amtierender Champion, Thiim verbuchte 2024 einen Sieg am Norisring.

McLaren 720S GT3 Evo

Der McLaren 720S GT3 geht mit Dörr Motorsport in seine zweite vollständige Saison. Nachdem man 2024 vornehmlich im hinteren Feld unterwegs war, hat sich das Team aus Frankfurt mit Timo Glock nahmhafte Verstärkung geholt. Der Motorsport-Veteran ersetzt den Österreicher Clemens Schmid, während Teamchef-Sohn Ben Dörr erhalten bleibt. Der Twinturbo-V8 mit vier Litern Hubraum fußt auf dem 720 PS (530 kW) starken Serienaggregat und wird leistungsmäßig je nach Balance of Performance (BoP) heruntergeschraubt.

Mercedes-AMG GT3 Evo

Der Mercedes-AMG GT3 ist ein derart altes Arbeitstier in der GT3-Klasse, dass seine karosserieseitige Basis schon seit 2021 nicht mehr gebaut wird. Befeuert wird er außerdem von einem Motor, der noch älter ist als der GT3 selbst und aus dem Vorgänger SLS AMG GT3 stammt: Der 6,2-l-V8-Motor leistet in seiner jüngsten Variante 550 PS (404 kW) bei einem Drehmoment von 650 Nm (Unterschied zwischen Leistung und Drehmoment erklärt).

In der DTM ist der GT3 seit 2021 aktiv und somit seit Beginn des aktuellen Reglements dabei. Noch in seiner ersten Saison fuhr Mercedes seinen ersten Titel in der Fahrer- und Herstellerwertung der DTM ein. 2024 gewann man überdies den Markenpokal. In der Saison 2025 ist Mercedes mit vier GT3-Rennern vertreten, die von Winward Racing (am Steuer: Jules Gounon und Maro Engel) und Landgraf (Lucas Auer und Tom Kalender) eingesetzt werden.

Porsche 911 GT3 R

Auf Basis des wohl bekanntesten Sportwagens nimmt auch Porsche mit dem 911 GT3 R an der DTM teil, allerdings erst seit 2022. Im darauffolgenden Jahr holte Porsche bereits den Herstellertitel, indem das Rennteam Manthey EMA den Teamtitel für sich entschied und Thomas Preining (ebenfalls Manthey EMA) gleichzeitig die Fahrerwertung gewann. Auch 2025 ist Manthey wieder im Starterfeld gelistet und bringt drei Porsche 911 GT3 R an den Start. Als Fahrer greifen (wieder) Thomas Preining und Ayhancan Güven sowie Youngster Morris Schuring ins Lenkrad. Das ursprünglich gemeldete Allied Racing hat seine zwei 911er wieder zurückgezogen.