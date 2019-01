Der McLaren 720S ist seit 2017 der erste Vertreter der neuen "Super Series" der Briten und tritt damit die Nachfolge des 650S an. Der Name des zweisitzigen Carbon-Coupés mit den weit im Dach angeschlagenen Flügeltüren ist dabei Programm: Das Typenkürzel steht in der McLaren-Nomenklatur für die Leistung des neuen V8-Turbo mit vier Litern Hubraum. Eine offene Version feiert auf dem Genfer Autosalon 2019 Premiere: Der McLaren 702S Spider wird der leistungsstärkste offene Supersportwagen, den die Briten bislang angeboten haben. Um auch im Cabrio extreme Performance bieten zu können, hat McLaren den Monocage des Coupé mit Kohlefaserstruktur im Kern weiterentwickelt.