Das sind alle Weltmeister der F1-Geschichte

Die Liste aller Formel 1-Weltmeister in der Geschichte der Königsklasse ist mit dem 2024er Champion Max Verstappen um einen Namen länger. sDas waren die prägendsten Fahrer in mehr als 70 Jahren Motorsport der Königsklasse!

Erster Formel 1-Weltmeister war Giuseppe Farina

Der erste Formel 1-Weltmeister der mittlerweile 74-jährigen Historie der Königsklasse war der Italiener Giuseppe Farina. Er gewann am 13. Mai 1950 in Silverstone auch das allererste Formel 1-Rennen überhaupt. Sein Nachfolger als Formel 1-Champion wurde sein Alfa-Romeo-Teamkollege Juan Manuel Fangio, der bis 1957 insgesamt fünf Weltmeisterschaften gewann und für lange Zeit der erfolgreichste Fahrer der Formel 1 (Übersicht) blieb. Seine Erfolgsquote mit 24 Siegen bei 51 Starts ist bis heute außergewöhnlich. 1959 wurde der Australier Jack Brabham erstmals Weltmeister. 1966 konnte er seinen dritten Titel mit einem Novum gewinnen: Er war Fahrer in seinem eigenen Team und ist so bis heute der einzige Weltmeister auf einem selbst konstruierten Fahrzeug.

Die frühen Siebziger-Jahre wurden vom dreimaligen Weltmeister Jackie Stewart geprägt. Sein Einfluss reicht bis heute, da auf sein Bestreben hin diverse Sicherheitsmerkmale Einzug in den Rennzirkus erhielten. Das abnehmbare Lenkrad und ein Hauptschalter für Elektrik und Benzinzufuhr sind seit Stewart elementar. Der Österreicher Niki Lauda feierte 1975 seine erste Weltmeisterschaft auf Ferrari. Ein Jahr später überlebte er einen Horrorunfall auf dem Nürburgring (Interessante Fakten zur Nordschleife), bei dem sein Fahrzeug Feuer fing, nur knapp. Trotzdem gewann er in der Folge zwei weitere Formel 1-Weltmeisterschaften, die letzte davon 1984 für das McLaren-Team.

Die Formel 1-Karriere von Michael Schumacher im Video:

Auf Schumacher folgten Formel 1-Weltmeister Hamilton, Vettel & Verstappen

Erster Formel 1-Weltmeister mit einem Turbo-Motor war 1983 Nelson Piquet. Der Brasilianer holte bis 1987 insgesamt drei Weltmeister-Titel. Übertrumpft wurde seine Statistik in der Folge von Alain Prost: Der Franzose holte sich zwischen 1985 und 1993 vier Weltmeisterschaften. Besonders in Erinnerung blieben die teaminternen Duelle mit dem dreimaligen Weltmeister Ayrton Senna. Der Brasilianer galt als Riesentalent, verunglückte aber 1994 beim Großen Preis von San Marino auf tragische Weise tödlich.

Daraufhin begann der rasante Aufstieg von Rekord-Formel 1-Weltmeister Michael Schumacher (So geht es ihm aktuell). Der Kerpener feierte 1994 seinen ersten von insgesamt sieben Triumphen. Zwischen 2000 und 2004 konnte er auf Ferrari fünf Titel am Stück gewinnen. Erfolgreichste Fahrer der 2010er-Jahre hingegen waren Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Vettel errang vier Titel, Hamilton bis heute sogar sieben. 2021 krönte sich Red Bull-Pilot Max Verstappen als erster einer neuen, extrem talentierten Fahrergeneration zum Weltmeister und holte sich 2022, 2023 und 2024 gleich seinen zweiten, dritten und vierten Titel.

Alle Formel 1-Weltmeister von 1950 bis heute (Tabelle)