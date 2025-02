Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Serienmäßig sind im Bigster mehrere sogenannte "YouClips" eingebaut – darunter auch im Kofferraum oder an der Rückseite der Fahrersitz-Kopfstütze. An den Clips lässt sich etwa eine Akku-LED-Lampe (im Bild), ein Getränkehalter, ein Tablet-PC-Halter …

Ein weiteres Extra fürs Camping sind die Verdunkelungen für alle acht Fenster (im Bild: Dacia Duster). Das Komplettset kostet 255 Euro, schafft dafür aber Privatsphäre und lässt das Sonnenlicht am Morgen draußen.

Die Liegefläche gibt Dacia mit knapp 130 x 190 cm an. Damit ist sie beinahe so groß wie bei einigen vollausgebauten Campervans.

Wobei Umbau nur bedeutet: Box in den Kofferraum, Klappmodul inklusive Matratze auf dem Campingplatz über die umgelegte Rückbank klappen, fertig. Somit lässt sich die Campingbox auch spurlos wieder ausbauen.

Wer braucht da schon einen Campervan: Der Dacia Bigster lässt sich nun auch ab Werk mit dem InNature Sleep Pack sowie einem Heckzelt bestellen. Damit wird das SUV im Handumdrehen zum Kurztrip-Camper. Wir nennen den Preis!

Preis: Dacia Bigster mit InNature Sleep Pack ab 25.580 Euro

Kann eine Marke ohne Campingfahrzeug oder eigenem Transporter-Modell als Basis für den DIY-Umbau Campingfans haben? Ja, zeigt Dacia eindrucksvoll. Denn neben den immer wieder aufflammenden Gerüchten rund um den Dacia Sandman als günstiges Wohnmobil haben es auch die günstigen Lademeister aus Rumänien der Camping-Community angetan. Doch muss es dafür ein gebrauchter Dacia Dokker (darauf beim Gebrauchtwagen-Kauf achten) als Mini-Hochdachkombi sein? Anscheinend ist man sich seiner Klientel in walachischen Mioveni ganz gut bewusst, denn mit Einführung des Dacia Jogger ließ sich der gestreckte Siebensitzer-Kombi auf Sandero-Plattform auch mit dem "InNature Sleep Pack" und einem Heckzelt ordern.

Diese Optionen können bietet Dacias auch im neuesten Modell, dem Dacia Bigster, an. Damit ist das SUV bereits ab Werk bereit für Kurztrips – und nicht einmal allzu teuer. Zum Basispreis von mindestens 23.990 Euro gesellen sich lediglich 1590 Euro (alle Preise: Stand Februar 2025) für die passgenaue InNature-Campingbox hinzu, macht insgesamt 25.580 Euro für das campingtaugliche Alltagsfahrzeug.

Der Dacia Bigster (2025) im Video:

Innenraum: Maßgeschneiderte Abdunkelungen kosten extra

Beim InNature Sleep Pack für den Dacia Bigster handelt es sich um eine Campingbox (so selber bauen) für das rumänische SUV. Heißt: Sie ist in kurzer Zeit ein- und spurlos wieder ausgebaut. Fest mit dem Fahrzeug verschraubt wird das Campingmodul nämlich nicht. Die Box lässt sich bei Nichtgebrauch einfach im Keller oder in der Garage lagern, womit Laderaum und Rückbank des Bigster uneingeschränkt nutzbar bleiben. Ist die Box im Fahrzeug, kann die Rückbank dank des Klappmechanismus jedoch dennoch genutzt werden – womit der Bigster nach wie vor ein Fünfsitzer bleibt.

Das "Sleep Pack" für den Dacia Bigster dient sowohl als Bett als auch Lagerraum für die wichtigsten Campingutensilien sowie Gepäck. Die Klappmatratze auf der Campingbox bietet eine Liegefläche von 130 x 190 cm und damit zwar nicht ganz das Komfortniveau eines Doppelbetts in einem vollausgebauten Campervan (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt), aber immer noch genug Bewegungsfreiheit für zwei Personen. Damit es im Bigster bei Nacht nicht zu hell ist, bietet Dacia auch passgenaue Verdunkelungen für 255 Euro Aufpreis für alle acht Fenster des SUV an.

Gepäck, Kühlbox (die besten im Test) und Campingkocher (Hier im Test) finden unter der Liegefläche Platz. Praktisch: Die Gepäckraumklappe dient gleichzeitig als kleine Heckküche – fehlen nur noch die Campingstühle (unsere Empfehlungen). Und auch an anderer Stelle merkt man, dass Dacia bei der Entwicklung des Bigster Camping stets im Sinn hatte. Die "YouClip"-Universalbefestigungen an Kopfstütze oder im Kofferraum lassen sich mit Zubehör – darunter etwa einer Akku-LED-Lampe oder einer kleinen Tasche – ausrüsten und bieten so Mehrwert im "Wohnraum". Das kleine LED-Licht hilft etwa die Starterbatterie (so die richtige Autobatterie kaufen) des Bigster zu schonen, die Tasche bringt alles nötige für die Morgentoilette auf dem Campingplatz (die bestbewerteten in Deutschland, hier) unter.

Sollte das alles für Campingbegeisterte mit Faible für den Bigster nicht genügen, hat Dacia ein weiteres, 560 Euro teures Ass im Ärmel: das Heckzelt. Mit Platz für bis zu drei Personen macht das Zelt, kombiniert mit der Campingbox, den Bigster zum Camper für fünf. Zusätzlich bietet das Zelt, das sich an der geöffneten Heckklappe einhängen lässt, einen Vorraum mit Windschutz sowie einen weiteren Raum direkt am Fahrzeug für Tisch und Stühle. Und auch für die Frage, wo das zusätzliche Gepäck der Reisenden im Bigster mit Campingbox im Kofferraum hinsoll, hat Dacia eine Antwort. Denn im Zubehör findet sich der passende InNature-Dachgepäckträger für 678 Euro für den Bigster, der sich auch ohne separate Querträger (unsere Empfehlungen) auf den um 90° drehbaren Dachreling-Streben befestigen lässt.

Basisfahrzeug: Dacia Bigster

Das "Basisfahrzeug" für die Campingbox ist der Dacia Bigster. Trotz der leichten Kofferraumvolumen-Unterschiede zwischen dem Basisbenziner TCe 140 (max. 1937 l), dem TCe 130 4x4 mit Allradantrieb (max. 1853 l) und dem Hybrid 155 (max. 1851 l) ist die Campingbox für jeden Antrieb wählbar. Schließlich fällt nur das Staufach unter dem Kofferraumboden unterschiedlich groß aus, darüber gleichen sich die Abmessungen bei allen drei Antrieben. Paradoxerweise ist der günstigste Antrieb nicht der schwächste. Für 23.990 Euro (Alle Preise: Stand Februar 2025) erhalten Dacia-Kund:innen das SUV mit "Essential"-Ausstattung und einem mildhybridisierten 1,2-l-Turbobenziner mit 140 PS (103 kW) – aber ausschließlich Vorderradantrieb.

Gegen Aufpreis – und damit auch mindestens der Ausstattungsvariante "Expression" – lässt sich auch der TCe 130 4x4 mit identischem Hubraum und ebenfalls Mildhybrid-System mit 48-V-Bordnetz, aber Allradantrieb an. Die Leistung sinkt auf 130 PS (96 kW), das Drehmoment bleibt mit 230 Nm allerdings identisch. So kostet der Bigster allerdings auch mindestens 27.990 Euro. Mit 155 PS (115 kW) Systemleistung markiert der Vollhybrid den leistungsstärksten Antrieb im Sortiment. Diesen Antrieb kennt man bereits aus dem Duster, mit dem Unterschied, dass der Verbrenner im Bigster von 1,6 auf 1,8 l Hubraum aufgebohrt wurde und der Antrieb somit 15 PS (11 kW) mehr leistet. Für den Bigster Hybrid 155 verlangt Dacia mindestens 28.590 Euro.

Dacia-Camper: InNature auch für den Duster erhältlich

Dasselbe Paket bieten die Rumän:innen zum gleichen Preis auch für den 23 cm kürzeren Dacia Duster an. Damit lässt sich auch das etwas kompaktere SUV zum günstigen Kurztip-Camper (Preis des Dacia Duster mit InNature Sleep Pack, hier) umrüsten. Neben der Campingbox mit identischer Liegefläche lässt sich der Duster auch mit dem Heckzelt und passgenauen Verdunkelungen ordern. Wie auch der Bigster verfügt der Duster über das "YouClip"-System im Innenraum.