Auch weiterhin unter 20.000 Euro

Der Dacia Duster geht 2024 in die dritte Runde. Design, Plattform und Ausstattungen sind in vielerlei Hinsicht neu, bestehen bleibt die Option auf Automatik und 4x4-Antrieb. Nun nennt Dacia auch den neuen Preis!

!--endfragment-->

Preis: Dacia Duster (2024) ab 18.950 Euro

Zu einem Einstiegspreis von 17.400 Euro (Stand: November 2023) war die auslaufende Generation des Dacia Duster das günstigste SUV auf dem Markt. Und der Erfolg gibt der rumänischen Budget-Politik Recht: Seit seinem Debüt im Jahr 2010 entstanden 2,2 Mio. Exemplare des Duster. Dass die Neuauflage auch weiterhin erschwinglich bleiben wird, beweist die Pressemitteilung Anfang Februar 2024: Mit einem Aufschlag von 1550 Euro bleibt auch die Neuauflage unter der 20.000er-Marke (18.950 Euro; Stand: Juli 2024).

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon!--startfragment-->

Leslie & Cars zeigt den Dacia Duster (2024) im Video:

Antriebe: 4x4, Automatik und neuerdings auch als Hybrid

Mit dem Einzug der CMF-B-Plattform gibt es den Dacia Duster (2024) erstmals auch als Hybrid. Der Technik-Baukasten von Konzernmutter Renault ist bereits aus dem Dacia Jogger bekannt und wie auch der Van wird beim Hybrid ein 1,6 l großer Vierzylinder mit 94 PS (69 kW) mit zwei Elektromotoren gepaart, die 36 kW (49 PS) leisten. Das Ergebnis kommt auf 140 PS (103 kW) Systemleistung und kann – viel wichtiger – bei Stadtfahrten bis zu 80 Prozent der Zeit rein elektrisch unterwegs sein. Den Hybrid verbindet Dacia serienmäßig mit Frontantrieb über ein Multi-Mode-Automatikgetriebe mit vier Fahrstufen für den Verbrenner und zwei Fahrstufen für den E-Motor. Den Allradantrieb 4x4 bietet die Marke nur beim mildhybridisierten Dreizylinder-Benziner mit 130 PS (96 kW), der wiederum nur als Handschalter verfügbar ist. Ebenfalls handgerissen kommt die dritte Antriebsoption, der 101 PS (74 kW) starke Dreizylinder. Hierbei handelt es sich um eine Variante mit Autogas.

Der Konkurrent:

Exterieur: robuster Auftritt, etwas länger

In Sachen Optik blickt der Dacia Duster (2024) selbstbewusst in Richtung G-Klasse, Defender & Co. Zwar fehlt ihm weiterhin ein Untersetzungsgetriebe, dafür verfügt er nun über mehr Kunststoffplanken als der örtliche Baumarkt. "Kein Statussymbol" war gestern, ab sofort gräbt sich der Rumäne voll ins Outdoor-Hobby-Publikum. Die Frontschürze wirkt dank der flacheren Kühlergrill-Leuchten-Einheit extrem wuchtig, ebenso ihr Pendant am Heck. Den vorderen Kotflügelabschluss bildet ein jetzt noch größeres Dekorelement, das – wie auch die restlichen Planken – aus einem neuen, eigens von Dacia kreierten Kunststoff mit Recycling-Anteil besteht. Die Maße gibt Dacia mit 4343 mm in der Länge (+3 mm), 1813 respektive 2069 mm (mit Außenspiegeln; +17 mm) in der Breite sowie 1656 mm in der Höhe (-22 mm) an.

!--endfragment-->

Interieur: mehr Platz und digitaler

Foto: Dacia

!--startfragment-->

Der Dacia Duster (2024) folgt dem Trend und setzt auf einen "schwebend" über der Mittelkonsole platzierten Infotainmentbildschirm. Der misst 3,5 bis 10,1 Zoll und wartet in der größeren Variante mit kabellosem Apple CarPlay und Android Auto auf. Gegen Aufpreis bietet Dacia sogar ein vernetztes Navigationssystem mit Verkehrsinformationen in Echtzeit an. Auch Over-the-Air-Updates sind für den Dacia Duster längst kein Fremdwort mehr. Hinter dem Lenkrad findet sich ausstattungsabhängig zum allerersten Mal in einem Dacia ein digitales Kombiinstrument.

Neu ist auch die Ausstattungsstruktur beim Duster: Auf Essential und Expression folgt sowohl das Offroad-betonte Extreme mit abwaschbaren Sitzen als auch das komfortablere Journey-Paket mit sechs Lautsprechern und Smartphone-Induktionsschale. Erfreulich: Dank der neuen Plattform bietet das SUV vorne in der Breite mehr Raum und hinten mehr Beinfreiheit. Auch der Kofferraum bietet mit bis zu 472 l mehr Platz als bisher.

Assistenzsysteme: Dienst nach Vorschrift

Da ab 2024 einige neue Assistenzsysteme in Neuwagen verpflichtend eingebaut werden müssen, hat der Dacia Duster (2024) serienmäßig unter anderem eine Notbremsfunktion für niedrige Geschwindigkeiten, Verkehrszeichenerkennung, einen Geschwindigkeitswarner, eine Einparkhilfe hinten, ein adaptives Bremslicht, einen Spurhalteassistenten und eine Müdigkeitserkennung an Bord. Im Aufpreiskatalog finden sich zudem ein Tempomat, ein Fernlichtassistent und eine Lichtautomatik.

Fahreinduck: sparsam, gelassen und harmonisch !--endfragment-->

Was bei der ersten Testfahrt im neuen Dacia Duster (2024) direkt positiv auffällt, ist die optimierte Sitzposition hinter dem Lenkrad. Diese bietet mehr Spielraum bei der Sitzhöhe, was besonders Großgewachsene zu schätzen wissen dürften. Geht man es hinter dem Lenkrad gelassen an, fällt das Zusammenspiel der Motoren sehr harmonisch aus, und der Duster drückt mit vielen Segel- beziehungsweise Elektro-Phasen den Benzinverbrauch auf unter fünf Liter. Dabei fühlt sich der Hybrid-Duster sehr lebhaft an – ein Eindruck, der bei starker Leistungsabfrage ins Gegenteil kippt. Wie wir bei der ersten Testfahrt feststellen, quält sich der kleine Saugmotor dann lautstark Richtung Leistungsmaximum.

Von Sven Kötter