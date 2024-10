So wird der Duster zum Schläfer

Auf 4,34 m Länge ist der Duster kein Riese unter den SUV. Gut so, denn so bleibt der kleine (optionale) Allradler ein handlicher Camper.

Als Dachzelt-Camper ist der Dacia Duster bereits beliebt. Nun zieht mit dem offiziellen "InNature Sleep Pack" eine maßgeschneiderte Campingbox in den Laderaum des rumänischen Bestseller-SUV. Das ist der Preis!

Preis: Dacia Duster mit InNature Sleep Pack ab 20.540 Euro

Das Rezept für einen erfolgreichen Mini-Camper für alle Fälle bringt der Dacia Duster seit 2010 mit: erschwingliche Einstiegspreise, kompakte Maße, ordentlich Stauraum und trotzdem ziemlich geländegängig – zumindest mit dem optionalen Allradantrieb. Kein Wunder, dass das SUV in den Riegen der Dachzelt-Camper:innen eine beliebte Basis bildet. Doch nun bekommt der Duster vom Hersteller selbst die passenden Werkzeuge zur Hand, um als Wochenend-Camper durchzustarten.

Denn die neue Generation des Dacia Duster (2024) lässt sich bereits ab Werk zum Mini-Camper aufrüsten. Alles, was es dafür benötigt, ist im "InNature Sleep Pack" für einen Aufpreis von 1590 Euro enthalten. Duster-Fahrer:innen bekommen eine passgenaue Campingbox für den hochgelegten Kompaktklässler mit Schlafplätzen und Stauraum. Zusammen mit dem Basispreis des Offroad-fähigen SUV von 18.950 Euro (Stand: Oktober 2024) macht das einen Camper für 20.540 Euro. Praktische Details, wie Haken im gesamten Fahrzeug oder das "YouClip"-System, mit dem sich Handyhalter, LED-Lampen und Taschen an verschiedenen Stellen im Innenraum befestigen lassen, gibt es bereits ab Werk on top dazu.

Leslie & Cars zeigt den Dacia Duster (2024) im Video:

Innenraum: Camper für zwei

Das Prinzip ist natürlich nicht neu. Campingboxen gibt es zuhauf auf dem Markt. Oft werden diese jedoch ausschließlich für Hochdachkombis oder Vans der VW-Bus-Klasse angeboten – schließlich bieten sie ordentlich Innenhöhe. Die InNature-Box für den Dacia Duster (2024) folgt dem Prinzip und baut auch wie ein herkömmliches Camper-Modul auf.

Foto: Dacia

Im Fahrbetrieb falten sich Box und Matratze (Unsere Empfehlungen für Auto-Luftmatratzen) im Gepäckraum zusammen – und zwar so, dass selbst die Hutablage mit auf Reisen kommen darf. Auch die Rückbank bleibt voll funktionsfähig, bietet aber kaum Stauraum, was eine Dachbox auf den Plan ruft. Doch ihre Vorteile liegen natürlich beim Campen: Dacia verspricht, dass die zusammengefaltete Box in nur zwei Minuten ein bequemes Bett für zwei bildet. Mit einer Liegefläche von 190 auf 130 cm (an den breitesten Stellen) ist die Matratze für einen Pkw durchaus recht groß dimensioniert. Unter dem Bett verbirgt sich zudem etwas Stauraum. Praktisch: Die Klappe zum Gepäckfach dient als Mini-Tisch am Heck des Duster und lässt sich mit zwei Campingstühlen und einem Gaskocher schnell in eine Außenküche verwandeln. Eine 12-V-Kühlbox mit 24 l Stauvolumen führt Dacia ebenfalls im offiziellen Zubehörprogramm für das SUV.

Wer nach einer anstrengenden Tageswanderung auch nach Sonnenaufgang entspannt ausschlafen möchte, ordert für den Duster die optionalen Verdunklungsrollen für die Scheiben für 209 Euro. So bleiben Sonnenstrahlen außen vor – ebenso neugierige Blicke ins Interieur des Winzlings auf dem Campingplatz. Sollte der Innenraum des Duster zu eng sein oder mehr als zwei Personen auf den schnellen Trip in die Natur mitkommen, bietet Dacia auch ein passendes Heckzelt (560 Euro) für bis zu drei Personen an – macht insgesamt genauso viele Schlaf- wie Sitzplätze im Camping-Duster, nämlich fünf.

Doch was, wenn man den Kofferraum doch mal benötigt? Kein Problem, denn wie für Campingboxen üblich ist das Modul nicht fest mit dem Auto verschraubt und kann so schnell und spurlos entfernt werden.

Basisfahrzeug: Dacia Duster

Die InNature-Campingbox schmiegt sich passgenau in den Innenraum der dritten Generation des Dacia Duster (2024) – und das unabhängig des Antriebs. Damit eignet sie sich sowohl für den Einstiegs-Dreizylinder mit 101 PS (74 kW) und Autogas-Betrieb, den 4x4 mit 130 PS (96 kW) starkem Turbobenziner oder den Dacia Duster Hybrid mit 140 PS (103 kW) Systemleistung.

Der Nachrüst-Camper von Dacia profitiert damit auch von den technischen Neuerungen der neuen Generation in puncto Sicherheit und Komfort. Ab der Ausstattungslinie Expression ist etwa der 10,1 Zoll große Touchscreen samt kabellosem Apple CarPlay und Android Auto an Bord, ein sieben Zoll großes Fahrinfodisplay ersetzt den Tacho und eine manuelle Klimaanlage sorgt für die richtige Temperatur. Ab Journey gibt es auch ein integriertes Navigationssystem oder eine Klimaautomatik ab Werk im Duster. Der Offroad-betonte Extreme bietet darüber hinaus auch abwaschbare Sitzbezüge – praktisch etwa fürs Campen mit Hund im Duster. Ab Werk unterstützt der Duster seine Fahrer:innen unter anderem durch einen Notbremsassistenten, eine Verkehrszeichenerkennung samt pflichtmäßiger Geschwindigkeitswarnung, einer Einparkhilfe hinten sowie einem Spurhalteassistenten.