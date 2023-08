Er darf bei keinem Camping-Trip fehlen: der Campingstuhl. Von traditionellen Klappstühlen bis hin zu innovativen, leichtgewichtigen Designs bietet die Welt der Campingstühle eine breite Palette von Optionen, die den Komfort und die Gemütlichkeit im Freien auf eine neue Ebene heben. Einige der besten stellen wir hier vor.

Ein Campingstuhl ist ein unverzichtbares Accessoire für Outdoor-Fans, das den Komfort und die Bequemlichkeit beim Campen, Picknicken oder auf Festivals deutlich steigert. Neben dem funktionalen Aspekt bieten moderne Campingstühle oft zusätzliche Features wie Getränkehalter, Stauräume oder sogar eingebaute Sonnenschutzdächer, um das Outdoor-Erlebnis noch angenehmer zu gestalten. Eine erste Empfehlung ist der KINGCAMP Camping Faltstuhl. Er bietet einen praktische Kühltasche in der Armlehne und sogar einen Seitentisch, der asugeklappt werden kann. Außerdem ist er bis zu 150 Kilogramm belastbar und somit auch für große Personen geeignet.



Campingstühle - unsere Empfehlungen im Vergleich

MALATEC Campingstuhl Schwarz/Grau

Der Malatec Campingstuhl zeichnet sich laut Hersteller durch eine solide Verarbeitung und eine hohe Langlebigkeit aus. Somit stellt der Faltstuhl einen optimalen Begleiter für den Outdoor-Urlaub dar. Die Sitzauflage hat ein dickes, speziell verstärktes Material, welches Komfort garantiert. Der faltbare Klappstuhl kann bis zu 120 Kilogramm tragen.



Redcliffs Campingstuhl outdoor

Besonders preiswert in unserem Vergleich ist der Redcliffs Campingstuhl. Durch das leichte, aber dennoch robuste Gestell ist der Faltstuhl flexibel einsetzbar. Ein integrierter Getränkehalter sowie Armlehnen bieten zusätzlichen Komfort. Außerdem lässt sich der Klappstuhl durch die typische Faltmechanik einfach zusammenklappen. Belastbar bis 110 Kilogramm.



KESSER® Campingstuhl

Ebenfalls zu empfehlen ist der Campingstuhl von Kesser. Dieser vielseitige Campingstuhl ist fürs Camping geeignet, findet aber auch unter Angler-Fans und Festivalgängern Anwendung. Er bietet einen Getränkehalter und eine praktische Seitentasche zur Aufbewahrung von Handys, Sonnenbrillen oder der neuen Ausgabe der AUTOZEITUNG. Das Aluminium rostet nicht und kann bis zu 120 Kilogramm tragen.



Weber-Werke Campingstuhl portable

Von Weber kommt ein preiswerter, aber dennoch zuverlässiger und praktischer Campingstuhl. Der Faltstuhl besticht durch Armlehnen mit Flaschenhalter auf der rechten Seite und kommt inklusive praktischer Tragetasche in Stuhlfarbe. Kann mit bis 120 Kilogramm belastet werden.



TRESKO Campingstuhl gepolstert

Wer es noch komfortabler haben möchte, kann auch auf den gepolsterten Campingstuhl von Tresko zurückgreifen. Neben der gemütlichen Polsterung bietet der Stuhl ein verstärktes pulverbeschichtetes Gestell, das bis 150 Kilogramm belastet werden kann. Außerdem praktisch: der Getränkehalter und die mitgelieferte Tragetasche. Trotz seines Komforts lässt sich der Faltstuhl schnell weider zusammenklappen.



meteor PESTA Campingtisch mit 4 Stühlen

Im kompletten Bundle mit Tisch sind die Campingstühle von meteor erhältlich. In dem funktionalen Set ist der Campingtisch aus strapazierfähigem Alumimium gefertigt, die Campinghocker sind mit robustem Polyester verkleidet. Da das gesamte Set nur sechs Kilogramm wiegt, ist ein einfacher Transport möglich. Ein Minuspunkt: Die Faltstühle sind nur für ein Gewicht bis zu etwa 80 Kilogramm ausgelegt.



ESTEXO Campingstuhl Klappstuhl 2er Set

Als praktisches 2er-Set sind die Campingstühle von Estexo erhältlich. Das Stahlrohrgestell wird vom Hersteller als besonders langlebig beschrieben. Der Sitz mit Polyesterbespannung verspricht Strapazierfähigkeit und Komfort. Im Vergleich zu anderen Klappstühlen fehlen hier allerdings Getränkehalter oder Taschen, um Gegenstände aufzubewahren.



KINGCAMP MoonChair XL

Der wohl luxoriöseste Campingstuhl in unserem Vergleich ist der MoonChair XL von Kingcamp. Er ist zwar in höheren Preisregionen angesiedelt, verspricht durch die Polsterung und die große Sitzfläche aber auch extra viel Komfort. Trotz seiner runden Form, ist er einfach klappbar, womit ein reibungsloser Transport möglich ist. Der Klappstuhl kann mit bis zu 150 Kilogramm belastet werden.



Welche Eigenschaften sollte ein guter Campingstuhl haben?

Ein guter Campingstuhl sollte verschiedene Eigenschaften aufweisen, um den Outdoor-Aufenthalt bequem und angenehm zu gestalten. Zum einen sollte er natürlich bequem sein, besonders wenn man längere Zeit darauf verbringen möchte. Daher sollte man auf gut gepolsterte Sitzflächen, Rückenlehnen und Armlehnen nicht verzichten. Der Stuhl sollte leicht und einfach zu transportieren sein. Deswegen sind klappbare und faltbare Modelle oft besonders praktisch. Zudem sollte ein guter Campingstuhl stabil stehen und auch auf unebenem Gelände nicht leicht umkippen. Camping kann schmutzig werden. Daher ist es wichtig, dass der Stuhl leicht zu reinigen ist. Der Stuhl sollte einfach auf- und abbaubar sein, ohne komplizierte Anleitungen oder Werkzeuge.

Wie viel Gewicht können Campingstühle in der Regel tragen?

Die Tragfähigkeit von Campingstühlen variiert je nach Modell, Hersteller und Konstruktion. In der Regel können Campingstühle jedoch ein Gewicht von etwa 100 bis 150 Kilogramm tragen. Es gibt jedoch auch spezielle robuste oder verstärkte Modelle, die noch höhere Gewichtskapazitäten haben können, oft bis zu 200 Kilogramm oder mehr. Es ist wichtig, die angegebene maximale Gewichtskapazität des jeweiligen Campingstuhls zu beachten, um sicherzustellen, dass er sicher und stabil ist, wenn man ihn verwendet.

Wie pflegt und reinigt man einen Campingstuhl am besten?

Die richtige Pflege und Reinigung eines Campingstuhls trägt dazu bei, seine Lebensdauer zu verlängern und ihn in gutem Zustand zu halten. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sollte das angegebene Gewichtslimit des Stuhls nicht überschritten werden, um strukturelle Schäden zu vermeiden. Wenn er nicht benutzt wird, sollte er an einem trockenen Ort, wo er vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt ist, gelagert werden. Auch scharfe Gegenstände könnten den Stuhl beschädigen.

Für die Reinigung empfielt es sich, groben Schmutz mittels klopfen oder bürsten zu entfernen. Um Flecken oder Verschmutzungen von der Sitzfläche und der Rückenlehne zu entfernen, kann ein feuchtes Tuch oder Schwamm verwendet werden. Aber Achtung: Zu aggressive Reinigungsmittel können das Material eventuell beschädigen. Daher kann man, falls notwendig, milde Seife oder spezielle Outdoor-Reinigungsmittel verwendet werden, um hartnäckige Flecken zu entfernen. Wenn der Stuhl nass geworden ist, sollte er gründlich getrocknet werden, bevor man ihn zusammenklappt und einlagert. Feuchtigkeit kann zur Schimmelbildung führen.

Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte man beim Benutzen von Campingstühlen beachten?

Beim Benutzen von Campingstühlen ist es wichtig, einige Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. So sollte man darauf achten, das angegebene maximale Gewichtslimit des Stuhls nicht zu überschreiten. Zudem sollte der Stuhl stets auf einer ebenen und stabilen Unterlage stehen. Es ist auch notwendig, den Stuhl ordnungsgemäß aufzubauen sowie den Stuhl nicht zu nah an offenen Flammen, wie z.B. einem Lagerfeuer oder einem Grill zu platzieren. So nutzt man den Campingstuhl möglichst sicher und gibt ihm zudem eine längere Lebensdauer.