C8 ZR1 die schnellste Vette der Geschichte

Der Fokus liegt also auf der gesteigerten Leistung, die in Summe 664 PS (488 kW) beträgt. Damit stürmt die Hybrid-Vette laut Datenblatt in nur 2,5 s auf 96 km/h (60 mph).

Wie in der Corvette C8 Stingray arbeitet auch im Corvette E-Ray der 502 PS starke 6,2-Liter-V8 (369 kW), der an der Vorderachse von einem 119 kW (162 PS) starken E-Motor unterstützt wird.

In der Länge misst die Corvette C8 Stingray 4,63, in der Breite 1,93 und in der Höhe 1,23 m. Der Radstand beträgt 2,72 m.

Die Corvette C8 Stingray kam 2020 auf den Markt – mit einem grundlegend überarbeiteten Antriebslayout und Innenraum. 2023 ergänzte die Hybrid-Version Corvette E-Ray das Angebot, allerdings nicht in Deutschland, und 2025 folgt die ZR1 mit 1187 PS. Das sind die Preise!

Preis: Corvette C8 Stingray (2020) ab 103.122 Euro

Die Corvette C8 Stingray präsentierte sich 2020 runderneuert und kostet ab 103.122 Euro, das C8 Cabrio schlägt mit 109.622 Euro zu Buche (Stand: Juli 2024). Die einstige Heckschleuder mit Frontmotor ist in der achten Generation zu einer Sportflunder mit Mittelmotor mutiert. Einen derartigen Umbruch gab es in der mittlerweile über 65-jährigen Tradition der Corvette noch nie. So wurde nicht nur das Fahrzeugkonzept, sondern auch der Motor grundlegend überarbeitet. Einen Preis für die Corvette E-Ray gibt es für Europa nicht. In den USA kostet sie umgerechnet rund 97.000 Euro. Für die Corvette ZR1 (2025) ist noch kein Preis bekannt. Die Corvette C8 Stingray läuft auch für den europäischen Markt im US-amerikanischen Kentucky vom Band.

Antrieb: 6,2-l-V8-Motor mit und ohne E-Motor

Corvette Stingray

Das Herzstück der neuen Corvette bildet ein 6,2-l-V8-Motor, der wie ein Schmuckstück unter einer durchsichtigen Fiberglas-Scheibe sitzt. Der Small-Block, der auf den Namen L2 hört, ist aus leichtem Aluminium gegossen und verfügt über Zweiventiltechnik, eine variable Ventilsteuerung sowie eine aktive Zylinderabschaltung. Der Sauger leistet in Europa 482 PS (355 kW) und setzt ein maximales Drehmoment von 613 Nm frei, das bei 4500 /min anliegt. Angeflanscht ist der V8-Motor an ein völlig neu entwickeltes Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe, das von Tremec zugeliefert wird und blitzschnelle Schaltvorgänge verspricht. Ein in das Getriebe integriertes Sperrdifferential verteilt das Drehmoment zwischen den Hinterrädern und soll die Corvette C8 Stingray (2020) besonders fahrstabil machen. Eine Ausbaustufe höher liegt die C8 Z06 mit 680 PS (500 kW), die 2021 auf den Markt kam.

Gebremst wird mit einer Vierkolbenzange und 321 mm großen Bremsscheiben an der Vorderachse und 339 mm großen Scheiben an der Hinterachse. Die achte Generation der Corvette ist mit einem konventionellen Fahrwerk ausgestattet, das sich allerdings bei Bedarf um vier Zentimeter anheben lässt. Adaptive Dämpfer gibt es in dem Performance-Paket "Z51". In dieser Ausstattungsvariante verfügt die Corvette C8 Stingray (2020) zudem über größere Bremsen, eine geänderte Achsübersetzung, einen Sportauspuff und eine verbesserte Aerodynamik sowie Kühlung. Sechs statt bisher vier Fahrmodi stehen ab sofort zur Verfügung: Zu den bekannten Fahrmodi (Wetter, Tour, Sport und Strecke) gesellen sich die beiden Fahrprogramme "Z-Modus" und "MyMode", bei denen unter anderem die Motor- und Getriebekennfelder individuell konfiguriert werden können.

Corvette E-Ray

Eine weitere Antriebsvariante, der Hybrid-Sportler Corvette E-Ray, ergänzte 2023 das Angebot – allerdings nicht in Deutschland. Wie in der Corvette C8 Stingray (2020) arbeitet auch in der Corvette E-Ray (2023) der 502 PS starke 6,2-l-V8 (369 kW), der an der Vorderachse aber von einem 119 kW (162 PS) starken E-Motor unterstützt wird. Seinen Saft bezieht der E-Antrieb aus einer 1,9 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie, die zwischen den Sitzen untergebracht ist und ausschließlich über Rekuperation geladen wird. Eine elektrische Reichweite für den E-Ray ist nicht angegeben, dürfte aber höchstens wenige Kilometer betragen. Der Fokus liegt also auf der gesteigerten Leistung, die in Summe 664 PS (488 kW) beträgt. Damit stürmt die Hybrid-Vette laut Datenblatt in nur 2,5 s auf 96 km/h (60 mph). Die Viertelmeile gibt Corvette mit 10,5 s an. Interessant ist der sogenannte "Stealth Modus", der ähnlich zum "Gute Nachbarschaft"-Modus des Ford Mustang einen lautlosen Start ermöglichen soll. Rein elektrisch fährt der Corvette E-Ray (2023) übrigens bis maximal 72 km/h (45 mph), ehe der V8 zur Unterstützung anspringt.

Corvette ZR1

Mit der Corvette C8 ZR1 schicken die US-Amerikaner:innen 2025 ihre bisher schnellste Vette ins Rennen. Hinter der Motorbezeichnung LT7 verbirgt sich ein 5,5-l-V8-Biturbo, der sage und schreibe 1187 PS (873 kW) bei 7000 /min sowie ein Drehmoment von 1123 Nm bei 6000 /min mobilisiert. Übertragen wird die Kraft mittels M1K-Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe. Gefertigt wird der Motor per Hand im Performance Build Center des Bowling Green-Werks in Kentucky/USA. Bei einem ersten Testlauf soll die ZR1 die Viertelmeile in unter zehn Sekunden durchflogen haben. Um die hohe Leistung zu erzielen, hat Chevrolet nicht nur Leichtbau durch Carbonteilen betrieben, sondern unter anderem ein sekundäres Einspritzsystem installiert, das den zusätzlich erforderlichen Kraftstoff liefert. Eine spezielle Anit-Lag-Motorabstimmung soll sich dem Fahrstil anpassen und darauf reagieren. Gebremst wird mit Keramikbremsen bestehend aus 400 mm großen Bremsscheiben vorn und 390 mm hinten.

Exterieur: Aggressiv und dynamisch

In der Länge misst die Corvette C8 Stingray (2020) 4,63 m, in der Breite sind es derer 1,93. "Hoch" ist die Flunder lediglich 1,23 m. Der Radstand beträgt 2,72 m. Das neue Layout verspricht eine ausgewogene Gewichtsverteilung und eine daraus resultierende Performance-Steigerung. Das Cockpit ist 42 cm weiter nach vorne gewandert, so dass auch die Person am Steuer näher an der Vorderachse sitzt und eine bessere Rückmeldung über die Geschehnisse an der Vorderachse bekommt. Trotz grundlegender Änderungen mutet die Corvette C8 Stingray optisch vertraut an.

Die scharf gezeichnete Front wird von großen Lufteinlässen dominiert, die Schweinwerfer laufen weit über die Kotflügel und erinnern entfernt an italienische Supersportwagen. Die Seitenansicht dominiert der große, in Schwarz abgesetzte Lufteinlass vor dem Hinterrad und das Heck mit Spoiler und vierflutiger Abgasanlage gibt sich flach und aggressiv. Die beiden Doppelrückleuchten wecken Assoziationen zu vorherigen Corvette-Generationen. Ganz im Stile alter Traditionen ist auch die C8 wieder mit herausnehmbaren Dachelementen ausgestattet, die bei Bedarf Frischluft in den Innenraum lassen. 19 Zoll große Felgen an der Vorderachse und 20-Zoll-Räder an der Hinterachse runden den äußeren Auftritt ab.

Als E-Ray kommt die Corvette mit weniger schwarzen Applikationen und kleinerem Spoiler am Heck daher. Wild wird es hingegen mit der ZR1, vor allem als optionale ZTK-Performance-Variante mit gigantischem Carbon-Heckflügel und weiteren Optimierungen für mehr Abtrieb, beispielsweise einer Carbon-Gurney-Lippe auf der Motorhaube oder Unterbodenstreben für höheren Abtrieb. Zudem halten mit dem ZTK-Paket steifere Federn Einzug. Alle Carbon-Anbauteile sind im Carbon Areo-Paket auf für das Standard-ZR1-Chassis erhältlich. Unabhängig von Paketen und Carbon hebt sich die Corvette C8 ZR1 (2025) von der Standard-C8 mit einem geteilten Fenster im Heck ab. Das mittige "Rückgrad" kann entweder aus Sichtcarbon oder in Wagenfarbe geordert werden.

Innenraum: Neue Cockpitgestaltung

Im Innenraum sorgt eine breite Mittelkonsole für viel Distanz zwischen beiden Sitzen. Das digitale Cockpit und der zwölf Zoll große Bildschirm des Infotainmentsystem sind fahrerorientiert. Die wichtigsten Fahrzeugfunktionen lassen sich über eine Schalterleiste bedienen, die ansteigend zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett verläuft. Memorysitze, ein beheizbares Lenkrad und ein Bose-Soundsystem bringen zusätzlichen Langstreckenkomfort. Passend dazu bietet der Kofferraum ein Ladevolumen von 357 l.

Als ZR1 stattet Chevrolet das Cockpit der Corvette C8 nicht nur mit Emblemen, Einstiegsleisten und einem Lenkrad in ZR1-Optik aus, sondern auch mit einem Ladedruckanzeiger. Auch mit Details wie Änderungen im Stichmuster der Türverkleidung oder Optionen wie die Habanero-Ausstattung oder spezielle Farben für Nähte, Bremssättel und Gurt grenzen das ultraschnelle Modell von der Standardversion ab.

Fahreindruck: Fahrverhalten besser denn je

Die Konstruktion komplett umgekrempelt, das Fahrverhalten auf der ersten Testfahrt besser denn je und das Innenleben endlich auf Augenhöhe mit der Premium-Konkurrenz – kaum etwas ist bei der neuen Corvette C8 Stingray (2020) noch so, wie es mal war. Nur in einem Punkt ist auch die neue Corvette ganz die alte: beim Preis. Denn auch wenn sie in Europa spürbar mehr kostet als daheim in den USA, bleibt sie neben den exklusiven Exoten aus Italien und England das Schnäppchen unter den Supersportwagen.

Von Thomas Geiger