Für Amerikaner ist die Chevrolet Corvette das, was für den italienischen oder deutschen Sportwagenfan ein Ferrari oder Porsche 911 ist: die ultimative Fahrmaschine. Für die aktuelle siebte Generation griffen die Amerikaner auf den Beinamen einer Ikone zurück. Die Chevrolet Corvette C7 Stingray. Der Stachelrochen ist zurück. Wie die Tests zeigen: Die beste Corvette aller Zeiten. 455 PS pumpt ein 6,2-Liter-Smallblock-V8 an die Hinterräder. Die Corvette gibt es als Coupé und Cabrio. In Deutschland wird die Chevrolet Corvette C7 Stingray nur von Importeuren verkauft.