Die Begriffe Small Block und Big Block beziehen sich auf den Hubraum amerikanischer V8-Motoren – oder? Nicht ganz! Diese Bedeutung steckt hinter den V8-Kategorien.

Der Unterschied zwischen Small Block und Big Block

"There's no replacement for displacement" pflegen die US-Amerikaner:innen über ihre V8-Motoren zu sagen – auf Deutsch also etwa "Hubraum ist durch nichts zu ersetzen". Entgegen der naheliegenden Definition beziehen sich die Begriffe Small Block und Big Block jedoch eher am Rande auf die Hubräume. Wichtiger sind Bauform und Außenmaße. Während ein Small Block nämlich bewusst kompakter konzipiert ist und beispielsweise weniger Material zwischen den einzelnen Zylindern aufweist, wird bei der Entwicklung eines Big Block keine Rücksicht auf die Ausmaße des Aggregats genommen.

Als Faustregel für eine Abgrenzung zwischen den beiden Kategorien gelten vier Zoll (etwa zehn cm) pro Zylinder hinsichtlich der Zylinderbohrung. Wird der Wert überschritten, spricht man meist von einem Big Block. Manchmal werden als grober Richtwert auch 400 in³ Hubraum genannt (ausgeschrieben: Kubikzoll, entsprechen etwa 6,7 l). Allerdings ist der Hubraum ein dürftiges Unterscheidungsmerkmal, da ein Big Block unter Umständen weniger Hubraum haben kann als ein V8-Motor, der nach seiner Bauform als Small Block definiert wird.

Chevrolets erster Small Block & Big Block

Wenn man zum Ursprung zurückgeht, beziehen sich die Begriffe Small Block und Big Block auf V8-Motoren von Chevrolet. Grund dafür ist, dass der US-amerikanische Hersteller 1955 einen vergleichsweise kompakten V8 auf den Markt brachte, der "Small Block" genannt wurde. Der Ur-Small Block war ein 90-Grad-V-Motor mit acht Zylindern und 4,3 l Hubraum. Die kompaktere Bauweise sollte eine günstige Massenproduktion ermöglichen. Der erste Big Block folgte 1958 mit Chevys sogenannter "W-Series" in Form eines 5,7 l großen V8-Motors. Auch wenn die Begriffe auf Chevrolets Triebwerke zurückgehen, ordnet man üblicherweise auch die Motorblöcke anderer US-Hersteller wie Ford, Dodge oder Chrysler grob in diese Kategorien ein.

Der V8-Motor heute

Aufgrund von Emissions-Grenzwerten werden V8-Motoren im 21. Jahrhundert vor allem in Mitteleuropa immer seltener – den schweren Big Blocks ging es logischerweise zuerst an den Kragen. Heutzutage gibt es in Deutschland vor allem den Ford Mustang, die Chevrolet Corvette und Pick-ups von Ram als US-amerikanische Neuwagen mit V8-Motor zu kaufen. In den USA verkauft Erfinder Chevrolet übrigens heute noch sowohl Small Blocks als auch Big Blocks als sogenannte "Crate Engines", also separate Motoren, die man nach Belieben einsetzen kann.