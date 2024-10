Corvette SUV (2025): Erste Informationen

Laut dem amerikanischen Automagazin "Car and Driver" soll es ab 2025 ein Corvette SUV geben.

Lange hat die Autowelt gemunkelt, ob sich der amerikanische Hersteller Corvette neu aufstellt und wie die Sportwagenhersteller Lamborghini, Aston Martin und Bentley in den äußerst rentablen SUV-Markt einsteigt. Aber wird ein Corvette SUV 2025 wirklich Realität? Das amerikanische Automagazin "Car and Driver" sagt: Ja! Das Magazin zitiert eine Quelle innerhalb von General Motors, die tatsächlich ein Offroadmodell der Sportwagenmarke angekündigt haben will. Aber nicht nur das: Der Insider berichtet auch, dass die Marke unter dem Namen Corvette außerdem eine viertürige Limousine aus der Taufe heben möchte. Beide Modelle soll es ausschließlich mit Elektroantrieb geben. Youtuber und Autodesigner TheSketchMonkey bietet uns auch schon einen ersten Vorgeschmack, wie ein Corvette SUV aussehen könnte – ungewohnt trifft es wohl am besten, so wie es die Idee von einer Corvette mit vier Sitzen und ohne Verbrenner eben auch ist. Auch erste Technikdetails will der GM-Insider wissen: So soll das Corvette SUV (2025) über hochdrehende E-Motoren sowie ein 800-Volt-Bordnetz mit bis zu 350 kW Ladeleistung verfügen. Den Preis einzuordnen vermochte die Quelle hingegen nicht. Billig werden dürfte der Spaß eines performanten Elektro-SUV aber ganz sicher nicht. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Corvette SUV im TheSketchMonkeys-Video:

Erste Informationen zum Corvette SUV (2025)

