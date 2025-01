Die Highlights aus Stuttgart

Eine Fachmesse ist die perfekte Kulisse für die spannendsten Neuheiten. Daher wartet auch die CMT 2025 mit einigen spannenden Präsentationen auf. Wir stellen unsere Highlights vor.

Die Neuheiten auf der CMT 2025: Unsere Highlights in Stuttgart

Für neun Tage ist die Messe Stuttgart zum Jahresauftakt einmal mehr der Nabel der Campingwelt. Denn die CMT 2025 (18. - 26.01.2025) lädt traditionell im Januar Neueinsteiger:innen, erfahrene Campingfans und Interessierte zum Kennenlernen der Neuheiten und Probewohnen in den Bestsellern vom kompakten Campingbus bis hin zum Premium-Liner (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) in den Hallen der Messe am Stuttgarter Flughafen ein. Die interessantesten Modelle schauen wir uns im folgenden genauer an.

Campervans: Kastenwagen-Neuheiten auf der CMT

Adria Supertwin 4x4 und Twin Max

Foto: Adria

Auf dem Stand des slowenischen Campingfahrzeug-Herstellers Adria Mobil bekommen Besucher:innen gleich zwei Neuheiten präsentiert. Zum einen steht der Adria Supertwin 4x4 als Einstieg in die Klasse der Allrad-Sprinter (drei Modelle von Eura Mobil, La Strada und Weinsberg im Vergleich) zum Bestaunen bereit, zum anderen präsentiert der Hersteller aus Novo Mesto auch den Twin Max (siehe Bild oben) als Campervan auf Basis des VW Crafter erstmals in Stuttgart.

Freedo 599

Foto: Freedo

Frischer Wind aus Polen: Mit Freedo kommt eine neue Marke mit ungewöhnlichen Grundrissen zu uns. Ein Highlight der Affinity-Tochtermarke ist der Sechs-Meter-Camper 599 mit Einzelbetten (Sechs-Meter-Campervans mit Einzelbetten im Überblick), die zeitgleich aber auch die großzügige Vis-à-Vis-Sitzgruppe bilden – oder auch zum Doppelbett verschmelzen. Daneben präsentieren die Polen:innen auch die Modelle 541 und 636 – alle auf Fiat Ducato mit 5,41, 5,99 oder 6,36 m Länge – mit ähnlich unkonventionellen Grundrissen.

Hannes Camper Viica 60 S

Foto: Hannes Camper

Hannes Camper feiert auf der CMT 2025 mit dem Viica 60 S eine Weltpremiere. Der neue Campervan auf Basis des Mercedes Sprinter kommt komplett ohne Gas aus, setzt dafür aber auf eine 200-Ah-Lithium-Batterie und Dieselheizung (so eine Standheizung nachrüsten). Optional gibt es den Van auch mit 190 PS (140 kW), einer Neunstufen-Automatik und Allradantrieb lieferbar. Zu Beginn gibt es den neuen Sprinter-Campervan auch in der auf 20 Exemplare limitierten "First Edition" für je 107.500 Euro (Stand: Januar 2025).

Karmann Davis 620 LS

Am Stand von Karmann Mobil gibt es exklusiv ein Sondermodell des Einzelbett-Grundrisses Davis 620 LS in "Storm Blue" zu sehen. Ansonsten laden die bekannten Highlights wie der Karmann Davis 610 LS oder der Campingbus Karmann Duncan 550 auf Basis des neuen Ford Tourneo Custom zum Probewohnen ein.

Mercedes Marco Polo Horizon

Foto: Mercedes

Mercedes stellt auf der CMT 2025 den Marco Polo Horizon der Öffentlichkeit vor. Die preisgünstigere Alternative zum vollausgestatteten Mercedes Marco Polo kommt ohne festes Küchen- und Schrankmodul auf der Fahrerseite, ist dafür aber uneingeschränkt alltagstauglich und dank zweiter Schiebetüre serienmäßig auch als Familienvan nutzbar. Dank Schlafdach und Bettumbau bleibt aber auch der Campingaspekt nicht auf der Strecke.

Teil- und Vollintegrierte: Reisemobil-Highlights

Bürstner Campeo TD

Foto: Bürstner

Bürstner bringt die neue Teilintegrierten-Baureihe Campeo TD auf die CMT 2025 mit nach Stuttgart. Der bis zu 7,38 m lange TI wird in fünf Grundrissen angeboten und deckt so eine große Bandbreite vom anspruchsvollen Reisemobil für Paare bis zum Familien-Camper mit bis zu sieben Schlafplätzen ab.

Challenger/Chausson ElectriX

Foto: Chausson

Die Trigano-Gruppe schickt mit dem ElectriX der Schwestermarken Challenger und Chausson eine komplette Antriebsneuheit auf die CMT 2025. Denn die Französ:innen haben auf Basis der X-Serie (Vorstellung des Chausson X550, hier) einen Plug-in-Hybriden auf die Räder gestellt. Beim Basisfahrzeug bleibt es beim Fiat Ducato und auch dessen Dieselmotoren mit 140 oder 180 PS (103 oder 132 kW). An der Hinterachse kommt ein elektrischer Antriebsstrang von Bedeo zum Einsatz, der samt 37-kWh-Antriebsbatterie den schmalen TI über 100 km weit bewegen soll. Ein Zusammenspiel der beiden Motoren nach klassischer Hybrid-Funktionsweise gibt es jedoch nicht.

Eura Mobil Integra Line GT und "Edition 101"

Der Vollintegrierte Integra Line GT ist zwar keine Weltneuheit – seine Premiere feierte das Reisemobil auf Mercerdes-Sprinter-Basis auf der T+C Leipzig – aber dennoch ein spannendes Highlight am Stand von Eura Mobil. Der kompakte Liner auf AL-KO-Spezialtiefrahmen und bis zu sechs Schlafplätzen setzt auf Premium bei recht handlichen Maßen von maximal 7,58 m Länge. Neu in Stuttgart sind dagegen die "Edition 101"-Sondermodelle der Grundrisse 720 EB und 720 EF der Teilintegrierten Profilia T und Profilia RS sowie dem Vollintegrierten Integra Line, alle drei auf Basis des Fiat Ducato.

Laika Kreos L 5009 MB

Foto: Laika

Aus Italien kommt ein neuer Teilintegrierter auf Mercedes-Sprinter-Basis. Laika präsentiert in Stuttgart den Kreos L 5009 MB. Der Grundriss ist zwar bereits bekannt und mit Fiat-Ducato-Triebkopf bereits erhältlich, nun folgt aber das "Flaggschiff" mit Premium-Basisfahrzeug. Der Kreos L 5009 MB kommt als Raumgleiter für zwei mit Einzelbetten, Raumbad und Premium-Küche – ein zusätzliches Hubbett ist optional ebenfalls an Bord.

Caravans: Diese Wohnwagen-Neuheiten stehen in Stuttgart

Dethleffs Camper

Foto: Dethleffs

Als Familien-Caravan hat sich der günstige Camper von Dethleffs bereits einen Namen gemacht, auf der CMT 2025 präsentiert sich der Wohnwagen mit einigen Updates. Dazu zählt etwa die neue Aufbautüre, neue Polster oder Kleinigkeiten wie eine indirekte LED-Beleuchtung. Der Preis bleibt aber bei 25.999 Euro (Stand: Januar 2025).

Dethleffs Nomad

Foto: Dethleffs

Die Nomad-Baureihe von Dethleffs wird ebenfalls mit einigen Updates in Stuttgart vorgestellt. Das Modelljahr 2025 bekommt unter anderem ein neues Innendesign und etwas mehr Ausstattung – die Preise bleiben aber weitestgehend gleich.

Dethleffs Beduin Scandinavia

Als dritter im Bunde darf sich auch das Premium-Flaggschiff Dethleffs Beduin Scandinavia über ein Update freuen. Der winterfeste Caravan bekommt etwa eine modernisierte Küche eingebaut und erhält ebenfalls neue Polster. Der Preis startet bei 43.199 Euro (Stand: Januar 2025).