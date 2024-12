Besondere Betttechnik im Karmann Davis 610 LS

So viel Raum gibt es selten in einem Kastenwagen: Mit einem cleveren Hubbett-Konzept und weiteren schlauen Stauraum-Ideen schafft Karmann im Canpervan Davis 610 LS (2024) Fakten und Platz. Hier gibts alle Infos zu Ausstattung und Preis!

Preis: Karmann Davis 610 LS (2024) ab 58.000 Euro

Der Trend ist nicht von der Hand zu weisen: Immer mehr Campervans der Sechs-Meter-Klasse kommen mit einem elektrischen Hubbett im Heck vorgefahren. Der Vorteil liegt auf der Hand: Im Tagesbetrieb, wenn es nicht als Schlafstätte benötigt wird, fährt es hoch und gibt jede Menge zusätzlichen Stauraum frei. Der ab 58.000 Euro (Alle Preise: Stand Dezember 2024) erhältliche und 5990 mm lange Karmann Davis 610 LS (2024) macht da keine Ausnahme. Mit diesem ausgeklügelten Bettkonzept gesellt er sich an die Seite von Wohnmobil-Wettbewerbern wie dem Etrusco CV 640 PB (2024) oder dem Adria Twin Supreme (2024).

Innenraum: Viel Extra-Stauraum dank hochfahrbarem Hubbett

Das Kürzel "LS" im Namenszusatz des Karmann Davis 610 LS (2024) steht für "Lifestyle". Und dieser muss ganz schön aktiv ausfallen, um den gigantischen Stauraum, der sich im neuen Grundriss in der Sechs-Meter-Klasse von Karmann durch Hochfahren des Doppel-Hubbetts im Heck bietet, voll auszuschöpfen. Für besonders lange oder sperrige Ladegüter kann auf der Beifahrerseite vor Fahrantritt außerdem noch ein Stauschrank entnommen werden, um auf diese Wiese mehr Laderaum für sperrige Ausrüstungsgegenstände oder Sportgeräte zu schaffen (wie Wintersportgeräte im Pkw am besten mitfahren, hier). Das kommt beispielsweise Windsurfer:innen oder Motorradfans zugute, die laut Hersteller sogar noch ein Surfboard oder eine Motocross-Maschine in Längsrichtung als Zusatzgepäck im Karmann-Kastenwagen mit 3500 kg technisch zulässiger Gesamtmasse unterbekommen sollen.

Doch man muss nicht solche eher waghalsigen Sportarten zu seinen Hobbys zählen, um am Karmann Davis 610 LS (2024) und den maximal 518 kg Zuladung, die er bietet, auf Anhieb Gefallen zu finden (wie man die Daten zur zulässigen Zuladung im Fahrzeugschein findet, hier). Dafür sorgt vor allem das für 1680 Euro extra erhältliche Panorama-Dachfenster "Skyroof", das wie bei den Modellgeschwistern der Marke einen beeindruckend freien Blick in den Himmel eröffnet. Aber das ist nicht der einzige Trumpf, den der geräumige Karmann-Camper im Poker um erlebnishungrige Kastenwagen-Kundschaft. So kann der Karmann Davis 610 LS (2024) gegen 7890 Euro Aufpreis mit Aufstelldach bestellt werden, das einen Extraschlafplatz im Format 1,80 x 1,20 m bietet. Was die Gesamtzahl der verfügbaren Schlafplätze auf dem Papier auf vier, in der Praxis wohl eher auf drei erweitert.

Die Küche ist mit einem einfachen Zweiflamm-Gaskocher ausgestattet, der aus einer 7-kg-Gasflasche mit Energie versorgt wird, sowie einem an der Stirnseite angeschlagenen Kühlschrank. Dieser fasst 70 l fasst und lässt sich praktischerweise von innen wie von außen öffnen. Das kompakte und konventionell gehaltene Bad ist fast identisch mit dem von unserer Redaktion bereits vorgestellten Karmann Davis 600 (2024). Nicht nur farblich, sondern auch vom Grundriss her ist es mit seiner bewährten Kassettentoilette fast so etwas wie Kastenwagen-Klassiker. Ein Klappwaschbecken schafft Platz zum Duschen hinter der Trennwand, durch ein Fenster fällt Tageslicht herein (welche Arten von Campingduschen es gibt, hier).

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Als Basisfahrzeug für den Karmann Davis 610 LS (2024) dient die neueste Version des Fiat Ducato mit 140 PS (103 kW). Für 3510 Euro mehr sorgt die höhere Leistungsstufe des 2,2-l-Vierzylinder-Diesels mit 180 PS (132 kW) für standesgemäß flottes Vorankommen (zur Geschichte des Dieselmotors, hier). Für 990 Euro extra kommen als Bestandteile des "Fahrassistenzpaket Fiat Vans" unter anderem Fußgängererkennung, Regen- und Lichtsensor, Spurassistent, Verkehrszeichenerkennung und Müdigkeitswarner (welche Fahrassistenzsysteme aktuell Pflicht sind, hier) mit auf den Campingtrip.