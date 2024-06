Der Name Euro Caravan ist schon geschützt, also wählt der junge Unternehmer Heinz Blessing für seine Wohnwagen-Marke die Bezeichnung Eura. Das passt auch, wie er findet: E für Erholung, U für Urlaub, R für Reisen, A für Ausspannen. Während des großen Camping-Booms der 1960er-Jahre ist Marketing noch Nebensache. Aber die Marke Eura gibt es immer noch, sie gehört heute zur französischen Trigano-Gruppe und behauptet sich mit einem Marktanteil von 4,3 Prozent im Segment der anspruchsvollen Reisemobile. Für Einsteigende und preissensible Kund:innen gibt es seit 2013 die erfolgreiche Schwestermarke Forster. Wohnwagen stellt das Unternehmen aus dem rheinhessischen Sprendlingen schon lange nicht mehr her. Bereits 1983 beschließt das Eura-Management, die Produktion auf Reisemobile umzustellen. Zunächst konzentriert sich Eura Mobil – so der angepasste Firmenname – auf mittlere und große Alkoven, für die Chassis von Ford Transit, Mitsubishi Canter und vor allem Fiat Ducato als Basis dienen. Später kommt der Mercedes Sprinter dazu. Ab 1996 ergänzen teilintegrierte Reisemobile das Programm, im Jahr darauf folgen die ersten Integrierten, mit denen sich Eura Mobil wichtige Marktanteile in der gehobenen Klasse sichern kann. Viele Modelle von Eura-Mobil konkurrieren direkt mit Hymer-Typen – das ist auch im aktuellen Programm noch so.

Bei Eura Mobil steht Contura für Vollausstattung

Zu den neueren Modellen bei Eura Mobil gehört die Premium Van-Reihe auf Fiat-Ducato-Basis: Das ist schon deshalb bemerkenswert, weil seit 2000 auch der Kastenwagen-Spezialist Karmann Mobil seine Heimat in Sprendlingen hat. An die lange Tradition der Alkoven-Mobile knüpft der Activa One an, der in zwei unterschiedlichen Längen erhältlich ist. Hinter dem Namen Profila stehen die Teilintegrierten als Bestseller der Marke, wobei der Nachname Contura für die Topversion mit AL-KO-Tiefrahmen und Alde-Warmwasserheizung steht. Und die beiden Integra-Modelle sind große, komfortabel ausgestattete Vollintegrierte, mit denen Eura seit vielen Jahren in der Oberklasse erfolgreich ist.