Dethleffs Nomad bietet zehn Grundrisse

Den Dethleffs Nomad gibt es mit dem Update 2025 mit zehn verschiedenen Grundrissen und unterschiedlichen Längen. Das sind die Preise und die Ausstattungsvarianten des Caravans.

Preis: Dethleffs Nomad (2025) startet bei 28.599 Euro

Dethleffs hat 2025 seine im gehobenen Segment angesiedelte Wohnwagenreihe namens Nomad überarbeitet. Trotz zahlreicher Optimierungen und der erweiterten Serienausstattung bleibt der Preis gleich. Das Einstiegsmodell Dethleffs Nomad 460 EL (2025) gibt es ab 28.599 Euro und ist 691 cm lang. Den hier gezeigten Nomad 490 EST auf 729 cm Länge gibt es ab 31.699 Euro. Das 942 cm lange Topmodell der Nomad-Reihe, mit bis zu acht Schlafplätzen, heißt 730 FKR und ist zu einem Preis von 41.199 Euro bestellbar (Alle Preise: Stand Januar 2025).

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Ausstattung: Neues Design und neue Bedienung

Den Dethleffs Nomad (2025) gibt es mit zehn verschiedenen Grundrissen und in vielen unterschiedlichen Längen. Den Eingang inklusive magnetischer Fliegengittertür und neuer Safelock-Verriegelung hat der Hersteller auf 65 cm verbreitert. Es kommen je nach Version drei bis acht Personen in den Betten unter. Jede Version bietet auch eine gewisse Anzahl an festen Betten, die nicht durch den Umbau der Sitzgruppen entstehen. Diese gibt es als Einzelbetten (200/190 x 85 cm), längs oder quer eingebautes Queensbett (200 x 155 oder 205 x 150 cm) und Etagenbetten für Kinder (je 195 x 75 cm), auch in Kombination. Somit reicht die Ausstattung von zwei Einzelbetten und einer umbaubaren Sitzgruppe im 460 EL bis hin zum Queensbett, Etagenbetten und zwei umbaubaren Sitzgruppen im 730 FKR.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Im Wohnraum hat der Hersteller nicht nur das Design modernisiert und ein neues Lichtkonzept installiert (so LED-Beleuchtung im Camper nachrüsten), sondern auch die Möbel funktionaler gestaltet. Neu sind die schwebend positionierten Rückenpolster der Sitzgruppe und die Aufsteller, die den Zugang zu den Stauräumen vereinfachen soll. Jeder Dethleffs Nomad bietet auch einen oder zwei Kleiderschränke sowie Stauraum im Küchenbereich und weitere zusätzliche Ablagen (mit diesen Tipps mehr Stauraum im Camper schaffen). Funktionselemente wie der Wasserhahn, die Lichtstrahler, die Stromschienen, die Schalter, die Duscharmaturen, die Steckdosen, die Türgriffe und gegebenenfalls die Leiter der Stockbetten sind in Schwarz gehalten. Die umgestaltete Küche ist mit einem Zweiflamm-Kocher und einer Spüle mit großer Glasabdeckung ausgestattet. Der Kühlschrank fasst je nach Grundriss bis zu 137 l mit 15 l großem Eisfach.

Foto: Dethleffs

Auch die Nasszelle erfuhr eine Neugestaltung und verfüg nun über ein fugenlos in die Badkonsole eingelassenes, modern gestaltetes Waschbecken. Der Frischwasservorrat fasst rund 40 l (unser Ratgeber zu Wasserfiltern fürs Wohnmobil), für das Abwasser steht ein Volumen von 22 l parat. Geheizt wird mit einer Warmluftanlage und einer Gasheizung, deren Leistung von der Wahl des Grundrisses abhängig ist.

Ähnliche Wohnwagen:

Auflastung für alle Grundrisse möglich

Die digitale Fahrzeugsteuerungs-Elektronik Dethleffs System Information Unit (SIU) mit Nivellierungssensor und Basisgerät ist nun Serie im Dethleffs Nomad (2025). Sollte die Zuladung der Standardversion nicht ausreichen, lassen sich alle Versionen des Nomad auch auflasten. Der Aufpreis steigt mit dem Gewicht und kostet zwischen 249 und 1199 Euro. Damit kommt die kleinste Variante des Wohnwagens auf maximal 1700 kg, für die etwas größeren Grundriss sind auch 1800 bis 2000 kg möglich. Die größten Caravan-Ausführungen können auch bis 2500 oder sogar 2800 kg aufgelastet werden.

Weitere Optionen sind beispielsweise eine Dach-Kassettenmarkise (so nachrüsten), ein Backofen und eine Dunstabzugshaube, eine Multimedia-Ausstattug mit Fernseher und Satellitenanlage (so nachrüsten), ein elektrischer Fußbodenwärmer oder eine Dach-Klimaanlage. Auch eine Außendusche (Campingduschen hier kaufen) oder ein größerer Frischwassertank sind mögliche Extras. Für den äußeren Eindruck lassen sich gegen Aufpreis nicht nur andere Felgen, sondern auch Styling-Paktete in Weiß oder Silber ordern. Wer sich für den Winter rüsten möchte, kann auf verschiedene Winterkomfort-Pakete zurückgreifen.