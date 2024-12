Gestreckter Tourneo-Custom-Camper mit Heckbad

Auf nur 5,45 m Länge bringt der Karmann Davis 550 (2024) bis zu vier Personen, eine Küche und sogar ein Bad unter. Das sind Preis und Ausstattung des alltagstauglichen Campingbusses.

Preis: Karmann Davis 550 (2024) ab 59.300 Euro

Campingbusse (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) haben nach wie vor Hochkonjunktur. Im Vergleich zu ihren großen Reisemobil-Geschwistern haben die kurzen Busse einen entscheidenden Vorteil: Sie sind – mit wenigen Einschränkungen – alltagstauglich. Daher bezeichnen einige Hersteller diese praktischen Alleskönner auch zutreffenderweise als "Urban Camper". Bei Karmann Mobil bevorzugt man den Begriff "Kompaktcamper". Und genau das ist die Duncan-Baureihe auch. Drei Grundrisse stehen Camper:innen mit dem Wunsch nach dem campingfähigen Erst- oder Zweitwagen zur Wahl. Die 5,05 m langen Duncan 500 und 505 eignen sich mit fünf bis sieben Sitzplätzen als Wochenend-Camper und Vollzeit-Familienvans.

Der serienmäßig mit nur vier Sitzen ausgestattete Karmann Duncan 550 (2024) hat dafür einen anderen Trumpf: ein Heckbad. Mit 5,45 m ist er dabei genau 40 cm länger und damit auf Augenhöhe mit den kürzesten Campervans auf Fiat-Ducato-Basis. Was den Duncan vom Fiat-Transporter unterscheidet, ist dagegen die Höhe. Denn der Karmann-Kompaktcamper auf Basis des Ford Tourneo Custom misst lediglich 2,06 m vom Boden bis zum Dach. Das ist zwar für einige Tiefgaragen immer noch zu viel, aber deutlich praktischer als die knapp 2,5 m des Italieners mit typischer Wohnmobil-Dachhöhe. Mit einem Basispreis von 59.300 Euro (Stand: Dezember 2024) ist der Karmann Duncan 550 aber kaum günstiger als einige der großen 3,5-Tonner.

Innenraum: Mit Aufstelldach und Heckbad

Damit die geringe Höhe von 2,06 m auf dem Campingplatz (die besten in Deutschland) nicht zum Verhängnis für den Wohnkomfort werden, bekommt der Karmann Duncan 550 (2024) in alter Campingbus-Manier ein Aufstelldach aufgesetzt. Das sorgt so an der höchsten Stelle für eine Stehhöhe von beachtlichen 2,03 m. Da die Entwickler:innen den Aufbau des 550er etwas umgestellt haben, ist der höchste Punkt im Heck des Campers. Hier finden sich nämlich die zwei Ausstattungshighlights des langen Karmann Duncan: Küche und Bad.

Foto: Karmann Mobil

Die Küche an sich ist nicht ungewöhnlich, ihre Platzierung in einem Campingbus dagegen schon. Sie steht hinten rechts im Van. Die Position sorgt dafür, dass sich Camper:innen über einige Zentimeter mehr Arbeitsfläche freuen dürfen, als das bei einer neben der Sitzgruppe platzierten Mittelküche der Fall ist. Die Ausstattung ist dagegen weitestgehend auf Klassenniveau. Es gibt einen Zweiflamm-Gaskocher (die besten Campingkocher im Test), eine Spüle, etwas Stauraum sowie – und hier wird es wieder interessanter – einen 42-l-Kompressor-Kühlschrank. Der im Küchenunterbau platzierte Kühlschrank (die besten Kühlboxen im Test) beherbergt ein kleines Gefrierabteil.

Gegenüber der Küche haben die Entwickler:innen aus Sprendlingen ein kompaktes Bad untergebracht. Die Nasszelle umfasst eine Kassettentoilette (unsere Empfehlungen für Campingtoiletten) und eine Dusche mit Lattenrost. Sogar eine Warmwasseraufbereitung ist an Bord des Duncan 550 zu finden. Camper:innen müssen sich jedoch mit 50 l Frischwasser begnügen. Abwasser wird in einem Tank mit 35 l Volumen aufgefangen.

Diese Umstellung des Wohnraums kommt auch der Sitzecke zugute. Denn anders als in anderen Campingbussen ergibt die linke Schiebetüre hier immer einen Sinn. Sie ist nämlich weder durch Küche noch Schrank verbaut. Das wirkt sich auch positiv auf die Raumempfindung aus, denn so wirkt der Wohnraum deutlich offener. Ab Werk kommt der 550 nur mit vier Sitzplätzen. Gegen Aufpreis lässt sich ein ausbaubarer Einzelsitz als Erweiterung der Zweier-Sitzbank hinzuordern. Bei Nacht kann die Sitzbank zum Bett für bis zu zwei Personen mit 189 x 86 cm Liegefläche umgebaut werden. Gemütlicher, da deutlich breiter, dürfte dagegen das Bett (230 x 118 cm) im Aufstelldach sein.

Basisfahrzeug: Ford Tourneo Custom

Als Basis für den Karmann Duncan 550 (2024) dient der lange Radstand des Ford Tourneo Custom. Die Basismotorisierung ist der 136 PS (100 kW) starke 2,0-l-Turbodiesel. Optional lässt sich der Basis-Diesel auch gegen den leistungsstärksten Selbstzünder des Tourneo Custom eintauschen. Der Vierzylinder mit 170 PS (125 kW) kostet 4900 Euro Aufpreis. Serienmäßig ist an beiden Motoren ein Sechsgang-Schaltgetriebe angeflanscht. Wer nicht selber schalten möchte, muss zum 170-PS-Motor greifen, denn nur diesen gibt es optional auch mit der Achtstufen-Automatik. Der stärkere Motor ist zudem auch gegen Aufpreis mit Allradantrieb verfügbar. Das technisch zulässige Gesamtgewicht des Vans liegt stets bei 3200 kg.

Die Ausstattung des Ford Tourneo Custom fällt ab Werk bereits recht umfangreich aus und beinhaltet eine Klimaautomatik (die Unterschiede zur Klimaanlage), einen Tempomaten, beheizte Drehsitze im Fahrerhaus sowie ein Infotainmentsystem mit Smartphone-Spiegelung via Apple CarPlay und Android Auto. Auch eine Rückfahrkamera ist bereits in der Basis inklusive. Gegen Aufpreis gibt es dagegen ein im Infotainmentsystem integriertes Navigationssystem sowie einige Fahrassistenzsysteme, darunter ein adaptiver Tempomat oder ein Toter-Winkel-Assistent.