An einer öffentlichen Schnellladestation kann der neue Citroën ë-C4 mit bis zu 100 kW geladen werden, so lässt sich die Batterie in nur 30 Minuten bis zu 80 Prozent wieder aufladen.

Der Citroën C4 feierte 2020 sein Comeback. Der Kompakte ist in komplett neuer Form und erstmals vollelektrisch als Citroën ë-C4 erhältlich. Das sind die technischen Daten und der Preis.

Ende 2020 stieß die dritte Generation des Citroën C4 zum Preis ab 23.940 Euro (Stand: Februar 2021) auch erstmals vollelektrisch als Citroën ë-C4 (34.640 Euro, Stand: Februar 2021) ins Golf-Revier vor. Der Wechsel von der bislang verwendeten Konzernplattform EMP (Peugeot 308, 508) zur kleineren, intern als "CMP" (Common Modular Platform) bezeichneten technischen Basis macht die Elektrovariante möglich. Auf ihr fußen auch der Peugeot 208 und der Opel Corsa. Bislang setzt PSA in zahlreichen Modellen, so auch im ë-C4, auf einen 100 kW (136 PS) starken Elektroantrieb, der mit verschiedenen Akku-Paketen kombiniert werden kann. Die 50-kWh-Batterie findet sich auch im ë-C4 wieder. Dementsprechend fallen die technischen Daten aus: Die elektrische Reichweite liegt bei maximal 350 Kilometern nach WLTP. Zum Aufladen der Batterie bestehen verschiedene Möglichkeiten: An einer Schnellladestation kann der Citroën ë-C4 (2020) beispielsweise mit bis zu 100 kW geladen werden und so die Batterie in nur 30 Minuten auf bis zu 80 Prozent wieder aufladen. Alternativ zum rein elektrischen Antrieb stehen für den Citroën C4 (2020) auch Benzin- und Dieselmotoren mit einem Leistungsspektrum von 100 und 155 PS zur Wahl, die mit einer Sechsgang-Handschaltung oder einem Achtstufen-Automatikgetriebe kombiniert werden können. Das Topmodell mit 155-PS-Benzinmotor kostet mindestens 30.315 Euro (Stand: Februar 2021). Die 100 PS starke Einstiegsversion ist noch nicht erhältlich. Mehr zum Thema: Das ist die Design-Studie Citroën 19_19 Concept

Das Event "100 Jahre Citroën" im Video:

Technische Daten & Preis von Citroën C4 & ë-C4 (2020)